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Политпазл ПолитПазл
Сегодня 15:05 165 0.00

Чудо военной промышленности: разгрузочный жилет «Град» всё ещё в строю!

Вышедший в 2000 годах разгрузочный жилет «Град» до сих пор остается актуальным видом снаряжения военных формирований и спортсменов.В последнее время в нашей стране активно развивается спортивная игра под названием «страйкбол», где участники должны победить команду противника путём попадания пулькой из специально-предназначенного для этого оружия, внешний вид которого ...
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ПРОМО
nePsaki Сегодня 10:29 17202 225.42

Соцсети жгут 101

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Читать полностью 62
Alexandr Zubchenko Сегодня 15:10 527 14.74

Европейский феномен: дырка от бублика

От коллеги Яблокова :))Депутат Бублик вышел из фракции «Блок Петра Порошенко» и спровоцировал мощный парламентский кризис в Украине. Никто не знал, кто такой Бублик, пока он не вышел. А тут сразу же стали причитать, истерить и даже посылать чела с хлебной фамилией в характерном направлении. Заговорили о развале мощной, единой и фактически нерушимой коалиции с название...
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Север.ру эксперт
Сегодня 12:34 2352 20.71

Миллиардеры США спрячутся от революции на островах в Тихом океане

К массовому исходу готовятся владельцы высокотехнологичных компаний из Калифорнии и финансисты Нью-Йорка на случай техногенных катастроф или гражданской войны, в результате которой страна погрузится в хаос, сообщает журнал The New Yorker.Согласно данным опроса, богатые люди боятся революции в связи с возросшим за последние годы неравенством среди населе...
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Okopnik Сегодня 11:13 560 9.17

Канадские военные ищут на севере источник зловещего звука

В Канаде военные эксперты по акустике заинтересовались природой необъяснимых зловещих звуков, доносящихся со дна арктического пролива. Жители эскимосского села Иглулика с осени прошлого года жалуются властям, что из воды слышен таинственный гул. При этом в этой местности стали пропадать животные, на которых здесь традиционно охотятся.  Коренные севе...
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Александр Запольскис Сегодня 15:30 184 3.00

Старушка Олбрайт захотела надеть паранджу

Отличный пример, емко объясняющий причины утраты Америкой былого величия. Для слишком многих американцев выпендриться стало многократно важнее любой реальной сути.======Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила, что готова принять ислам в ответ на действия Дональда Трампа, который собирается прекратить прием беженцев из Сирии и выдачу американских виз выходцам из...
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Задунаев Дмитрий Сегодня 00:18 746 18.09

Уничтожение СССР: 25 лет спустя

Международное положение.1.Государство было разделено так, как редко делится по результатам с треском проигранной войны.2.Государство полностью лишилось союзников. Многих союзников сделали нашими врагами, и даже с теми, кто готов был с нами сотрудничать, нас заставили разорвать отношения. Результат аналогичен большой проигранной войне.3.Государство полно...
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SkyLine Сегодня 15:08 1630 9.26

Появились первые изображения новейшего кроссовера УАЗ

Информация о том, что УАЗ разрабатывает первый в своей истории кроссовер, появилась уже давно и постепенно обрастала подробностями. Теперь же в сети появились и первые патентные изображения, которые, возможно, дают представление о внешности новейшего "УАЗа". В сети опубликованы патентные изображения промышленного образца нового кроссовера, которы...
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Sage Сегодня 14:15 1864 20.00

Кто и зачем скрыл эфир из таблицы Менделеева? Одно из мнений.

Официально преподаваемая в школах и ВУЗах таблица химических элементов Менделеева- фальсификат.Сам Менделеев в работе под названием «Попытка химического понимания мирового эфира» привёл несколько иную таблицу (Политехнический музей, Москва) Последний раз в неискажённом виде настоящая Таблица Менделеева увидела свет в 1906 го...
Читать полностью 10
ANovoross Сегодня 14:50 3680 19.00

Киеву указали на его место в переговорах Путина и Трампа

У Киева нет оснований требовать права голоса на будущих переговорах между Россией и США, касающихся урегулирования ситуации в Донбассе. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» в четверг, 26 января. «Украина все эти встречи использует в основном для нападок п...
Читать полностью 12
SkyLine Сегодня 14:42 612 1.00

Toyota привезет в Россию самый доступный гибрид

Гибридный хэтчбек Toyota Pruis четвертого поколения появится в России в марте 2017 года. Напомним, первый в мире серийный гибрид продавался у нас в стране с 2009 года, но в 2016-м его поставки прекратились. В июле прошлого года в компании заявили, что намерены привезти в Россию следующее поколение Pruis, но тогда о точных сроках не сообщалось. Сейчас, как ...
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ПРОМО
Лохматый Южнорусский Фронт
Сегодня 05:47 1309 21.73

КОУ: Украина – из средневековья в темные времена

Часть 2. Разложение сословно-олигархической феодальной лестницы Украины – из средневековья в темные времена. В части 1. мы пришли к обоснованному выводу, что украинская избирательная система является олигархической и феодально-сословной системой, а, следовательно, формирует закрытую недемократическую государственную систему, с иллюзией демократии – псев...
Читать полностью 7
Rediska Сегодня 14:38 2281 15.75

