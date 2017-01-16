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ПРОМО Colonel Cassad Сегодня 00:50 14463 91.75 1446391.75 Дейр-эз-Зор. Кризис К ночи 16 января ситуация в районе Дейр-эз-Зора продолжила обостряться. Противник фактически прорвал оборону на участке между армейской базой "Панорама" и авиабазой Дейр-эз-Зор и начал продвижение вглубь обороны САА, стремясь полностью отрезась авиабазу от города, что приведет к тому, что гарнизон анклава фактически будет разделен, а сам анклав будет ра... Читать полностью 53

Александр Ребрушев Сегодня 19:22 201 0.00 2010.00 В Россию вернется популярный бизнес-седан Hyundai Некогда популярную среди россиян "Сонату" вывели с нашего авторынка, заместив ее другой общеевропейской моделью. Правда, интерес покупателей к этому автомобилю оказался слабеньким, и Hyundai пришлось все возвращать на старые места. Продажи популярного корейского седана Hyundai Sonata должны стартовать в России ориентировочно в сентябре 2017 года, сооб... Читать полностью 0

Ростислав Ищенко Сегодня 19:22 1288 13.00 128813.00 Прощальная гастроль Джозефа Байдена Политолог Ростислав Ищенко – о том, зачем уходящий вице-президент США приезжал в Киев Вице-президента США Джозефа Байдена в Вашингтоне практически проводили из политики. Двадцатого января состоится инаугурация избранного президента Дональда Трампа. Пятнадцатого января уходящий президент Барак Обама вручил Байдену президентскую медаль Свободы – высшу... Читать полностью 2

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Александр Ребрушев Сегодня 19:04 279 0.00 2790.00 Audi прекратила российскую сборку сразу двух моделей Конвейер завода концерна Volkswagen в Калуге покинули два седана марки Audi – А6 и А8. Тем не менее, несмотря на снятие с производства и запланированное прекращение продаж, флагманский седан Audi еще доступен российским покупателям. Решение о прекращении российской сборки сразу двух моделей продиктовано адаптацией производства к текущим потребностям рынка... Читать полностью 1

boeing-is-back Сегодня 17:48 2138 17.21 213817.21 Инаугурация Трампа. Начало гражданской войны? Чем ближе инаугурация Трампа, тем больше нагнетается обстановка. Дело не только в оружии, которое нашли в здании Капитолия, где должно пройти само мероприятие. Многие демократы бойкотировали инаугурацию. К ним присоединились звезды первой величины, которые отказываются выступать на церемонии. Ходят слухи, что это будет самая короткая инаугурация за всю историю США.Бол... Читать полностью 7

Честно Сегодня 18:18 636 5.02 6365.02 Вечер с Владимиром Соловьевым 16.01.2017 Сегодня печальный день для страны, начали прощаться с погибшими в самолёте над Чёрным морем. 47 человек были похоронены в Мытищах, доктор Лиза на Новодевичьем, дирижёры ансамбля Александрова во Владимире. Да и сообщения приходят невесёлые. Когда-то давно выстрел в Сараево начал Первую Мировую войну. Всё, что было после Второй Мировой, казалось подчинённым единств... Читать полностью 2

ПРОМО Всадник Войны Сегодня 19:12 33 0.00 330.00 Патриотизм, экономика и Целомудрие Очень часто люди не понимают глубинных смыслов слов, а следовательно и событий которые их окружают. Сегодня я хотел бы поговорить о таком понятие как Целомудрие. И вот что нам говорит Википедия : Целомудрие (по-видимому, калька с греч. σωφροσύνη + σώφρων[1]) — моральная добродетель, означающая контроль сексуальных желаний.Определение к сожалению довольно расплывчатое ... Читать полностью 2

yurasumy Сегодня 18:43 642 3.00 6423.00 Перестройка по-американски: куда Трамп ведет Америку Вместо вступления. Вы думаете это невозможно? Сегодня действительно это может вызвать улыбку, точно так же как и в 1985 году никто не мог предполагать чем может окончиться перестройка в СССР. Ниже моя новая статья посвященная американской "перестройке"...К середине 1980-х советская элита раскололась. Все понимали, что Советскому Союзу требуются перемены... Читать полностью 0

Komitet GosBez Сегодня 19:02 705 4.02 7054.02 "Сталинские хрущёвки" из канадского фотоархива Не знаю, грузили ли на Пастве этот канадский фотоархив. Там есть немало интересных снимков СССР, в основном архитектурных, относящихся к довоенному периоду. В массовом сознании понятие "сталинская архитектура" ассоциируется с внушительными зданиями по индивидуальным проектам, однако на самом деле большинство построенных при Сталине зданий были типов... Читать полностью 0

Colonel Cassad Сегодня 18:55 337 0.00 3370.00 Уточненные списки Савченко Так как как предыдущим "спискам Савченко", в которых указаны лица предназначенные для обмена военнопленными и заключенными, возникли вопросы, то последовало появление уточненных списков. Цветом отмечены граждане РФ или бывшие граждане Украины выехавшие в РФ, которые либо попали в плен на Донбассе, либо же были задержаны на территории Украины и удержив... Читать полностью 0

SkyLine Сегодня 18:25 360 1.00 3601.00 КАМАЗу снова нет равных в Африке Последние участники многодневки Africa Eco Race пришли к финишу на Розовом озере близ столицы Сенегала Дакара. Праздновала успех, как и год назад, команда «КАМАЗ-Мастер», ее пилот Андрей Каргинов опередил всех соперников в классе грузовиков. Вторым и третьим стали чехи Ярослав Валтр, почти на час отставший от россиянина, и Томаш Томечек (плюс 2 часа 14... Читать полностью 4

Rediska Сегодня 18:28 2614 8.57 26148.57 СМИ рассказали, почему Порошенко прячется от украинцев За последние два месяца президент Украины Петр Порошенко стал реже появляться на публике и резко сократил число международных контактов, сообщает газета "Вести". В сентябре на сайте главы государства появилось 125 новостных сообщений о его деятельности, отмечает издание. Наиболее примечательными событиями стали посещение... Читать полностью 10

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Grand Фитиль

Сегодня 16:17 963 22.70 96322.70 Планеты-гиганты и их спутники Не особо люблю Пилюлькина, хотя его книги перечитываю иногда и могу сказать что в области фентези - он лучший.Особенностью существования сверхдержав является то, что соседние с ними страны не могут быть "просто странами". Рано или поздно, но они принимают одну из пяти возможных ролей, причем часть этих ролей - неустойчива и временна.Рассмотрим на примере США.1. Младши... Читать полностью 4

CG ПАТРИОТ

Сегодня 14:39 1097 40.02 109740.02 Укротитель «тигров» и «пантер» 29 декабря 2016 года исполнилось 110 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза генерал-полковника танковых войск Василия Архипова. О его храбрости и отваге ещё в сороковом году, а затем на фронтах Великой Отечественной войны слагались легенды. Говорили, что он «в воде не тонет и в огне не горит».Детство и юность будущего генерала были очень нелё... Читать полностью 13