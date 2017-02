Хотите формировать свою ленту статей на Конте?

Просто зарегистрируйтесь →

Да, я хочу

Contrpost blog Сегодня 20:09 2994 32.97 299432.97

Автор: Майкл Овергрин. Генсек НАТО продолжает жонглировать словами, которые уже практически ничего не значат и только одним этим он уже дискредитирует свою организацию. Как известно, господин Столтенберг заявил, что США и НАТО готовы вести диалог с Россией, но с позиции силы. В оригинале это звучало так: «The message of the new administration is that the...