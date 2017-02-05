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ПРОМО friend Вчера 00:03 18309 35.38 1830935.38 Трамп начал кастинг украинских политиков... без Порошенко Порошенко неоднократно заявлял, что Трамп встретится с ним в феврале. И новый президент США действительно начал февраль со встречи с украинским политиком, только это был не Порошенко. Трамп провел короткий разговор с Тимошенко перед фотосессией на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне. По итогам которого сначала издание Politico сообщило, что Т... Читать полностью 38

Александр Роджерс Сегодня 00:56 1181 24.09 118124.09 АнтиСтешин Почитал я Стешина. Почитал и тех, кто против Стешина. Не согласный я. С обоими. И с Троцким, и с Кауцким. И Стешин не самым удачным способом выразил свою мысль, и его критики нашли в его словах кучу такого, чего в них на самом деле нет. Но я не буду вступать ни с кем в полемику, а изложу свою точку зрения. 1.Иногда приходится слышать о том, что «бол... Читать полностью 35

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Hook Сегодня 00:53 429 1.00 4291.00 Шульц догоняет Меркель Разрыв в рейтинге поддержки партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Мартина Шульца стремительно сокращается. По результатам опроса, проведенного социологическим институтом Emnid по заказу еженедельника Bild am Sonntag, в период с 26 января по второе февраля рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Шульца поднялся на 6% и достиг отметки в 29%, а у... Читать полностью 4

Andreas Сегодня 00:49 427 3.00 4273.00 Премьер Норвегии заявила о сложных отношениях с Россией Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала ситуацию с отказом российской стороны выдать визы норвежским депутатам, а также обвинения в хакерских атаках. «Эти случаи лишь сделали достоянием общественности то, что норвежские власти понимали уже давно, а именно тот факт, что ситуация (в отношениях) с Россией сложная. Вместе с тем у наших стран по-п... Читать полностью 5

bmpd Сегодня 00:42 249 5.97 2495.97 Неопределенное будущее надводной компоненты Королевских ВМС Комитет по обороны британского парламента в ноябре 2016 года подготовил довольно интересный доклад о состоянии и перспективах надводной компоненты британских ВМС под заголовком «Restoring the Fleet: Naval Procurement and the National Shipbuilding Strategy». В докладе следует отметить следующие положения. Так, министерство обороны Великобрита... Читать полностью 1

Colonel Cassad Сегодня 00:36 1616 5.32 16165.32 Аль-Баб. 05.02.2017. Осторожно, фото строго 18+. Коротко о ситуации в районе Аль-Баба. В течение дня Халифат смог удержать Бзаа за собой, отогнав протурецких боевиков из города. В ходе ночных боев и отступления, "зеленые" потеряли несколько десятков человек убитыми и ранеными, а так же несколько тачанок. В целом, контратака для "черных" завершилась полным успехом и город они на время ... Читать полностью 3

Владимир Гавриков Сегодня 00:18 1717 2.25 17172.25 The National Interest, США. Готовься, Европа! 05.02.2017Нолан Питерсон (Nolan Peterson)Киев — Артиллерийские снаряды и ракеты с воскресенья начали падать на прифронтовой город Авдеевку, расположенный в восточной Украине, и в результате 16 тысяч мирных жителей, включая 2 тысячи детей, остались без отопления, электричества и чистой воды при температуре 20 градусов ниже нуля Цельсию или минус 4 градус... Читать полностью 7

Румата Фитиль

Вчера 19:14 8623 77.72 862377.72 Небольшой портрет "элиты" Буквально сегодня, попалась мне на глаза дивная статья о жизни деток нашей илитки. Всем крайне советую оценить этот шедевр журналистики.Очень интересно было прочитать о том, что же сама эта илитка думает о себе. Как для себя и для "быдла", т.е нас с вами, мотивирует свое сверхбогатство? Оказалось все до ужаса просто: Ну Вы поняли? Вас и Ва... Читать полностью 80

Sage Вчера 19:48 2884 48.85 288448.85 Письменная история - большая ложь. Причины умышленного искажения историиНа протяжении многих веков история стояла на страже политических интересов того или иного государства. Сегодня в результате новых научных исследований стало очевидно, что вся мировая история чудовищно искажена и, зачастую, умышленно.Большинство из нас думают, что подделка истории в мировом масштабе невозможна. Соврем... Читать полностью 32

Сергей Кононенко Вчера 15:07 4378 20.68 437820.68 Слава Украине! Из Вашингтона передают, что сегодня Президент США Дональд Трамп трижды звонил президенту Украины петро порошенко с просьбой о личной встрече в любое удобное для нашего главы государства время.По сообщениям наших корреспондентов, боевики в районе Авдеевки дважды использовали против наших бойцов боевые рентгеновские лазеры и тактические ядерные боеприпасы, предоставленн... Читать полностью 8

Сергей Петров Вчера 21:36 767 4.07 7674.07 Боевики ВСУ ведут обстрел Зайцево! Боевики ВСУ ведут обстрел Зайцево!Поселок Зайцево под Горловкой вновь попал под обстрел украинских оккупационных войск. Об этом сообщил и.о главы городской администрации Иван Приходько, передает ДАН. «Около 17:00 украинская армия начала обстрел поселка Зайцево из минометов калибра 120 мм. Огонь ведется по центральной части поселка», — рассказал Приходьк... Читать полностью 0

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Alf Вчера 20:38 7838 47.35 783847.35 The Saker. Президентство Трампа: пошли первые сбои Редкая привилегия — иметь возможность критиковать политика за действительное исполнение обещаний своей кампании, но Дональд Трамп президент уникальный, и на этой неделе он предложил нам как раз такую возможность, причём приходится разбирать не один, а три разных сбоя.Во-первых, был проведен с треском провалившийся рейд против ветви аль-Каиды в Йемене. Для начала позво... Читать полностью 16