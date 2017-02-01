Если вы уже зарегистрированы на Конте, то вам необходимо в свой аккаунт.
Регистрируясь на Конте, вы присоединяетесь к десяткам тысяч авторов, писателей и читателей, теоретиков и практиков, профессионалов и любителей. Вы получаете возможность делиться своими идеями, мыслями, фантазиями с огромной аудиторией. Ведь хорошая статья заслуживает большой аудитории.
Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон утвержден в должности. Соответствующее решение большинством голосов принял сенат Конгресса США, передает Reuters.
Как отмечает агентство, в ходе поименного голосования республиканцы поддержали Тиллерсона, тогда как почти все демократы выступили против. В сенате, так же ка...
Я уже настоящий специалист в общении с небратьями нашими меньшими. Занимаюсь этим последние три года и вполне набил руку. Хочу вот поделиться с вами маленьким профессиональным секретом.
Берем одного украинца, можно даже крайне упоротого. Например, такого:
И начинаем беседу ("Стабильность" - это укроволонтер, гоняющий как раз в авдеевскую пром...
Би-Би-Си сообщает, что Африканский Союз призывает все страны, в него входящие (34 страны), выйти из членства в Международном уголовном суде (ICC) в Гааге. ЮАР и Бурунди уже решили покинуть эту организацию, обвиняя оную в нарушении их суверенитета и несправедливом отношении к неграм африканцам.Моё мнение: Ну и хорошо, ну и правильно. Судилище надо ликвид...
Ситуация на Юго-Востоке Украины, сильно обострившаяся в последние несколько дней, имеет под собой чрезвычайно простое объяснение. Нет совершенно ничего удивительного в том, что случилось. Причина этого обострения - Дональд Трамп. Конечно, не он отдал приказ об обстреле Донецка. Но Донецк обстреливают именно из-за того, что Трамп стал президентом США. Чтобы было ещё бо...
Ситуация на линии фронта обостряется. Украинская армия продолжает атаковать позиции Народной милиции ДНР (НМ ДНР) и подтягивает к фронту ракетные тактические комплексы «Точка-У». От огня украинской артиллерии пострадало 36 населенных пунктов Республики. Наибольшая интенсивность обстрелов наблюдалась в Донецке, Макеевке, Ясиноватой и Докучаевске. При обс...
Топ-менеджер «Ростеха» Сергей Куликов может занять пост руководителя ФГУП «Почта России». Об этом «Коммерсанту» рассказали источники в правительстве и подтвердил собеседник в Администрации президента.
По данным газеты, его кандидатуру уже согласовали в ФСБ и Администрации президента, с министром связи Николаем ...
Российские звёзды негативно отреагировали на новость о том, что руководство "Евровидения" поддержало чёрные списки российских артистов. Организаторы конкурса согласились на условие украинских коллег: не отправлять в Киев на песенный конкурс лиц, "создающих угрозу национальной безопасности Украины и входящих в чёрный список, составленный Минист...
Сирийская арабская республика планирует поставлять в Россию фрукты, овощи и текстиль, а в ответ ждёт нефтепродукты и удобрения, рассказал РИА Новости министр промышленности Сирии Ахмед аль-Хаму.
"Сирия ждёт от России нефтепродукты, продукты химической промышленности, минералы, дерево, удобрения, оборудование, трубы, бумагу, корма. ...
Палата общин парламента Великобритании во втором чтении одобрила законопроект о запуске процедуры выхода страны из Евросоюза, передаёт AFP.
24 января Верховный суд обязал получить одобрение парламента Великобритании для запуска процедуры брексита. 26 января соответствующий законопроект был внесён в парламент страны.
Слушания по документу пройдут с...
Североатлантический альянс принял решение повременить со встречей с представителями Украины для переговоров по использованию системы противоракетной обороны (ПРО) альянса в Европе, источники в НАТО объяснили это «политической деликатностью» в привлечении Киева к подобным переговорам, пишет The Wall Street Journal.
«Есть некоторая политическая дели...
Белый дом вынес официальное предупреждение Ирану в связи с действиями страны в регионе, включая испытания баллистических ракет. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн.
«Мы официально предупреждаем Иран», — заявил Флинн в ходе брифинга.
При этом советник не уточнил, в чём именно заключается предупре...
Вначале совсем небольшое вступление. Это первая статья в журнале, который мы хотим посвятить больше для читателей, которые хотят осваивать Конт и пользоваться всеми его возможностями, а не только малой частью, как большинство. Но начать решили именно с политической составляющей. Миф 1. Конт создавался для переворота Напомним, что в конце лета группа авторов ...
Петр Порошенко придумал, как заставить Запад продлить санкции. Во время визита в Германию ему должны были позвонить по мобильнику с сообщением об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. А он, чтобы подчеркнуть серьезность момента, прерывает переговоры и возвращается в Киев.
Хороший был план. И в другое время он бы наверняка сработал.
Главнок...
Немецкие астрономы рассказали о возможности долететь до альфы Центавра, ближайшей к нам звезды, всего за 140 лет и вернуться назад примерно за такое же время при помощи гигантского светового паруса площадью в две пирамиды Хеопса, говорится в статье, опубликованной в Astrophysical Journal.
"Этот парус можно ...
