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Есть путь, который не пройти дважды

betula.alpha Вчера 07:34 0 52

Всем известен афоризм о реке, в которую не войти дважды. Мудрость этого изречения имеет под собой реальные основания, ведь река не стоит на месте - войдя в нее сегодня, мы входим в другую реку, не в ту, в которую входили вчера.

Другим аспектом изменчивости является мобильность нашего собственного разума. Сознание - это вещь очень динамичная, как воздух или бурлящая вода. Невозможно повторить состояние мыслей, как бы мы старались вспомнить все нюансы того, что когда-то чувствовали. Следовательно, входя в реку, мы воспринимаем ее каждый раз как новую, а поскольку все субъективное - реально, то и река действительно новая.

То же самое можно сказать и о путешествии по дороге. Меняется всё: пейзаж, погода, наше физическое и интеллектуальное состояние. Значит, любая дорога проходится всякий раз заново, даже если бы мы шли "след в след", повторяя собственные шаги, сделанные в прошлый раз. Разумеется, это справедливо и в отношении обратного пути по "той же" дороге: она на самом деле не та.

Это означает, что в самом понятии обратного пути заложена логическая бомба. Обратного пути не существует, а тот, кто предлагает "обратный билет", является мошенником. Ведь, если нет обратного пути, то нельзя приобрести и билет на него.

В этом смысле все билеты являются билетами в один конец. Философское осмысление данного факта, однако, было бы неполным, если бы мы не коснулись куда более важного аспекта проблемы - метафизического. Ведь билет в одном направлении - это ценный документ, без которого не может обойтись серьезная инициатическая работа.

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