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Новости 0
Убийства на Украине 0
Россия-Запад 0
Трамп 0
Conrat Сегодня 23:36 197 6.00

Сенат США утвердил кандидатуру Тиллерсона на пост госсекретаря

Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон утвержден в должности. Соответствующее решение большинством голосов принял сенат Конгресса США, передает Reuters. Как отмечает агентство, в ходе поименного голосования республиканцы поддержали Тиллерсона, тогда как почти все демократы выступили против. В сенате, так же ка...
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ПРОМО
arguendi Сегодня 11:48 23640 309.07

Лайфхак по общению с украинцами

Я уже настоящий специалист в общении с небратьями нашими меньшими. Занимаюсь этим последние три года и вполне набил руку. Хочу вот поделиться с вами маленьким профессиональным секретом.  Берем одного украинца, можно даже крайне упоротого. Например, такого: И начинаем беседу ("Стабильность" - это укроволонтер, гоняющий как раз в авдеевскую пром...
Читать полностью 139
schulz Сегодня 22:50 553 29.42

Международный уголовный суд в Гааге заканчивается

Би-Би-Си сообщает, что Африканский Союз призывает все страны, в него входящие (34 страны), выйти из членства в Международном уголовном суде (ICC) в Гааге. ЮАР и Бурунди уже решили покинуть эту организацию, обвиняя оную в нарушении их суверенитета и несправедливом отношении к неграм африканцам.Моё мнение: Ну и хорошо, ну и правильно. Судилище надо ликвид...
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Ехидный Douglas Сегодня 23:03 682 21.98

От Авдеевки и до импичмента Трампа.

Ситуация на Юго-Востоке Украины, сильно обострившаяся в последние несколько дней, имеет под собой чрезвычайно простое объяснение. Нет совершенно ничего удивительного в том, что случилось. Причина этого обострения - Дональд Трамп. Конечно, не он отдал приказ об обстреле Донецка. Но Донецк обстреливают именно из-за того, что Трамп стал президентом США. Чтобы было ещё бо...
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Отряд «Суть времени» Сегодня 23:28 226 3.00

Сводка отряда «Суть времени» за 1 февраля

Ситуация на линии фронта обостряется. Украинская армия продолжает атаковать позиции Народной милиции ДНР (НМ ДНР) и подтягивает к фронту ракетные тактические комплексы «Точка-У». От огня украинской артиллерии пострадало 36 населенных пунктов Республики. Наибольшая интенсивность обстрелов наблюдалась в Донецке, Макеевке, Ясиноватой и Докучаевске. При обс...
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Artemon Сегодня 23:22 244 0.00

СМИ анонсировали назначение топ-менеджера «Ростеха» главой «Почты России»

Топ-менеджер «Ростеха» Сергей Куликов может занять пост руководителя ФГУП «Почта России». Об этом «Коммерсанту» рассказали источники в правительстве и подтвердил собеседник в Администрации президента. По данным газеты, его кандидатуру уже согласовали в ФСБ и Администрации президента, с министром связи Николаем ...
Читать полностью 1
ATRcons Сегодня 23:07 2335 13.20

Звёзды о запрете въезда в Киев: Они мрази! России не нужно "Евровидение"

Российские звёзды негативно отреагировали на новость о том, что руководство "Евровидения" поддержало чёрные списки российских артистов. Организаторы конкурса согласились на условие украинских коллег: не отправлять в Киев на песенный конкурс лиц, "создающих угрозу национальной безопасности Украины и входящих в чёрный список, составленный Минист...
Читать полностью 39
alexman Сегодня 23:05 609 9.00

Сирия хочет поставлять России овощи и фрукты, в ответ ждет нефтепродукты

Сирийская арабская республика планирует поставлять в Россию фрукты, овощи и текстиль, а в ответ ждёт нефтепродукты и удобрения, рассказал РИА Новости министр промышленности Сирии Ахмед аль-Хаму. "Сирия ждёт от России нефтепродукты, продукты химической промышленности, минералы, дерево, удобрения, оборудование, трубы, бумагу, корма. ...
Читать полностью 10
Cherchill Сегодня 22:42 223 4.00

Британские парламентарии одобрили законопроект о брексите во втором чтении

Палата общин парламента Великобритании во втором чтении одобрила законопроект о запуске процедуры выхода страны из Евросоюза, передаёт AFP. 24 января Верховный суд обязал получить одобрение парламента Великобритании для запуска процедуры брексита. 26 января соответствующий законопроект был внесён в парламент страны. Слушания по документу пройдут с...
Читать полностью 3
Cherchill Сегодня 22:39 1169 14.00

WSJ: НАТО отказалось от переговоров с Украиной по ПРО

Североатлантический альянс принял решение повременить со встречей с представителями Украины для переговоров по использованию системы противоракетной обороны (ПРО) альянса в Европе, источники в НАТО объяснили это «политической деликатностью» в привлечении Киева к подобным переговорам, пишет The Wall Street Journal. «Есть некоторая политическая дели...
Читать полностью 4
Akbar Сегодня 22:33 380 4.13

