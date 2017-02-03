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ПРОМО Руслан Осташко Вчера 14:15 19287 267.59 19287267.59 Путин угоняет Венгрию. Европа в шоке Визит Владимира Путина в Будапешт взбудоражил европейские и украинские СМИ. Во-первых, всем обидно, что президент России не только спокойно прилетел в страну, входящую в Евросоюз и НАТО, но и нашел там понимание и всяческую поддержку. А во-вторых, выясняется, что Россия оказывается может предложить странам Евросоюза очень привлекательные условия сотрудничества, которы... Читать полностью 86

Георгий Купавин Вчера 21:29 6089 85.94 608985.94 ПОТРЯСАЮЩАЯ, ПОЧТИ ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ... Никогда не был сторонником репостов в своём блоге. Что-то похожее, для меня, на выгуливание чужой жены в обществе. Но не могу не поделиться этой, действительно фантастической для нас, эпистолярных патриотов, историей. Намного фантастичней "российского блокбастера" "Притяжение". Жаль, о такой фантастике фильмов не делают - реальность, хоть и фантастическая,... Читать полностью 78

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JeDi Вчера 22:57 1313 9.36 13139.36 Первая и единственная кошка в космосе 18 октября 1963 года сотрудники французского Национального центра космических исследований планировали отправить в космос маленького кота по кличке Феликс. Франция отставала от своих советских и американских соперников, однако не собиралась сходить с дистанции в этой космической гонке. Тем не менее, в запланированный день запуска озорное животное пропало &ndash... Читать полностью 2

Иннок Вчера 22:51 3956 8.35 39568.35 КАМЧАТКА. ДРЕВНИЕ КАРЬЕРЫ ЗЕМЛИ? Тема древних карьеров не оставляет многие умы интересующихся и искателей частей истины. К их числу принадлежит и автор этих страниц. Уже трудно закрыть глаза на те признаки и факты, говорящие, что в когда-то в прошлом наша планета была практически сплошным карьером. Да, это шокирует и шокирует особенно тех, кто впервые читает о подобной версии. С момента выхода здесь ... Читать полностью 6

ANovoross Вчера 22:48 4672 66.86 467266.86 Александр Коц: Террариум на передовой - Это у нас анаконда. Кусачая, зараза, - Жора ткнул пальцем в спящую здоровенную змеюку. Та подняла голову и зашипела. - Опа, охотится. Может и допрыгнуть досюда. У контрабандистов отобрали. А этот — добрый, удавчик. Хороший парень. А тут у нас питон, девочка. Командир роты бригады «Восток» с позывным Жора заходит в вольер с «девочкой&ra... Читать полностью 27

grosgros Вчера 21:13 1567 18.36 156718.36 3 февраля 1565 г. Иван Грозный учредил опричнину 3 февраля 1565 г. Иван Грозный учредил опричнину3 февраля 1565 г. Иван Грозный учредил опричнину. Так назвали особый период в истории Российского государства (с 1565 по 1572 год), когда государственная борьба с изменниками Родины вышла на первый план. Это был целый комплекс мероприятий, который характеризовался созданием особого опричного войска («опри... Читать полностью 5

ПРОМО sntdpni Вчера 15:53 5099 36.50 509936.50 Хулиган поржал над Генсеком НАТО Очередной прикол - вчера пранкер Лексус от имени пьяного Порошенко поговорил по телефону с генсеком НАТО Столтенбергом. Ну, разговор реально вышел ржачным - было прикольно наблюдать, как Столтенберг, поставленный в тупик вопросом "Порошенко" ("Мне вчера позвонили из США и сказали, что через 2 года украина будет включена в состав НАТО, как вы прокомменти... Читать полностью 13

in-space.ru Вчера 21:34 916 7.00 9167.00 Туманность «Тухлое яйцо» Как сообщает in-space.ru, протопланетная туманность «Тухлое яйцо» (также известная как туманность Тыквы или Calabash Nebula), имеющая техническое название OH 231.8+04.2, – это яркий пример смерти звезды, подобной Солнцу. Свое необычное название она получила из-за высокого содержания серы, которая в сочетании с другими элементами пахнет как протухшее яйцо, но к счастью... Читать полностью 2

FelixTheHack Вчера 21:43 3200 19.71 320019.71 Переписка Леонида Волкова в ВК: Трансвеститы, Наркотики и Навальный Леонид Волков – правая рука Навального и просто занимательный персонаж уже попадался на глаза группе хакеров Felix. Тогда мы взломали его почту и поделились с миром деловой перепиской этого занимательного индивида. Но нам стало интересно – чем дышит Леонид Волков, что он вообще за человек и почему лицам женского пола крайне не рекомендуют оставаться с ним наедине. В д... Читать полностью 10

Жора CallBassik Вчера 20:23 1427 5.00 14275.00 Империя Великого Завета: Наркотический геноцид Китая Любая мировая империя имеет в своем шкафу скелеты, которые всячески старается скрывать. Великобритания относится к той же категории, при этом не брезгует выводить на передний план недостатки остальных, имевших место в истории или же надуманные, но хорошо отредактированные и подготовленные для распространения в массы через медиа-ресурсы. К одной из наиболее непопулярны... Читать полностью 0

Мир вокруг Вчера 19:59 5428 30.88 542830.88 Стоунхендж - мистификация XX века Гид с увлечением рассказывает обступившим его туристам о кельтах, населявших в древности Британские острова, о магических обрядах друидов, о мастерстве древних строителей, построивших это святилище для своих жрецов. Туристы слушают, раскрыв рты и лишь один мужчина, опустив голову, пытается спрятать улыбку. Его просто разбирает смех. Уж он-то точно знает, что за «древн... Читать полностью 10

Contrpost blog Вчера 20:24 4430 15.00 443015.00 Санкции отменяются, да здравствуют санкции! Автор: Майкл Овергрин. Трамп, конечно, человек эмоциональный и его, временами, заносит, но его команда при этом выглядит довольно разбалансировано. Если вспомнить буквально вчерашнее заявление нынешнего Президента США, который заявил, что «Настало время бросить свежий взгляд на внешнюю политику, на события вокруг», а сегодня мы вдруг слышим, что новый п... Читать полностью 17

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yurasumy Вчера 19:47 2940 21.93 294021.93 Реализм от НБУ: американских гарантий не будет Новый прогноз на 2017 год от НБУ по поводу ожидаемого поступления денег из внешних источников претерпел несколько значимых изменений. Во-первых, сумма ожидаемых от МВФ кредитов уменьшилась с 5,4 до 4.6 млрд. долларов, а во-вторых из него исчез пункт об 1 млрд. долларов под гарантии США. В опубликованном графике официального финансирования Украины в этом... Читать полностью 1