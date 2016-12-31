Если вы уже зарегистрированы на Конте, то вам необходимо в свой аккаунт.
Регистрируясь на Конте, вы присоединяетесь к десяткам тысяч авторов, писателей и читателей, теоретиков и практиков, профессионалов и любителей. Вы получаете возможность делиться своими идеями, мыслями, фантазиями с огромной аудиторией. Ведь хорошая статья заслуживает большой аудитории.
30 Декабря — День Рождения СССР, крупнейшего государства мира по площади, второго по экономической и военной мощи и третьего по численности населения. СССР занимал восточную половину Европы и северную треть Азии.
-----------------------------------В детстве я знал наверняка, что наши — лучше всех. На бумажных самолетиках рисовал большие кр...
Добрый вечер! Понимаю, что предновогодняя суета, осознаю, что времени ни на что не хватает, но все же попытаюсь отвлечь Ваше внимание и рассказать о том, что произошло в мире за уходящий день. Начнем?
Первое место. Пока мы готовимся к новогодним празднованиям, Германия готовится к неизбежным проблемам, вызванным «горячим» нравом заполонивших страну бежен...
Президент Украины Петр Порошенко, выступая накануне перед военнослужащими в Мариуполе, заявил о "временной украинской оккупации".
"Дорогие наши соотечественники! Украинская оккупация – это временно. Мы обязательно объединимся. Украина едина. Слава Украине", — заявил Порошенко под приветственные крики и аплодис...
Чем патриотизм отличается от национализма
Решение первой проблемы явно лежит вне сферы образования. В СССР идеологией занимался ЦК КПСС. В современной России аналогичной структуры нет. ЦК КПСС обладал как партийно-идеологическими, так и административно-политическими рычагами воздействия, то есть ко...
Что такое 1 байт? если не углубляться в подробности, можно сказать что это один символ. Один байт = одна буква или одна цифра (не число а именно цифра). Большинство людей имеют оперативную память размером около 160 байт, что соответствует длине среднего комментария, сообщения в соц сети или смски.Вы обращали внимание, на странный стиль письма в личных с...
Повышение социальных стандартов произошло с 1 января
Минимальный прожиточный минимум повышен на Украине с 1 января, уровень минимальной зарплаты вырос в два раза.
Теперь прожиточный минимум составляет 1,544 тысячи гривен (около 57 долларов), а размер минимальной зарплаты – 3,2 тысячи гривен (около 118 долларов). Именно эти показатели заложены в...
В 2017 году Европейский Союз может лишиться сразу нескольких крупных государств-членов. Первой на очереди стоит Великобритания — премьер-министр Тереза Мэй обещает начать процесс выхода из организации уже в марте. Пример Соединённого Королевства уже вдохновил лидеров оппозиционных партий Франции, Нидерландов, Италии и Австрии, которые также хотели бы провести ан...
Экс-посол США в России Майкл Макфол признался, что отмечает Новый год с русской водкой, несмотря на давний критический настрой по отношению к России.
Макфол вплоть до новогоднего вечера активно обсуждал и комментировал последние события российско-американских отношений. Ближе к Новому году он опубликовал в Facebook&n...
Избранный президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что Россия могла стоять за хакерскими атаками на ресурсы Демократической партии, передает Reuters. По его мнению, некорректно возлагать вину на Москву, если нет достаточной информации.
«Я думаю, это несправедливо, если мы не знаем. Это мог быть кто-то другой», — сказал Трамп жу...
Ряд депутатов Верховной Рады Украины подвергли резкой критике статью миллиардера Виктора Пинчука в газете The Wall Street Journal, где он призывает к «болезненным компромиссам» ради мира с Россией исходя из сложившихся реалий. Под этим он подразумевает приход новой американской администрации, пообещавшей реализовать новый подход к России. Кроме того, в Евр...
С наступающим Новым Годом, друзья. У нас для вас есть приличное число новостей, которые я постараюсь кратко изложить в итоговой статье. Давайте начнем с пятерки лучших статей за год, на этот раз по количеству просмотров.
ТОП СТАТЕЙ Ротшильды переезжают в Россию. Испытание медными трубами | Автор шЕф Шеф подробно рассказывает интересную версию об изменен...
Задолго до того, как Дональд Трамп победил на выборах президента Соединённых Штатов, я послал открытку моим друзьям, в которой написал: "Эти времена не обычны. Желаю вам всего наилучшего в этом тревожном мире", - перевод которого приводит "Хвиля". - Теперь я чувствую нужду поделиться этим посланием со всем миром. Но до того, как я сделаю это, ...
Не менее 35 человек погибли и 40 получили ранения при вооруженном нападении на ночной клуб в Стамбуле, заявил мэр города Васип Шахин.Ранее сообщалось о двух погибших.Градоначальник также заявил, что нападение являлось террористической атакой, а злоумышленник действовал в одиночку."Это террористическое нападение", — заявил мэр стамбула. Выступление мэра ...
В 2017 году украинскую власть ожидают серьезные проблемы. Которые могут стать спасительными для украинского государства.Заграница больше не поможет2016 год для Украины можно охарактеризовать как год свидания с реальностью. С самого начала Майдана Киев тщательно выстраивал некую иллюзию бытия, в рамках которой Украина является частью западного мира и его...