США вынесли официальное предупреждение Ирану в связи с испытаниями баллистических ракет

Белый дом вынес официальное предупреждение Ирану в связи с действиями страны в регионе, включая испытания баллистических ракет. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. «Мы официально предупреждаем Иран», — заявил Флинн в ходе брифинга. При этом советник не уточнил, в чём именно заключается предупре...
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ПРОМО
Илья Корнилов Континенталистъ
Сегодня 22:25 889 5.00

Мифы. Конт как сайт для переворота

Вначале совсем небольшое вступление. Это первая статья в журнале, который мы хотим посвятить больше для читателей, которые хотят осваивать Конт и пользоваться всеми его возможностями, а не только малой частью, как большинство. Но начать решили именно с политической составляющей. Миф 1. Конт создавался для переворота Напомним, что в конце лета группа авторов ...
Читать полностью 10
pavel_shipilin Сегодня 22:25 5035 54.83

Интриган Порошенко

Петр Порошенко придумал, как заставить Запад продлить санкции. Во время визита в Германию ему должны были позвонить по мобильнику с сообщением об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. А он, чтобы подчеркнуть серьезность момента, прерывает переговоры и возвращается в Киев. Хороший был план. И в другое время он бы наверняка сработал. Главнок...
Читать полностью 17
Gagarin Сегодня 22:24 541 3.00

Ученые планируют долететь до альфы Центавра за 140 лет и вернуться назад

Немецкие астрономы рассказали о возможности долететь до альфы Центавра, ближайшей к нам звезды, всего за 140 лет и вернуться назад примерно за такое же время при помощи гигантского светового паруса площадью в две пирамиды Хеопса, говорится в статье, опубликованной в Astrophysical Journal. "Этот парус можно ...
Читать полностью 5
Andreas Сегодня 22:16 221 7.00

Ле Пен приветствует указ Трампа об ужесточении миграционной политики

Кандидат в президенты Франции, лидер оппозиционной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен одобрительно оценила указ президента США Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики. «Это временная мера. Она ориентирована на шесть или семь государств, которые, конечно же, несут ответственность за террористические угрозы», — цитируе...
Читать полностью 0
Александр Ребрушев Сегодня 22:14 1004 2.00

Водитель BMW Х6 протаранил полицейскую машину и скрылся

Водитель BMW Х6, остановленный для проверки документов на востоке Москвы, протаранил полицейскую машину и скрылся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства уточнил, что сотрудникам полиции пришлось стрелять по колесам автомобиля. В столичном ГУ МВД уточнили, что инцидент произошел на Егерьской улиц...
Читать полностью 4
Rediska Сегодня 21:59 3083 6.00

В Одессе водители отказались пропускать скорые с ранеными участниками АТО

В Одессе водители отказались пропускать машины скорой помощи, которые везли раненых в Донбассе украинских военных. Об этом в среду, 1 февраля сообщает сайт «Политнавигатор» со ссылкой на местного жителя. По словам одессита, колонну военных карет скорой помощи, следовавших из аэропорта, автомобилисты не пропустили на светофоре. Как отметил местный житель...
Читать полностью 19
Ermak Сегодня 19:34 7749 25.00

Знатная речь Путина! Американец чуть не упал в обморок

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Читать полностью 17
Политпазл ПолитПазл
Сегодня 19:42 3882 43.64

Операция «Анаконда»: хитрая тактика карателей под Авдеевкой — угодить в котел

Украинцы наступали. Украинцев покусали. Украинцам стыдно. Так в трех предложениях можно объяснить, почему Киев старательно выдумывает красивые истории о наступательной операции под Авдеевкой. Оказывается, господа, у их атаки еще и стратегия была. С красивым таким пафосным названием «Анаконда». Что ж, змейка заглотила собственный хвост и «по самые уши». Украинский ко...
Читать полностью 28
bezuhoff Южнорусский Фронт
Сегодня 19:44 1891 26.44

Чудеса на виражах

Сегодня Украина обвинила Россию в обстреле самолета над Черным морем.В Минобороны Украины утверждают, что транспортный самолет ВМС Ан-26 обстреляли из стрелкового оружия с российских буровых вышек."Об этом президенту доложил министр обороны Степан Полторак… Экипаж не пострадал. Подробности сообщит министерство обороны", — написал Цеголко на страниц...
Читать полностью 31
satanail Сегодня 20:02 1304 1.00

Мощные и большие трактора со всего мира!

Мощные и большие трактора со всего мира.Небольшая подборка красивых и мощных тракторов различных мировых производителей.  ...
Читать полностью 1
Contrpost blog Сегодня 20:09 2994 32.97

Диалог в стиле «выйдем и поговорим»?