Киев потребовал права голоса на будущих переговорах Путина и Трампа

Киев должен иметь право голоса на любых переговорах между Россией и США, которые касаются прекращения боевых действий в Донбассе. Об этом в четверг, 26 января, в интервью Reuters заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. «Мы говорим о будущем нашей страны, мы не хотим быть исключены из переговоров. Мы не хотим быть разм...
Читать полностью 30
Сергей Колясников Сегодня 11:28 4248 39.83

Теперь понятно, как группа Шалтая взламывала Администрацию Президента

Именно эти ребята, в свое время, публиковали переписку Кристины Потупчик с чиновником курирующим внутреннюю политику в Администрации Президента. Тогда еще знаковое фото Кристины, укладывающей в сумку пачки пятитысячных, основательно взбудоражило сеть.Но предположить, что в этом замешан начальник оперативного управления ФСБ ... Москва, вы как так прогнит...
Читать полностью 25
Nikkuro Сегодня 13:13 1201 19.58

Умер последний астронавт, побывавший на Луне

Капитан ВМС США Юджин Сернан, последний астронавт, побывавший на Луне, умер 16 января 2017 года в возрасте 82-х лет, сообщила пресс-служба NASA.«Мы опечалены кончиной … последнего человека, ходившего по лунной поверхности»,— отмечает космическое ведомство.Сернан трижды побывал в космосе, два раза на Луне. Кроме того, он был вторым астронавтом,...
Читать полностью 18
Grand Фитиль
Сегодня 09:24 1264 22.00

Поддержка малого бизнеса – абсолютное зло. Обсудим?

Обсуждение предыдущего материала Малый бизнес - зло выявило проблему, которую многие не замечают, хотя она находится перед глазами. Некоторые комментаторы, как это принято :) проигнорировали основной смысл и вцепились во второстепенные детали. А именно – придрались к определению малого бизнеса. Я такого определения благоразумно не давал, а лишь сослался на явно дурац...
Читать полностью 56
Михаил Дмитриев Советский Союз
Сегодня 03:04 2255 17.15

«Небесную сотню» и Вильнюсский телецентр расстреляли по одному сценарию из Лондона

Прибалтийские республики позже других вошли в состав СССР и раньше других отвалились. Но как европейские политики не зря боялись «Брекзита» - и после выхода Британии из Евросоюза конец этого Четвертого рейха не за горами, так же и выход Прибалтики из СССР должен был неизбежно привести к распаду СССР – и это случилось.Одним из самых ярких эпизодов тогда стал так называ...
Читать полностью 6
Михаил Дмитриев Советский Союз
Сегодня 05:07 2505 36.94

«Обыкновенный фашизм» вчера и сегодня — гадина раздавлена, но жива [18+]

В 1966 году в кинотеатрах СССР впервые показали картину «Обыкновенный фашизм» — документальный фильм Михаила Ромма, в котором автор анализирует феномен фашизма, его истоки и влияние на будущие поколения. В Советском Союзе фильм Ромма посмотрели более 20 миллионов зрителей. Картина была представлена в одиннадцати странах мира, и одной из первых стран в этом списке стал...
Читать полностью 6
Сергей Колясников Сегодня 07:34 866 57.86

Предлагаю передать Ельцин-центр в управление РПЦ

Идея не моя, но мне понравилась. Почему нет? Это ведь изначально ХРАМ, верно? Вот пусть РПЦ им и управляет. А антураж какой - толпы суетящихся, бедно одетых старушек - отдающих последние деньги в сверкающем сталью и стеклом здании, построенном за государственный счет, над всем этом сверху слепящее золото, а через дорогу Законодательное собрание с шикарн...
Читать полностью 45
РИА КАТЮША Сегодня 09:44 12286 98.75

Черная метка для Грефа

Суд США принял к рассмотрению иск в отношении главы Сбербанка после того как он нанял лоббистов по борьбе с санкциямиОдин из «архитекторов» нынешней экономической модели России, глобалист и западник Герман Греф, внезапно для себя сам попал под пресс демократии — в американский суд подан иск к Грефу на сумму в $750 млн. Глава Сбербанка заметно разволновался: подобные п...
Читать полностью 76
T34 Сегодня 13:21 1573 11.01

Армию России вооружили "невидимой" связью

Корпорация "Ростех" поставила в войска первую партию "невидимого" для средств радиоэлектронной борьбы комплекса радиорелейной связи Р-430, сообщила пресс-служба корпорации. - В 2016 году комплекс успешно прошел государственные испытания и принят на снабжение Вооруженными силами РФ. Техника обеспечивает защищенное построение сетей и линий свя...
Читать полностью 4
Олег Хан Вчера 13:43 1415 26.05

Тень-тень на плетень, или что там насчёт легализации "чёрных рынков"

Ну, вот легализовали лёгкие наркотики в Германии, как ранее это сделали в Уругвае, Голландии, в некоторых штатах США и т. д. Постепенно легализуется вся криминальная мишпуха. Уже становится заметно. К чему ведёт такой тренд? Ну, формально — к росту ВВП. Смешно, не правда ли? Смешно для того, кто мыслит не либеральными шаблонами, а трезво и адекватно смотрит на де...
Читать полностью 15
SkyLine Сегодня 13:02 3361 9.52

Водитель Porsche отказался пропускать машину скорой помощи с пациентами в Петербурге

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Читать полностью 4
.Взор Здравомыслие.
Вчера 20:36 1641 35.35

Конструктивные особенности зданий Венеции. Терраццио.