Год столетия изменившей мир русской революции будет годом начала нового мироустройстваВ конце года принято говорить дежурные и оттого совершенно лишенные смысла фразы в духе «этот год был нелегким, но мы надеемся, что в следующем году мы сможем преодолеть все трудности…»А был ли год, про который нельзя было бы сказать, что он был нелегким? В который мы ...
Александр Лукашенко пропустил саммит ЕАЭС из-за попытки переворота?Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался ехать на саммит Евразийского экономического союза из-за страха, что в его отсутствие в стране произойдет государственный переворот. Об этом в комментарии украинскому порталу Gordon.ua. заявил Белорусский оппозиционер, координатор граждан...
Владелец стамбульского ночного клуба Reina, где в результате нападения погибли десятки человек, сообщил газете Hurriet, что американская разведка предупреждала о готовящемся теракте.Мехмет Кочарслан добавил, что после поступления этой информации в течение семи-десяти дней здесь принимались повышенные меры безопасности. «И что же потом? Случилось это нап...
Враги еврейского государства, включая пятую колону из среды израильских левых, возбужденно празднуют победу — утверждение резолюции в Совете безопасности ООН. Однако их радость больше напоминает хорошую мину при плохой игре, поскольку дальнейшие события имеют гораздо больше шансов сложиться отнюдь не в их пользу. И самые дальновидные из них это прекрасн...
Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По данным разных СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин уточнил, что атаку совершил террорист-одиночка. По его информации, в результате нападения погибли 35 человек и около 40 получили ранения. соверши...
Добрый вечер, мои дорогие читатели! Разумеется, в этот день, я не стану портить Вам настроение своими не всегда радужными умозаключениями и акцентировать Ваше внимание на том неоднозначном и противоречивом, что произошло в мире за уходящий день.Главное событие уходящего дня – проводы старого, 2016 года, и встреча нового, 2017 года. И это событие столь же не абсурдное,...
29 июля 1984 года в казахской степи под Джезказганом приземлился спускаемый модуль космического корабля «Союз Т-11» с космонавтами — командиром корабля Владимиром Джанибековым, космонавтом Светланой Савицкой и космонавтом-исследователем Игорем Волком. Продолжительность экспедиции посещения и космического полёта орбитального комплекса станции «Салют-7» - «Союз Т-11» -...
Российский проект резолюции касательно договоренностей о перемирии в Сирии принят в последний день 2016 года членами Совета Безопасности единогласно.
Российский проект резолюции касательно договоренностей о перемирии в Сирии принят в последний день 2016 года членами Совета Безопасности единогласно.
"Проект резолюции принимается единогласно", - заявил...
Отказавшись выслать из страны американских дипломатов в ответ на санкции, введенные Бараком Обамой, российский лидер сделал очередной "ловкий ход" против Белого дома, пишет американский журнал Foreign Policy.
После того как 29 декабря президент США Барак Обама принял решение выслать из страны 35 российских дипломатов и&nb...
Если бы не было статистики, мы бы даже не знали, как хорошо мы живём". Это относится ко многим вещам, и в том числе к данным Росстата о средних зарплатах по стране.
Борис ГрудининВы себе представляете зарплату 500 рублей в месяц? Российских рублей и прямо сегодня, а не в прошлом веке? А она есть. Я читаю смс нашего опроса и глазам не верю. Росстат заявил...
Несмотря на слухи о вероятной активизации интенсивных боевых действий с украинской стороны в новогоднюю ночь, ситуация на фронте наблюдается относительно спокойная. Тем не менее, ВСУ продолжают перебрасывать технику и личный состав к линии соприкосновения — разведка ДНР зафиксировала прибытие в Красноармейск танкового батальона ВСУ.По уточненным данным,...
Жители Америки с радостью провожают год «злобной и обиженной Обезьяны» и с нетерпением ждут, когда его сменит многообещающий год «огненного Петуха».Все западные СМИ и пользователи социальных сетей бурно отреагировали на решение уходящего президента США Барака Обамы выслать 35 российских дипломатов за якобы шпионаж и хакерские атаки на избирательную сист...
Характерная новость одной строкой."Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию России и Турции в поддержку договорённостей о прекращении огня в Сирии."Представляли ли мы ещё полгода назад, что Совбез ООН примет хоть какую-то резолюцию России единогласно? Особенно, если резолюция касается Сирии. ...
Избранный президент США Дональд Трамп не видит смысла в конфронтации с Россией, пишет New York Times со ссылкой на источники, близкие к Трампу.
"В последние дни он (Трамп — ред.) говорил своим собеседникам, что не видит больших выгод в этом и что он считает бессмысленными ссоры с Россие...
Все большие объемы российского газа идут в Европу напрямую, и в этой ситуации киевские власти должны задуматься, что будет с энергетикой страны, когда стабильный поток "легких денег" за транзит иссякнет, пишет на сайте Forbes обозреватель Кеннет Рапоза.
Автор ссылается на данные Европейской сети операторов систе...
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в 2016 году в ходе боёв в Донбассе погибли 211 украинских военнослужащих.
Об этом сообщает «Украинская правда».
«Только в течение этого года 211 военнослужащих Вооружённых сил Украины отдали свою жизнь за мир, свободу нашего государства, защищая её», — сказал Порошенко во время ...