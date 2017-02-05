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Новости 0
Убийства на Украине 0
Батька и Беларусь 0
Россия-Запад 0
Gagarin Сегодня 01:28 374 1.00

США испугались сокрытия Китаем контактов с инопланетянами

Джон Герц, бывший председатель попечительского совета расположенного в США института SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), занимающегося поиском сигналов гипотетического внеземного разума, обеспокоился участием Китая в одноименном проекте, а также программе METI (Messaging to Extra-Terrestrial Intelligence), предполагающей отправку сигналов возможным ин...
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ПРОМО
friend Вчера 00:03 18309 35.38

Трамп начал кастинг украинских политиков... без Порошенко

Порошенко неоднократно заявлял, что Трамп встретится с ним в феврале. И новый президент США действительно начал февраль со встречи с украинским политиком, только это был не Порошенко. Трамп провел короткий разговор с Тимошенко перед фотосессией на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне. По итогам которого сначала издание Politico сообщило, что Т...
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Алексей Зотьев Сегодня 00:40 1410 30.07

Абсурдные новости. 5 февраля 2017 года

Добрый вечер! Предлагаю всем тем, кто пережил эти выходные, в хорошем смысле этого слова, поговорить о том, что произошло в мире за последние 24 часа. Разумеется, нас интересует только неоднозначные факты. Начнем? Первое место. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не собирается содержать украинскую службу занятости и безработных. Понятно...
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Александр Роджерс Сегодня 00:56 1181 24.09

АнтиСтешин

Почитал я Стешина. Почитал и тех, кто против Стешина. Не согласный я. С обоими. И с Троцким, и с Кауцким. И Стешин не самым удачным способом выразил свою мысль, и его критики нашли в его словах кучу такого, чего в них на самом деле нет. Но я не буду вступать ни с кем в полемику, а изложу свою точку зрения. 1.Иногда приходится слышать о том, что «бол...
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Hook Сегодня 00:53 429 1.00

Шульц догоняет Меркель

Разрыв в рейтинге поддержки партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Мартина Шульца стремительно сокращается. По результатам опроса, проведенного социологическим институтом Emnid по заказу еженедельника Bild am Sonntag, в период с 26 января по второе февраля рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Шульца поднялся на 6% и достиг отметки в 29%, а у...
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andersen Сегодня 00:51 776 9.00

Протестующие в Испании потребовали разорвать дипотношения с Украиной

Несколько десятков человек, собравшихся в воскресенье вечером перед зданием МИД в центре Мадрида, выступили с резкой критикой в адрес испанского правительства, потребовав перестать поддерживать украинские власти "прямым или косвенным образом" и даже разорвать дипотношения с Киевом. "Мы требуем от правительс...
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Andreas Сегодня 00:49 427 3.00

Премьер Норвегии заявила о сложных отношениях с Россией

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала ситуацию с отказом российской стороны выдать визы норвежским депутатам, а также обвинения в хакерских атаках. «Эти случаи лишь сделали достоянием общественности то, что норвежские власти понимали уже давно, а именно тот факт, что ситуация (в отношениях) с Россией сложная. Вместе с тем у наших стран по-п...
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ANovoross Сегодня 00:46 731 1.00

Савченко объяснила, почему произошло обострение конфликта в Донбассе

Обострение ситуации в районе Авдеевки в Донбассе продемонстрировало наличие усталости от бездеятельности политиков в решении конфликта на востоке Украины, считает депутат Верховной рады Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом президента России. &qu...
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Colonel Cassad Сегодня 00:43 824 7.71

Боевые действия на Донбассе. 05.02.2017

Коротко по происходящему на Донбассе. 1. Со второй половины дня интенсивность обстрелов вновь поползла вверх. Отмечаются обстрелы в районе Авдеевки, Зайцево, Ясиноватой, Горловки, Калиново, на Светлодарской дуге. Применяются 82-120мм минометы, 122-мм и 152-мм орудия. 2. В Авдеевке частично восстановлена подача тепла и света. Авдеевский коксохим продолжает рабо...
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bmpd Сегодня 00:42 249 5.97

Неопределенное будущее надводной компоненты Королевских ВМС

Комитет по обороны британского парламента в ноябре 2016 года подготовил довольно интересный доклад о состоянии и перспективах надводной компоненты британских ВМС под заголовком «Restoring the Fleet: Naval Procurement and the National Shipbuilding Strategy». В докладе следует отметить следующие положения. Так, министерство обороны Великобрита...
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bmpd Сегодня 00:40 520 2.32

Между Россией и Израилем есть тайное соглашение о "кодексе поведения" в сирийском небе - СМИ

Как сообщает бюллетень «Intelligence online» в статье «Les dessous de l’accord secret dans le ciel syrien», в последние месяцы ВВС Израиля существенно нарастили число своих ударов по сирийской территории, в основном для прерывания линий снабжения движения «Хезболла» современным оружием. Израиль никогда официально ни подтвержда...
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ПРОМО
Roman Kosarev Вчера 13:36 1473 17.26

Алексей Воевода: «5 лет без права на кусок мяса»

- Алексей, как вы к этому пришли? Что может заставить мужчину, при таких высоких нагрузках, отказаться от мяса? Вас кто-то убедил?- Просто я оказался перед фактом: мне нужно было корректировать свой вес для того, чтобы выступать в команде. Мы с напарником должны были весить 220 кг - на двоих, вместе с экипировкой. А я весил около 117,5-118 кг. И перед соревнованиями м...
Читать полностью 20
Colonel Cassad Сегодня 00:36 1616 5.32

Аль-Баб. 05.02.2017. Осторожно, фото строго 18+.

