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Alexandr Zubchenko Сегодня 15:10 527 14.74 52714.74 Европейский феномен: дырка от бублика От коллеги Яблокова :))Депутат Бублик вышел из фракции «Блок Петра Порошенко» и спровоцировал мощный парламентский кризис в Украине. Никто не знал, кто такой Бублик, пока он не вышел. А тут сразу же стали причитать, истерить и даже посылать чела с хлебной фамилией в характерном направлении. Заговорили о развале мощной, единой и фактически нерушимой коалиции с название... Читать полностью 2

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Александр Запольскис Сегодня 15:30 184 3.00 1843.00 Старушка Олбрайт захотела надеть паранджу Отличный пример, емко объясняющий причины утраты Америкой былого величия. Для слишком многих американцев выпендриться стало многократно важнее любой реальной сути.======Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила, что готова принять ислам в ответ на действия Дональда Трампа, который собирается прекратить прием беженцев из Сирии и выдачу американских виз выходцам из... Читать полностью 5

Задунаев Дмитрий Сегодня 00:18 746 18.09 74618.09 Уничтожение СССР: 25 лет спустя Международное положение.1.Государство было разделено так, как редко делится по результатам с треском проигранной войны.2.Государство полностью лишилось союзников. Многих союзников сделали нашими врагами, и даже с теми, кто готов был с нами сотрудничать, нас заставили разорвать отношения. Результат аналогичен большой проигранной войне.3.Государство полно... Читать полностью 13

SkyLine Сегодня 15:08 1630 9.26 16309.26 Появились первые изображения новейшего кроссовера УАЗ Информация о том, что УАЗ разрабатывает первый в своей истории кроссовер, появилась уже давно и постепенно обрастала подробностями. Теперь же в сети появились и первые патентные изображения, которые, возможно, дают представление о внешности новейшего "УАЗа". В сети опубликованы патентные изображения промышленного образца нового кроссовера, которы... Читать полностью 7

SkyLine Сегодня 14:42 612 1.00 6121.00 Toyota привезет в Россию самый доступный гибрид Гибридный хэтчбек Toyota Pruis четвертого поколения появится в России в марте 2017 года. Напомним, первый в мире серийный гибрид продавался у нас в стране с 2009 года, но в 2016-м его поставки прекратились. В июле прошлого года в компании заявили, что намерены привезти в Россию следующее поколение Pruis, но тогда о точных сроках не сообщалось. Сейчас, как ... Читать полностью 2

Nikkuro Сегодня 13:13 1201 19.58 120119.58 Умер последний астронавт, побывавший на Луне Капитан ВМС США Юджин Сернан, последний астронавт, побывавший на Луне, умер 16 января 2017 года в возрасте 82-х лет, сообщила пресс-служба NASA.«Мы опечалены кончиной … последнего человека, ходившего по лунной поверхности»,— отмечает космическое ведомство.Сернан трижды побывал в космосе, два раза на Луне. Кроме того, он был вторым астронавтом,... Читать полностью 18

Сергей Колясников Сегодня 07:34 866 57.86 86657.86 Предлагаю передать Ельцин-центр в управление РПЦ Идея не моя, но мне понравилась. Почему нет? Это ведь изначально ХРАМ, верно? Вот пусть РПЦ им и управляет. А антураж какой - толпы суетящихся, бедно одетых старушек - отдающих последние деньги в сверкающем сталью и стеклом здании, построенном за государственный счет, над всем этом сверху слепящее золото, а через дорогу Законодательное собрание с шикарн... Читать полностью 45

РИА КАТЮША Сегодня 09:44 12286 98.75 1228698.75 Черная метка для Грефа Суд США принял к рассмотрению иск в отношении главы Сбербанка после того как он нанял лоббистов по борьбе с санкциямиОдин из «архитекторов» нынешней экономической модели России, глобалист и западник Герман Греф, внезапно для себя сам попал под пресс демократии — в американский суд подан иск к Грефу на сумму в $750 млн. Глава Сбербанка заметно разволновался: подобные п... Читать полностью 76

T34 Сегодня 13:21 1573 11.01 157311.01 Армию России вооружили "невидимой" связью Корпорация "Ростех" поставила в войска первую партию "невидимого" для средств радиоэлектронной борьбы комплекса радиорелейной связи Р-430, сообщила пресс-служба корпорации. - В 2016 году комплекс успешно прошел государственные испытания и принят на снабжение Вооруженными силами РФ. Техника обеспечивает защищенное построение сетей и линий свя... Читать полностью 4

luka brazi Советский Союз

Вчера 20:54 809 27.04 80927.04 ИЗЪЯТЬ ИЗ ПОБЕДЫ Кто эти люди, которые всеми силами стараются вычеркнуть И.В.Сталина из истории войны и Побе­ды? Какими аргументами они пользуются, чего добиваются, чего сумели достичь? Глубокий мировоззренческий раскол произошел в сознании населения нашей страны в связи с важнейшим историческим и, казалось бы, понятным и однозначным событием: победой советского народа в... Читать полностью 19

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Михаил Сегодня 12:56 2629 15.22 262915.22 Пограничное состояние. Как режим Порошенко с Россией воюет Инспекция киевской делегации не нашла нарушений Венской конвенции на военных объектах России, расположенных у границ с Украиной. «Кому война, а кому мать родна». Здесь воюем, здесь не воюем, здесь кусочка указа не хватает, а в этом мы селедку заворачивали. Именно так сегодня выглядит война на Украине, которую третий год вроде бы ведут захватившие вл... Читать полностью 28

arguendi Сегодня 12:54 2777 13.32 277713.32 Правый рассвет Европы Написал несколько дней назад: Чтобы Германия создала вермахт, понадобилось ее версальское унижение. Теперь вот унижают массовым завозом мигрантов и лгбт-парадами. Осталось только привести к власти нужные "правые" силы, а уж наклепать первоклассных танков, самолетов и пушек немцы и остальные смогут очень быстро, поверьте. А вчера Александр Рар ... Читать полностью 8

Colonel Cassad Сегодня 12:52 2124 15.49 212415.49 Гражданская война в Идлибе Маховик междоусобной войны в Идлибе между различными террористическими группировками продолжает набирать обороны. За размежеванием http://colonelcassad.livejournal.com/3202167.html последовало укрупнение. Более 10 000 боевиков из различных группировок в Идлибе и к западу от Алеппо присоединились к "Ахрар-аш-Шам", которая таким образом станов... Читать полностью 3