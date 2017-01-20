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voenkorr Сегодня 01:14 2828 29.81 282829.81 Александр Жучковский: по итогам последних боев в ДНР Что можно сказать по итогам суточных ожесточенных боев в ДНР, в частности под Донецком. Хотя интенсивность боевых действий серьезно возросла еще в середине недели, пик БД и наибольшие потери пришлись на последние сутки. Тяжелая артиллерия с обеих сторон работает и в эти минуты. В отличие от предыдущих недель и месяцев стала применяться реактивная артиллер... Читать полностью 5

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arguendi Сегодня 00:03 3165 22.14 316522.14 Спокойной ночи, украинцы! Европейский союз должен заблокировать проект строительства газопровода Северный поток-2, который даст Кремлю геополитические и финансовые рычаги влияния на Германию, Польшу и Словакию. Об этом в интервью Reuters заявил глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев. "Мы призываем наших европейских партнеров попытаться посмотреть не на непосредственные последст... Читать полностью 15

Colonel Cassad Сегодня 00:02 996 6.00 9966.00 Над идолопоклонники не нужны Выдержки из очерков профессора Мочалова, которые он храни в личном архиве. Записи представляют из себя впечатления Мочалова о встрече Сталина с идеологами, где обсуждался выпуск различных книг и различные аспекты идеологической работы. О беседе товарища Сталина с идеологами. Прошло немного времени, и всех нас позвали в кабинет тов. Сталина. Он встречает нас... Читать полностью 4

Сергей Филатов Сегодня 00:01 1018 5.51 10185.51 Путин – Трамп. Есть контакт Фото «Вести» Выдержав МХАТовскую паузу после инаугурации нового президента США, Владимир Путин и Дональд Трамп – два лидера мировых держав – созвонились и проговорили 45 минут. Мы не ставим в заголовке после слов «Есть контакт» восклицательного знака. Мы даже пока не знаем, придет ли время для этого восклицательног... Читать полностью 2

Михаил Вчера 23:57 5317 17.74 531717.74 ДаЗдраСперма! Статья на итальянском сайте опубликована 20.01.2017. Оригинал на итальянском Перевод (вкратце): Дело было так: В июле в городе Милан , католическая церковь (монастырь) приютила у себя 5 беженцев, выходцев из Африки. Они жили в монастыре вместе с молодыми монашками, монашки очень были рады такому соседству. А через 6 месяцев обнаружилось что 9 мо... Читать полностью 12

ПРОМО SkyLine Вчера 16:25 987 0.00 9870.00 Tesla утратила треть спроса за год Продажи новых электромобилей Tesla на российском рынке в прошлом году упали на 33 процента. Как мы писали ранее, они составили 39 единиц. По статистическим данным аналитического агентства «Автостат», реализация самой популярной марки электромобилей в мире в нашей стране сократилась сразу на треть. По стране разошлось лишь 20 экземпляров седана Tesla... Читать полностью 26

Alexandrovsky-S Вчера 23:18 2250 27.37 225027.37 Снова громкий вечер Прямо сейчас снова хорошо слышна тяжелая арта с направления ЯБП, промки. Бои там возобновились, остатки укропа лупят из оставшейся арты. Из Авдеевки говорят что скорые мотаются безостоновочно. И машины террористов, и гражданские скорые с области стянуты. По имеющимся данным – 35 боевиков дохлыми, более 70 – ранения различной степени, осколочные, отрывы конечностей и о... Читать полностью 4

Политпазл ПолитПазл

Вчера 19:47 9790 24.44 979024.44 5 ужасающих развлечений наших предков Люди, жившие еще буквально два-три века назад, развлекались совсем не так, как мы. Для нас развлечение — это что-то веселое, помогающее расслабиться и не думать о плохом. Сейчас нам очень трудно принять те вещи, которые наши предки считали веселыми. Как бы мы ни пытались, настолько же странные развлечения в нашем веке придумать будет невозможно!Итак, мы подготовили дл... Читать полностью 29

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Rediska Вчера 20:35 4283 19.03 428319.03 Украинские военные заняли стратегически важный пост в районе Авдеевки Ситуация в районе проведения спецоперации в Донбассе остается сложной, при этом в ходе боев в районе авдеевской промзоны украинским подразделениям удалось занять стратегически важный пост, заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время общения с ранеными военнослужащими во львовском военном госпитале. "Сегодня есть серьезное обострение в районе Авдеев... Читать полностью 19