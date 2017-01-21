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ПРОМО Ева Лисовская Вчера 12:33 9555 99.88 955599.88 ТЫ нужен ему, президент РФ! Внесу, пожалуй, и я свои «пять копеек» по поводу последних событий, произошедших в мире. Говорю я, конечно же, об американском президенте (с инаугурацией, Дональд, хорошо, что все прошло без особых инцидентов) и его планах на будущее. Долго размусоливать тему не стану, ибо знаю, как уже надоели эти новости о Трампе (ленты так и пестрят ими, в каждом заголовке звучит з... Читать полностью 62

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Михаил Сущев Вчера 23:24 2508 12.16 250812.16 У Трампа ищут решение украинского вопроса Приход в Белый Дом Дональда Трампа будет означать изменение отношений Вашингтона к Киеву. Такие прогнозы встречаются очень часто. Но в чем может заключаться это изменение? Что будет означать оно для Донбасса? В настоящее время в СМИ опубликовано 4 концепции решения украинского кризиса, принадлежащие известным авторам, которые в той или иной степени симпа... Читать полностью 9

Artemon Вчера 23:05 586 6.00 5866.00 Президент Армении заявил о необходимости закрепить статус Нагорного Карабаха В процессе урегулирования карабахского конфликта Армения желает закрепить окончательный статус Нагорного Карабаха, заявил президент Армении Серж Саргсян. "Наша цель - определение окончательного статуса Нагорного Карабаха посредством жителей Нагорного Карабаха. Никто не имеет право навязывать карабахцам свои условия жизни", - сказал Саргсян на встрече с де... Читать полностью 2

Задунаев Дмитрий 20 января 20:41 7000 37.60 700037.60 Царь-голод Одним из последствий наступающего кризиса будет распад международной кооперации и технологических цепочек производства промышленной продукции. Причем, только из-за разрушения современной техносферы почти неизбежно погибнет от 80 до 90% населения Земли (в России и некоторых других странах, возможно, намного меньше, особенно, если удастся вовремя избавить... Читать полностью 49

Colonel Cassad Вчера 22:41 3242 20.18 324220.18 Марш женщин В Вашингтоне прошел марш и митинг женщин против Трампа собравший по разным оценкам от 150 до 300 тыс. человек. Помимо этого акции в поддержку марша прошли в десятках стран мира. Протестующие выступали против Трампа, за гендерное равенство, против абортов и за доступную медицину. ... Читать полностью 24

ПРОМО Лев Мышкин Вчера 14:41 5941 40.00 594140.00 Хочу такую речь от Путина!!! Мы граждане России сегодня едины в большом деле по восстановлению нашей страны. Вместе мы определим ход истории России и мира на многие годы. У нас будут непростые времена, но мы выполним все задачи.Каждые 4 года мы собираемся тут, чтобы наблюдать мирную передачу власти. Сегодняшняя церемония имеет особое значение, мы не только обеспечиваем передачу власти от одной ад... Читать полностью 74

Александр Халдей Вчера 22:24 4110 37.00 411037.00 Вопрос, в котором Путин не прав. Догма Кота Леопольда."Ребята, давайте жить дружно!" - призыв героя любимого мультфильма, который мог бы стать крылатым выражением российского Президента. И это понятно - каждый Президент настроен на консолидацию нации, а не на раскол. На сглаживание конфликта, а не на эскалацию. Но в жизни так не получается. В 2014 году именно Владимир Путин в Кры... Читать полностью 111

Румата Вчера 20:12 1722 26.07 172226.07 Реформы как подготовка к...? Хотелось бы поговорить о образовании, и о том куда ведут, в конечном итоге, все эти "реформы" и "преобразования" школы, да и не только ее. Для начала обратимся к опыту Советского образования. Данная картинка прекрасно иллюстрирует отношение основателя Советского государства Ленина к учителям. А отношение это, в высшей мере, уважительное. Есть понимание р... Читать полностью 23

Colonel Cassad Вчера 21:26 4156 32.61 415632.61 Дейр-эз-Зор. 21.01.2017 Коротко о ситуации в Дейр-эз-Зоре к исходу 21 января 2017 года. Ситуация в анклаве можно сказать стабилизировалась, САА смогла остановить продвижение "черных", но с другой стороны попытки соединить город с авиабазой закончились неудачей и они по-прежнему отрезаны друг от друга. Авиаудары ВВС Сирии и ВКС РФ (которые дополнились ударами самолетов дальн... Читать полностью 5

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Сергей Филатов Вчера 20:16 3879 23.56 387923.56 Трамп-президент. День первый Инаугурация Дональда Трампа состоялась. Пост президента Соединенных Штатов Америки занял очень богатый и очень яркий человек, которого трудно пока назвать политиком. Трамп – миллиардер, Трамп – бизнесмен, Трамп – представитель и голос американского капитала. В этих ипостасях он был всю жизнь вполне успешен, преодолевая кризисы и наращивая свои деньги и популярность. С... Читать полностью 19