Автор: Майкл Овергрин. Генсек НАТО продолжает жонглировать словами, которые уже практически ничего не значат и только одним этим он уже дискредитирует свою организацию. Как известно, господин Столтенберг заявил, что США и НАТО готовы вести диалог с Россией, но с позиции силы. В оригинале это звучало так: «The message of the new administration is that the...
Читать полностью 9
Nyka Сегодня 20:17 5247 71.85

Юмор 151

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Читать полностью 10
Политпазл ПолитПазл
Сегодня 20:42 1905 25.17

Российские либералы завыли об Авдеевке

В нашем либеральном болоте никак не перестанут квакать. Пройти мимо свежей громкой новости выше их сил. Ведь у них есть очень «независимое» и очень «экспертное» мнение. И им нужно поделиться с темным народом. Естественно, наступательную операцию АТОшников под Авдеевкой либерасты стороной тоже не обошли.По какой-то неведомой причине российские либерасты предпочитают ве...
Читать полностью 25
Север.ру эксперт
Сегодня 20:45 1314 10.25

Игорь Ашманов. Разведка США уже сегодня охотится на будущих президентов

Российские хакеры такой же миф, как «пробирка с белым порошком»Хакеры, спецслужбы, кибер-войска, тотальная прослушка, безопасные мессенджеры и коварные соцсети — в последние месяцы настолько заполонили медиа-пространство, что в этом просто необходимо было разобраться. Что происходит с нашими телефонами и компьютерами, чего в доме надо опасаться и чего с...
Читать полностью 1
Политпазл ПолитПазл
Сегодня 21:06 1135 10.00

Тайна закончилась: в интернете торгуют данными клиентов ПриватБанка

В сети Интернет уже активно торгуют базами клиентов национализированного ПриватБанка.Об этом сообщил журналист канала «1+1» Александр Дубинский, опубликовавший подтверждающие его информацию документы.«Государство пришло — конфиденциальность ушла. Например, можно заказать рассылку смс по телефонам клиентов, которые уже разобраны по группам т.н. «таргетинга» — возрасту...
Читать полностью 6
Честно Сегодня 21:07 1395 1.28

Вечер с Владимиром Соловьевым 01.02.2017

Украина и Донбасс снова в центре внимания всего мира и вновь один из главных факторов в международной политике, но акценты явно смещаются. Теперь ни ОБСЕ, ни Совбез ООН, ни Госдеп не обвиняют в эскалации только одну из сторон. Некоторые европейские СМИ открыто говорят о вине Киева, который и сам не скрывает, что ведёт наступательные операции на Донбассе. Вечер с Влади...
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Каждый раз, когда кто-то регистрируется на Конте,
Обама съедает бургер →
BIGONE Сегодня 21:11 1361 21.37

Калифорния. Землетрясение? Крысы спасли миллион китайцев. Спасут ли собаки американцев?

2016 год был крайне богат на большие и малые сейсмические события. Особенно часто трусило Калифорнию. Небольших толчков  было настолько много, что сейсмологи каждый раз говорили  о рое землетрясений.  И после каждого из таких событий все с напряжением ждали, что вот-вот по настоящему долбанет.   Прогнозов было сделано много, но как мы знаем, к...
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Политпазл ПолитПазл
Сегодня 21:12 1108 13.00

«Абсолютная ложь»: в ЧФ прокомментировали обвинения Киева в обстреле АН-26

В штабе российского Черноморского флота категорически опровергли сообщения украинского руководства об обстреле самолета Ан-26.По словам представителя штаба, все заявления Киева об обстреле самолета – «абсолютная ложь».«Сегодня утром в период с 11:30 по 12:00 мск украинский самолет ВСУ Ан-26, бортовой №53, совершил два явных провокационных захода на предельно низкой вы...
Читать полностью 11
Adrenalin Сегодня 21:22 163 1.00

Минобороны поставило цель провести 2500 учений в предстоящем году

На самом деле, только стоит вдуматься, как это много! Воинских частей в России, конечно, тоже не мало, но всё же можно не сомневаться, большинство из них по-любому будет задействовано. Учитывая то, каким контрастным выдался 2016-й, логично предположить высокий уровень воинской занятости в 17-м. Тут уж Минобороны себя очень хорошо проявляет.Поскольку сегодня достаточно...
Читать полностью 0
udupum Сегодня 21:07 2939 1.00

В Колпино остановился завод автокомпонентов

     В Колпино остановился завод автокомпонентов "Интеркос IV" Магнитогорского металлургического комбината. Стратегическое предприятие стоимостью 300 млн евро, которое в 2010 году открывал лично Владимир Путин, оказалось убыточным из–за падения объемов производства петербургского автокластера.     Распускать сотрудников и сворачивать прои...
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Rediska Сегодня 20:59 1442 11.89

В Киеве сокращают половину сотрудников Института кардиологии имени Стражеско — нечем платить зарплату

В Киеве очередной скандал. В Институте кардиологии имени Стражеско — ведущем национальном центре по лечению сердечных заболеваний, намерены сократить 50% сотрудников из-за недофинансирования в этом году. Об этом говорится в заявлении директора института Владимира Коваленко, которое цитирует профильное издание «Медпросвита». «В со...
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