Кандидат в президенты Франции, лидер оппозиционной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен одобрительно оценила указ президента США Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики.
«Это временная мера. Она ориентирована на шесть или семь государств, которые, конечно же, несут ответственность за террористические угрозы», — цитируе...
Водитель BMW Х6, остановленный для проверки документов на востоке Москвы, протаранил полицейскую машину и скрылся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что сотрудникам полиции пришлось стрелять по колесам автомобиля.
В столичном ГУ МВД уточнили, что инцидент произошел на Егерьской улиц...
В Одессе водители отказались пропускать машины скорой помощи, которые везли раненых в Донбассе украинских военных. Об этом в среду, 1 февраля сообщает сайт «Политнавигатор» со ссылкой на местного жителя.
По словам одессита, колонну военных карет скорой помощи, следовавших из аэропорта, автомобилисты не пропустили на светофоре. Как отметил местный житель...
Украинцы наступали. Украинцев покусали. Украинцам стыдно. Так в трех предложениях можно объяснить, почему Киев старательно выдумывает красивые истории о наступательной операции под Авдеевкой. Оказывается, господа, у их атаки еще и стратегия была. С красивым таким пафосным названием «Анаконда». Что ж, змейка заглотила собственный хвост и «по самые уши». Украинский ко...
Сегодня Украина обвинила Россию в обстреле самолета над Черным морем.В Минобороны Украины утверждают, что транспортный самолет ВМС Ан-26 обстреляли из стрелкового оружия с российских буровых вышек."Об этом президенту доложил министр обороны Степан Полторак… Экипаж не пострадал. Подробности сообщит министерство обороны", — написал Цеголко на страниц...
Автор: Майкл Овергрин. Генсек НАТО продолжает жонглировать словами, которые уже практически ничего не значат и только одним этим он уже дискредитирует свою организацию.
Как известно, господин Столтенберг заявил, что США и НАТО готовы вести диалог с Россией, но с позиции силы. В оригинале это звучало так: «The message of the new administration is that the...
В нашем либеральном болоте никак не перестанут квакать. Пройти мимо свежей громкой новости выше их сил. Ведь у них есть очень «независимое» и очень «экспертное» мнение. И им нужно поделиться с темным народом. Естественно, наступательную операцию АТОшников под Авдеевкой либерасты стороной тоже не обошли.По какой-то неведомой причине российские либерасты предпочитают ве...
Российские хакеры такой же миф, как «пробирка с белым порошком»Хакеры, спецслужбы, кибер-войска, тотальная прослушка, безопасные мессенджеры и коварные соцсети — в последние месяцы настолько заполонили медиа-пространство, что в этом просто необходимо было разобраться. Что происходит с нашими телефонами и компьютерами, чего в доме надо опасаться и чего с...
В сети Интернет уже активно торгуют базами клиентов национализированного ПриватБанка.Об этом сообщил журналист канала «1+1» Александр Дубинский, опубликовавший подтверждающие его информацию документы.«Государство пришло — конфиденциальность ушла. Например, можно заказать рассылку смс по телефонам клиентов, которые уже разобраны по группам т.н. «таргетинга» — возрасту...
Украина и Донбасс снова в центре внимания всего мира и вновь один из главных факторов в международной политике, но акценты явно смещаются. Теперь ни ОБСЕ, ни Совбез ООН, ни Госдеп не обвиняют в эскалации только одну из сторон. Некоторые европейские СМИ открыто говорят о вине Киева, который и сам не скрывает, что ведёт наступательные операции на Донбассе. Вечер с Влади...
2016 год был крайне богат на большие и малые сейсмические события. Особенно часто трусило Калифорнию. Небольших толчков было настолько много, что сейсмологи каждый раз говорили о рое землетрясений. И после каждого из таких событий все с напряжением ждали, что вот-вот по настоящему долбанет. Прогнозов было сделано много, но как мы знаем, к...
В штабе российского Черноморского флота категорически опровергли сообщения украинского руководства об обстреле самолета Ан-26.По словам представителя штаба, все заявления Киева об обстреле самолета – «абсолютная ложь».«Сегодня утром в период с 11:30 по 12:00 мск украинский самолет ВСУ Ан-26, бортовой №53, совершил два явных провокационных захода на предельно низкой вы...
На самом деле, только стоит вдуматься, как это много! Воинских частей в России, конечно, тоже не мало, но всё же можно не сомневаться, большинство из них по-любому будет задействовано. Учитывая то, каким контрастным выдался 2016-й, логично предположить высокий уровень воинской занятости в 17-м. Тут уж Минобороны себя очень хорошо проявляет.Поскольку сегодня достаточно...
В Колпино остановился завод автокомпонентов "Интеркос IV" Магнитогорского металлургического комбината. Стратегическое предприятие стоимостью 300 млн евро, которое в 2010 году открывал лично Владимир Путин, оказалось убыточным из–за падения объемов производства петербургского автокластера. Распускать сотрудников и сворачивать прои...
В Киеве очередной скандал. В Институте кардиологии имени Стражеско — ведущем национальном центре по лечению сердечных заболеваний, намерены сократить 50% сотрудников из-за недофинансирования в этом году.
Об этом говорится в заявлении директора института Владимира Коваленко, которое цитирует профильное издание «Медпросвита».
«В со...