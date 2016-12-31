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ПРОМО Алексей Зотьев 31 декабря 2016 г. 00:02 15395 215.71 15395215.71 Абсурдные новости. 30 декабря 2016 года Добрый вечер! Понимаю, что предновогодняя суета, осознаю, что времени ни на что не хватает, но все же попытаюсь отвлечь Ваше внимание и рассказать о том, что произошло в мире за уходящий день. Начнем? Первое место. Пока мы готовимся к новогодним празднованиям, Германия готовится к неизбежным проблемам, вызванным «горячим» нравом заполонивших страну бежен... Читать полностью 81

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RadicalDreamer Сегодня 09:36 2790 30.20 279030.20 160 байтные люди Что такое 1 байт? если не углубляться в подробности, можно сказать что это один символ. Один байт = одна буква или одна цифра (не число а именно цифра). Большинство людей имеют оперативную память размером около 160 байт, что соответствует длине среднего комментария, сообщения в соц сети или смски.Вы обращали внимание, на странный стиль письма в личных с... Читать полностью 68

alexman Сегодня 10:32 2220 6.19 22206.19 Минимальная зарплата на Украине повышена в два раза Повышение социальных стандартов произошло с 1 января Минимальный прожиточный минимум повышен на Украине с 1 января, уровень минимальной зарплаты вырос в два раза. Теперь прожиточный минимум составляет 1,544 тысячи гривен (около 57 долларов), а размер минимальной зарплаты – 3,2 тысячи гривен (около 118 долларов). Именно эти показатели заложены в... Читать полностью 26

Andreas Сегодня 09:40 3679 3.63 36793.63 Письмо Сороса: ЕС находится на грани развала Задолго до того, как Дональд Трамп победил на выборах президента Соединённых Штатов, я послал открытку моим друзьям, в которой написал: "Эти времена не обычны. Желаю вам всего наилучшего в этом тревожном мире", - перевод которого приводит "Хвиля". - Теперь я чувствую нужду поделиться этим посланием со всем миром. Но до того, как я сделаю это, ... Читать полностью 20

amurweb Сегодня 04:47 5075 36.15 507536.15 В ожидании стука со дна В 2017 году украинскую власть ожидают серьезные проблемы. Которые могут стать спасительными для украинского государства.Заграница больше не поможет2016 год для Украины можно охарактеризовать как год свидания с реальностью. С самого начала Майдана Киев тщательно выстраивал некую иллюзию бытия, в рамках которой Украина является частью западного мира и его... Читать полностью 25

amurweb ВЕЖЛИВАЯ РОССИЯ

Сегодня 05:27 2571 53.03 257153.03 Наступающая эпоха России Год столетия изменившей мир русской революции будет годом начала нового мироустройстваВ конце года принято говорить дежурные и оттого совершенно лишенные смысла фразы в духе «этот год был нелегким, но мы надеемся, что в следующем году мы сможем преодолеть все трудности…»А был ли год, про который нельзя было бы сказать, что он был нелегким? В который мы ... Читать полностью 32

amurweb Сегодня 05:57 3843 41.15 384341.15 Белорусский «Майдан»: мифы и реальность Александр Лукашенко пропустил саммит ЕАЭС из-за попытки переворота?Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался ехать на саммит Евразийского экономического союза из-за страха, что в его отсутствие в стране произойдет государственный переворот. Об этом в комментарии украинскому порталу Gordon.ua. заявил Белорусский оппозиционер, координатор граждан... Читать полностью 52

Алексей Зотьев Сегодня 00:41 5163 72.42 516372.42 Абсурдные новости. 31 декабря 2016 года Добрый вечер, мои дорогие читатели! Разумеется, в этот день, я не стану портить Вам настроение своими не всегда радужными умозаключениями и акцентировать Ваше внимание на том неоднозначном и противоречивом, что произошло в мире за уходящий день.Главное событие уходящего дня – проводы старого, 2016 года, и встреча нового, 2017 года. И это событие столь же не абсурдное,... Читать полностью 18

Ходанов ПАТРИОТ

31 декабря 2016 г. 22:58 3839 85.65 383985.65 ЧКАЛОВ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 29 июля 1984 года в казахской степи под Джезказганом приземлился спускаемый модуль космического корабля «Союз Т-11» с космонавтами — командиром корабля Владимиром Джанибековым, космонавтом Светланой Савицкой и космонавтом-исследователем Игорем Волком. Продолжительность экспедиции посещения и космического полёта орбитального комплекса станции «Салют-7» - «Союз Т-11» -... Читать полностью 83

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