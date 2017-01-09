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Минфин США в понедельник на основании "акта Магнитского" ввел санкции в отношении пяти граждан РФ, включая председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
Согласно опубликованному пресс-релизу министерства, в список санкций включены также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий ...
Хама, 8 января. В ходе боевых действий на севере сирийской провинции Хама спецслужбы захватили склад вооружений на месте базирования боевиков ИГИЛ и формирований «Джебхат-ан-Нусры» (обе группировки запрещены в РФ). Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором зафиксированы доказательства поставок оружия западного п...
Оппозиционный парламент Венесуэлы объявил в понедельник президента Николаса Мадуро оставившим свой пост в силу неисполнения им своих обязанностей.
За это решение проголосовало большинство депутатов – 106 человек, отмечает издание El Nacional. Проправительственные депутаты покинули зал при начале голосования.
El Nacional подчеркивает...
2016 год оказался богатым на астрономические открытия. Межпланетные станции посетили Юпитер, Сатурн и другие небесные тела, подарив жителям Земли великолепные снимки планет Солнечной системы. Теперь можно разглядеть во всех подробностях необъяснимые атмосферные феномены, гигантские полярные сияния и метановые океаны. «Лента.ру» собрала лучшие фотографии НАСА, на котор...
Многие из того, что мы привыкли считать, как часть реальности в действительности возникло от ума. Для того, что бы измерять размеры мы придумали метры и сантиметры, которых в природе не существуют. Это от ума. Уму необходимо как то измерять длины, вот и родилась в уме условная единица: метр, составные которого сантиметр и миллиметр. Так удобно. Но самог...
C распадом СССР медицина стала коммерческой и этим воспользовались всякие аферисты, готовые покупать эфирное время на ТВ и площадки в СМИ для продвижения сомнительных медикаментов. По мнению редакции примером такого рода обмана является так называемая «Кремлёвская таблетка», широко разрекламированная в СМИ. При этом мало кто знает что главный кремлёвски...
В ноябре 1895 года немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген проводил эксперимент по изучению люминесценции, которая вызывалась катодными лучами. Для увеличения эффекта он поместил электронно-лучевую трубку и люминесцирующее вещество в черный картонный ящик и наглухо зашторил окна в лаборатории. Включив электронно-лучевую трубку, Рентген неожиданно увидел...
Публицист, инженер-теплофизик, программист, аналитик, политический консультант Анатолий Вассерман об аномальных морозах и несостоятельности теории глобального парникового потепления. https://www.youtube.com/watch?v=ZrmEwdiJHyA
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Ежегодный оплачиваемый двухнедельный отпуск для сотрудников КАМАЗа продлится до 22 января 2017 года.
Новогодние праздники продолжаются у персонала основного производства ПАО «КАМАЗ»: сотрудники челнинского автогиганта ушли в ежегодный оплачиваемый корпоративный отпуск на две недели – с 9 по 22 января 2017 года. Об этом сообщают «РИА Новости&...
Космический телескоп «Хаббл» (Hubble) сделал фотографии черной дыры в созвездии Девы, которая нарушает представления ученых о подобных космических объектах. Об этом сообщается на сайте орбитальной обсерватории.
Черная дыра в спиральной галактике RX J1140.1+0307 имеет относительно малый вес и является одной из самых легких сверхмассивных черных дыр. ...
В Афинах скончался заведующий консульским отделом посольства России в Греции Андрей Маланин, сообщили греческие СМИ.
По информации местных изданий, дипломат был найден мёртвым в своей квартире в центре греческой столицы. Маланин не пришёл утром на работу и не отвечал на звонки. Коллеги россиянина забеспокоились и вместе с полицией приехали к нему домой.
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С недавними обвинениями в адрес России от спецслужб США в том что Россия повлияла на выборы президента США и у спецслужб есть “неоспоримые доказательства” мы увидели как Штаты вплотную приблизились к состоянию Украины, где во всем виновата Россия потому что она есть.Наши псевдопатриоты хлопают в ладоши - “Ура! Америка скатилась на дно, там мы ее и затопчем”, но нужно ...
В 1972 году старший матрос, будущий режиссёр Никита Михалков в составе агитбригады совершает путешествие по Камчатке. Увиденное он фиксирует в дневнике: «Отсталость малых народов. Бедность и отсталость. Труд энтузиастов «длинного рубля» на лесоповале, среди которых и зэки». Михалков резюмирует, что народу не надо открывать глаза на существо...
В 1987 году в СССР на 10 000 чел. населения было построено 80 квартир. Примерно 88% из них передано жильцам бесплатно.
В том же году аналогичный показатель по крупнейшим странам Запада составил:
Австрия — 51.
Великобритания — 40.
Испания — 52.
Италия — 30.
Канада — 88.
США — 68.
ФРГ — 37.
Франция &md...
Работа над коллайдером NICA в Дубне идёт полным ходом, но российские физики не планируют ограничиться только этим. РИА «Новости» со ссылкой на Евгения Левичева, заместителя директора сибирского института, сообщает, что специалисты из различных российских НИИ собираются объединиться для того, чтобы воплотить свой новый проект на базе Института ядерной ф...
Компания Kia официально представила фастбек Stinger. Автопроизводитель называет новинку, которая дебютировала на автосалоне в Детройте, мощнейшей моделью в своей истории.
Для Kia Stinger предлагаются два бензиновых двигателя рабочим объемом 2,0 (четырехцилиндровый, турбированный) и 3,3 (шестицилиндровый V-образный, твин-турбо) литра. Отдача перв...