Коротко о ситуации в районе Аль-Баба. В течение дня Халифат смог удержать Бзаа за собой, отогнав протурецких боевиков из города. В ходе ночных боев и отступления, "зеленые" потеряли несколько десятков человек убитыми и ранеными, а так же несколько тачанок. В целом, контратака для "черных" завершилась полным успехом и город они на время ...
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Владимир Гавриков Сегодня 00:18 1717 2.25

The National Interest, США. Готовься, Европа!

05.02.2017Нолан Питерсон (Nolan Peterson)Киев — Артиллерийские снаряды и ракеты с воскресенья начали падать на прифронтовой город Авдеевку, расположенный в восточной Украине, и в результате 16 тысяч мирных жителей, включая 2 тысячи детей, остались без отопления, электричества и чистой воды при температуре 20 градусов ниже нуля Цельсию или минус 4 градус...
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Alexandrovsky-S Сегодня 00:29 2220 54.92

Жи сви Кизило, или зашквар украины в СБ ООН

Несколько дней назад, на заседании СБ ООН представитель террористической группировки украина размахивал перед российской стороной фотографией убитого украинского террориста Андрея Кизило. «На этом фото Андрей Кизило. Посмотрите ему в глаза, господин Чуркин! Ваше оружие и ваши солдаты его убили», - громко сотрясал воздух постпред украины Владимир Ельченко . ...
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Владимир Гавриков Сегодня 00:30 1067 0.00

The Globe And Mail, Канада. Путин забивает политические голы в пустые ворота Европы?

06.02.2017Дуг Сондерс (Doug Saunders)Пока все мы напряженно следили за наводящими ужас событиями в США, Владимир Путин на этой неделе всерьез взялся за Европу. После успеха его кампании в США президент России, по всей видимости, решил начать двустороннее наступление на стабильность в Европе.На восточном фронте это наступление приобрело насильственную фо...
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Владимир Гавриков Вчера 22:31 1026 0.00

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым от 05.02.17

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Читать полностью 14
Отряд «Суть времени» Вчера 22:58 999 11.91

Сводка отряда «Суть времени» за 5 февраля

Затишье может быть не долгим — украинская армия готовит наступление.По информации разведки Народной милиции ДНР, местом вероятного удара ВСУ может стать горловский участок фронта. Вдоль всей линии разграничения ожидаются массированные артиллерийские удары по населенным пунктам Республики, объектам гражданской и военной инфраструктуры. Возможно применени...
Читать полностью 1
Евгений Супер Вчера 21:23 6785 69.03

США в шоке от новых успехов России. Время-вперёд! 229

Можно было бы подумать, что мы сочинили провокационный заголовок, чтобы привлечь побольше зрителей к просмотру, но этот тот случай, когда заголовок полностью соответствует содержанию. Все подтверждающие ссылки даны в описании ролика. И этот тот не очень уж редкий случай, когда большинство российских СМИ вновь проигнорировали действитель...
Читать полностью 35
Румата Фитиль
Вчера 19:14 8623 77.72

Небольшой портрет "элиты"

Буквально сегодня, попалась мне на глаза дивная статья о жизни деток нашей илитки. Всем крайне советую оценить этот шедевр журналистики.Очень интересно было прочитать о том, что же сама эта илитка думает о себе. Как для себя и для "быдла", т.е нас с вами, мотивирует свое сверхбогатство? Оказалось все до ужаса просто: Ну Вы поняли? Вас и Ва...
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Sage Вчера 19:48 2884 48.85

Письменная история - большая ложь.

Причины умышленного искажения историиНа протяжении многих веков история стояла на страже политических интересов того или иного государства. Сегодня в результате новых научных исследований стало очевидно, что вся мировая история чудовищно искажена и, зачастую, умышленно.Большинство из нас думают, что подделка истории в мировом масштабе невозможна. Соврем...
Читать полностью 32
Сергей Колясников Вчера 20:51 7439 150.93

Почему падают ПРОТОНы, ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО. Прочитайте сами и Рогозину покажите, кто может

Пришло в личку письмо: Здравствуйте, Сергей! Можно ли сделать так, чтобы с этим письмом ознакомились как можно больше людей?Из Воронежа, из первых рук. Статья. Внимательно читайте."Негодяи на пути прогресса.Негодяй – человек не способный,Не годный и не желающий служить Родине.В. ДальПадение грузового космического корабля «Прогресс» 1 декабря 2016 года (...
Читать полностью 130
Сергей Кононенко Вчера 15:07 4378 20.68

Слава Украине!