Здравствуйте, уважаемые читатели. В прошлый раз я разсказывала о грунтах и фундаментах Венеции. С этой темы и продолжу повествование о городе с полутора-тысячелетней историей, превратившемся в музей технических находок и культуры. Место, на котором стоит Венеция, имеет проблемное для основания города геологическое сложение. Слои ила, песка и глины с низк...
Читать полностью 71
luka brazi Советский Союз
Вчера 20:54 809 27.04

ИЗЪЯТЬ ИЗ ПОБЕДЫ

Кто эти люди, которые всеми силами стараются вычеркнуть И.В.Сталина из истории войны и Побе­ды? Какими аргументами они пользуются, чего добиваются, чего сумели достичь? Глубокий мировоззренческий раскол произошел в сознании населения нашей страны в связи с важнейшим историческим и, казалось бы, понятным и однозначным событием: победой советского народа в...
Читать полностью 19
ANovoross Сегодня 13:01 8154 43.67

Обыски у исламистов в Бахчисарае: Собравшаяся толпа провоцирует силовиков

В Сети появилось видео сегодняшнего обыска, который проводили российские силовики у жителя Бахчисарая в рамках антитеррористической операции. На ролике зафиксировано агрессивное поведение соплеменников бахчисарайца, которые, окружив дежуривших возле подъезда автоматчиков, провоцировали и задирали их выкриками. Как известно, спецслужбы после воссоединения Крыма с...
Читать полностью 64
Владимир Гавриков Сегодня 12:58 2641 15.01

Арктика превращает Су-34 в «стратега», опасного для Америки

Россия. Арктика. Вид на один из островов архипелага Земля Франца-Иосифа (Фото: Пресс-служба Геологического института/ТАСС)Министерство обороны РФ сообщило, что до конца нынешнего года на заполярном острове Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа) будет введен в строй самый северный в мире военный аэродром Нагурское. Уже завершено строительство в...
Читать полностью 4
Каждый раз, когда кто-то регистрируется на Конте,
Обама съедает бургер →
Михаил Сегодня 12:56 2629 15.22

Пограничное состояние. Как режим Порошенко с Россией воюет

Инспекция киевской делегации не нашла нарушений Венской конвенции на военных объектах России, расположенных у границ с Украиной. «Кому война, а кому мать родна». Здесь воюем, здесь не воюем, здесь кусочка указа не хватает, а в этом мы селедку заворачивали. Именно так сегодня выглядит война на Украине, которую третий год вроде бы ведут захватившие вл...
Читать полностью 28
РИА КАТЮША Вчера 15:48 2731 39.49

Новый шаг к ликвидации государственности и установлению диктатуры банков в России

Ростовщическим кредитным организациям передают функции выдачи российских и заграничных паспортов, а также других значимых документов«За паспортом – в банк», «Документы и деньги в одном окне», – такие заголовки облетели новостные ленты в Крещенский сочельник – 18 января 2017 года. Правительство РФ сделало на Богоявление «неоценимый подарок» ростовщикам-лихоимцам. Стяжа...
Читать полностью 44
arguendi Сегодня 12:54 2777 13.32

Правый рассвет Европы

Написал несколько дней назад: Чтобы Германия создала вермахт, понадобилось ее версальское унижение. Теперь вот унижают массовым завозом мигрантов и лгбт-парадами. Осталось только привести к власти нужные "правые" силы, а уж наклепать первоклассных танков, самолетов и пушек немцы и остальные смогут очень быстро, поверьте. А вчера Александр Рар ...
Читать полностью 8
Colonel Cassad Сегодня 12:52 2124 15.49

Гражданская война в Идлибе

Маховик междоусобной войны в Идлибе между различными террористическими группировками продолжает набирать обороны. За размежеванием http://colonelcassad.livejournal.com/3202167.html последовало укрупнение. Более 10 000 боевиков из различных группировок в Идлибе и к западу от Алеппо присоединились к "Ахрар-аш-Шам", которая таким образом станов...
Читать полностью 3
Фриц Морген Сегодня 12:44 6724 85.73

Протекание паники

Один молодой бизнесмен, создавший в России на рубеже тысячелетий огромную торговую империю, в 2008 году продал свою компанию и переехал жить в Великобританию, в Лондон. Сколько он увёз с собой денег, широкой публике неизвестно, однако финансовые аналитики сходятся на том, что это были сотни миллионов долларов. Что от...
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