Как известно, аутоиммунные заболевания связаны с ошибкой нашей иммунной системы, при которой происходит неверное распознавание клетками иммунной системы собственных тканей организма, в результате чего часть нашего же организма для иммунитета становится «чужой». Заболевания с такими проявлениями могут быть как врожденными, так и приобретенными, причем в...
Все мы понимаем, что на Украине живут не только бандеровцы. По крайней мере, сегодня голос тех, не примкнувших, стал звучать громче и чаще. Потому что нацисты все отчетливее демонстрируют свой звериный оскал.
Мы предупреждали: не заигрывайте с радикалами, относитесь серьезно не только к их делам, но и к словам. Разумеется, предупреждения были проигнорированы ...
Политический активист Дэвид Суонсон считает, что США увеличивают масштаб военных учений в Европе и перебрасывают танки в Германию, чтобы усилить вражду между Россией и Западом.«В ближайшее время США постараются сделать всё возможное, чтобы усилить вражду между Россией и Западом, последствия которой не сможет устранить ни (избранный президент США. — RT) Дональд Трамп, ...
В понедельник немецкие СМИ сообщили, что новость о поджоге мигрантами церкви в Дортмунде в новогоднюю ночь является «информационным вбросом русских». Таким образом с помощью хакеров Россия якобы пытается повлиять на итоги парламентских выборов в Германии, которые пройдут в ноябре 2017 года. При этом ранее местные немецкие газеты со ссылкой на городскую полицию утвержд...
Andrew Turner / flickr.com
Наньянский технологический университет Сингапура приступил к разработке системы управления полетами беспилотных летательных аппаратов. Как пишет Aviation Week, проект рассчитан на четыре года, по прошествии которых исследователи должны не только представить новую систему, но и выработать правила полетов дронов в едином ...
Wikimedia Commons
Международная группа ученых обнаружила, что рубцовую ткань можно преобразовать в нормальную кожу с помощью фактора, который вырабатывают волосяные луковицы. Результаты работы опубликованы в журнале Science.
В процессе эволюции млекопитающие выработали механизм максимально быстрого закры...
В 2017 году мировую политику продолжит лихорадить. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США стала потрясением для всего западного мира, и она уже влияет на динамику процессов не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и в Азии. О том, как будут развиваться события в условиях стремительного слома устоявшихся политических тенденций, — об этом рассказали эк...
Газ в украинских хранилищах стремительно пропадает, объемы отбора увеличились почти в два раза – с 48,1 миллиона кубометров в декабре до нынешних практически 100 миллионов кубометров. Уже в феврале запасы голубого топлива могут совсем иссякнуть.Аномальные морозы пришли на Украину и застали украинские власти в одних штанах – сейчас в хранилищах остается 11,6 миллиарда ...
Обнаружил этого автора в интернете. Нашел, прочел и воодушевился. Очень, очень и еще раз очень талантливый молодой автор. Рекомендую и жалую! Планирую дать эти два рассказа в одном из ближайших номеров "Однако, жизнь!".ВКУС ПРАВДЫС самого детства нас учат тому, что врать — это плохо. Конечно же, это правильно… Поэтому наш герой решил провести хоть один день в году, ни...
Передовые позиции армии ДНР в районе Широкино — место постоянных боёв. На них и побывал корреспондент ФАН, чтобы лично посмотреть на «перемирие», которое на себе ощущают все бойцы ВСН.
Добраться до позиции находящейся на самой передовой удалось далеко не сразу. Проехать туда на машине практически невозможно, так как она тут же станет мишенью для всех вид...
09.01.2017 15:02
В правительстве Штатов присутствует крупная олигархическая «тусовка», которая ожидаемо будет давить на Трампа. Сейчас Америка должна миру 20 трлн долларов. А самым простым и надежным способом избавления от проблем с суверенным долгом является уничтожение должника. И здесь встает вопрос о вероятности войны, отмечает доктор...
Вот эта русофобская мразь, что поименована ниже, объединившись под сенью НГО „Комитет гражданских инициатив” (КГИ), готовит доклад „Какое прошлое нужно будущему России”. Всё бы ничего - бумага стерпит, да только этот доклад ляжет в основу рекомендации другой, не менее русофобской НГО „Вольное историческое общество” (ВИО), что черпает своё вдохновение в институтах Ваши...
Турция в последнее время находится в центре внимания. Атака на эту страну идет по всем фронтам. Что называется, и по земле, и по воздуху. Пока террористы расстреливают людей в ночных клубах, на финансовом рынке идет спекулятивная атака на финансовые инструменты.
Турция, которая долгое время считалась союзником Запада, в последнее время изменила свою позицию и...
Обзор публикаций о России, 1 — 7 января
Россия стремится максимально воспользоваться оставшимся до инаугурации Дональда Трампа временем, чтобы убедить будущую американскую администрацию в необходимости признать Украину сферой собственного исключительного влияния. Похоже, отмечает обозреватель УНИАН (07.01), в Москве трезво оценивают перспек...
Ненавидеть Россию стало модным уже достаточно давно. Да, в какой-то период тренд начал набирать обороты, серьезно обосновываясь в зарубежном мире, в головах иностранных политиков и экспертов. Но сейчас… сейчас, кажется, популярность набирает несколько другое течение – проигрыш России практически по всем фронтам.Вероятно, кто-то со мной не согласится, сказав, что наши ...