Из Вашингтона передают, что сегодня Президент США Дональд Трамп трижды звонил президенту Украины петро порошенко с просьбой о личной встрече в любое удобное для нашего главы государства время.По сообщениям наших корреспондентов, боевики в районе Авдеевки дважды использовали против наших бойцов боевые рентгеновские лазеры и тактические ядерные боеприпасы, предоставленн...
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dkv110 Вчера 18:31 1381 6.11

СМИ: При создании британских эсминцев не подумали о защите от российских подлодок

Министерство обороны Великобритании допустило просчёты при строительстве эсминцев проекта 45. Корабли издают сильный подводный шум, который может быть замечен российскими подводными лодками, пишет Sunday Times. Издание отмечает, что эсминцы типа 45 издают шум, который на российских подводных лодках могут расслышать на расстоянии до 100 морских миль (бо...
Читать полностью 7
Сергей Петров Вчера 21:36 767 4.07

Боевики ВСУ ведут обстрел Зайцево!

Боевики ВСУ ведут обстрел Зайцево!Поселок Зайцево под Горловкой вновь попал под обстрел украинских оккупационных войск. Об этом сообщил и.о главы городской администрации Иван Приходько, передает ДАН. «Около 17:00 украинская армия начала обстрел поселка Зайцево из минометов калибра 120 мм. Огонь ведется по центральной части поселка», — рассказал Приходьк...
Читать полностью 0
Александр Василевский ПолитПазл
Вчера 21:38 2687 3.00

Фикция по имени «Фурия»: ВСУ продолжают испытания поделки А1-С

Украинский оборонно-промышленный комплекс не оставляет попыток «обрасти» инновациями, которые в Незалежной умерли с момента распада Советского Союза. И все-таки «Укроборонпром» старательно пытается угнаться за техническим прогрессом, наспех собирая «поделки», которые в итоге становятся объектами насмешек для всего мира.Касается это буквально всех видов вооружений, в ...
Читать полностью 6
tzukenberg Вчера 19:07 2829 2.00

SkyWay и UPRAIL это хорошо, но кто будеть владеть транспортной инфраструктурой?

Всё это выглядит красиво,  но кто будет ими владеть вот в чем вопрос. Себестоимость перевозки по таким рельсам в разы дешевле чем по прежним железным дорогам. Если всё это реализуется в крупных масштабах,  то РЖД придется разориться из-за неимения прав на использование этих технологий. А это влечет за собой подрыв обороноспо...
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Каждый раз, когда кто-то регистрируется на Конте,
Обама съедает бургер →
Cергей Овчинников Вчера 20:19 643 23.00

Под прицелом российских хакеров теперь выборы в Нидерландах и Норвегии

Под прицелом российских хакеров – выборы в Нидерландах и Норвегии, а им (хакерам) никто такого права не давал: mocking:Хакеры взломали мозг журналиста и заставили его написать эту чушь... А сам он приличный человек и в связях, порочащих его, не замечен...Обе страны считают, что за онлайн-атаками стоит в том числе и Россия. Растет ...
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shaya ПолитПазл
Вчера 21:10 3548 22.09

Парасюк избил полицейского и угрожал убить всех, кто мешает блокаде Донбасса

Украинские народные депутаты как-то совсем не соответствуют званию. Причем обеим частям словосочетания. Ни «народности», ни «депутатства». Будто сброд на улице подобрали. Из тех, которые выше скакали и громче по кастрюле стучали. На блокпосте в Бахмуте нардеп Владимир Парасюк напал на полицейского, хорошенько отделал, а потом и другим угрожал. Об этом сообщается в пре...
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Alf Вчера 20:38 7838 47.35

The Saker. Президентство Трампа: пошли первые сбои

Редкая привилегия — иметь возможность критиковать политика за действительное исполнение обещаний своей кампании, но Дональд Трамп президент уникальный, и на этой неделе он предложил нам как раз такую возможность, причём приходится разбирать не один, а три разных сбоя.Во-первых, был проведен с треском провалившийся рейд против ветви аль-Каиды в Йемене. Для начала позво...
Читать полностью 16
Политпазл ПолитПазл
Вчера 20:12 1916 7.00

Специалисты счетной палаты США выявили опасные дефекты «Falcon 9»

Ракеты-носители Falcon 9, производимые американской компанией SpaceX, не всегда хорошо летают. Последняя на данный момент неудача постигла одну из них в сентябре 2016 года, после чего SpaceX приостановила запуски и начала искать недочёты в конструкции.Оказалось, что у ракеты были проблемы с баком верхней ступени. Вместе с внутренним расследованием проводилась и правит...
Читать полностью 18
CG ПАТРИОТ
Вчера 20:14 1663 52.87

Смерть комсомольца

Смирнов Юрий Васильевич родился 2 сентября в 1925 году. Замучен фашистами под Оршей 24 июня 1944 года. Командир отделения 77-го гвардейского стрелкового полка 26-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, гвардии младший сержант. Гитлеровцы подвергли советского воина зверским пыткам, но мужественный боец не выдал в...
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