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Tay Сегодня 00:16 92 0.00

США включили в "список Магнитского" Бастрыкина, Лугового и Ковтуна

Минфин США в понедельник на основании "акта Магнитского" ввел санкции в отношении пяти граждан РФ, включая председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Согласно опубликованному пресс-релизу министерства, в список санкций включены также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий ...
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ПРОМО
Сергей Колясников 8 января 16:44 18721 188.09

Франция попалась на поставках новейших ракет боевикам ИГИЛ

Хама, 8 января. В ходе боевых действий на севере сирийской провинции Хама спецслужбы захватили склад вооружений на месте базирования боевиков ИГИЛ и формирований «Джебхат-ан-Нусры» (обе группировки запрещены в РФ). Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором зафиксированы доказательства поставок оружия западного п...
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ATRcons Сегодня 00:15 239 2.00

Парламент Венесуэлы объявил президента Мадуро оставившим свой пост

Оппозиционный парламент Венесуэлы объявил в понедельник президента Николаса Мадуро оставившим свой пост в силу неисполнения им своих обязанностей. За это решение проголосовало большинство депутатов – 106 человек, отмечает издание El Nacional. Проправительственные депутаты покинули зал при начале голосования. El Nacional подчеркивает...
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Александр Руф Край Будущего
Вчера 23:52 511 4.00

Главные космические снимки года

2016 год оказался богатым на астрономические открытия. Межпланетные станции посетили Юпитер, Сатурн и другие небесные тела, подарив жителям Земли великолепные снимки планет Солнечной системы. Теперь можно разглядеть во всех подробностях необъяснимые атмосферные феномены, гигантские полярные сияния и метановые океаны. «Лента.ру» собрала лучшие фотографии НАСА, на котор...
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Tyrion Вчера 23:05 607 3.77

Как на самом деле ускоряется и замедляется Время.

Многие из того, что мы привыкли считать, как часть реальности в действительности возникло от ума. Для того, что бы измерять размеры мы придумали метры и сантиметры, которых в природе не существуют. Это от ума. Уму необходимо как то измерять длины, вот и родилась в уме условная единица: метр, составные которого сантиметр и миллиметр. Так удобно. Но самог...
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fkmrf123 Вчера 22:08 2056 2.00

Афера из девяностых: «Кремлёвская таблетка»

C распадом СССР медицина стала коммерческой и этим воспользовались всякие аферисты, готовые покупать эфирное время на ТВ и площадки в СМИ для продвижения сомнительных медикаментов. По мнению редакции примером такого рода обмана является так называемая «Кремлёвская таблетка», широко разрекламированная в СМИ. При этом мало кто знает что главный кремлёвски...
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fkmrf123 Вчера 22:23 1059 2.49

Как Рентген открыл свои лучи

В ноябре 1895 года немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген проводил эксперимент по изучению люминесценции, которая вызывалась катодными лучами. Для увеличения эффекта он поместил электронно-лучевую трубку и люминесцирующее вещество в черный картонный ящик и наглухо зашторил окна в лаборатории. Включив электронно-лучевую трубку, Рентген неожиданно увидел...
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dentvideo Вчера 22:59 2300 6.00

Аномальные морозы и лживость парниковой теории потепления

Публицист, инженер-теплофизик, программист, аналитик, политический консультант Анатолий Вассерман об аномальных морозах и несостоятельности теории глобального парникового потепления. https://www.youtube.com/watch?v=ZrmEwdiJHyA ...
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Александр Ребрушев Вчера 23:04 278 0.00

КАМАЗ ушёл в корпоративный отпуск

Ежегодный оплачиваемый двухнедельный отпуск для сотрудников КАМАЗа продлится до 22 января 2017 года. Новогодние праздники продолжаются у персонала основного производства ПАО «КАМАЗ»: сотрудники челнинского автогиганта ушли в ежегодный оплачиваемый корпоративный отпуск на две недели – с 9 по 22 января 2017 года. Об этом сообщают «РИА Новости&...
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Gagarin Вчера 22:58 1292 7.20

Опубликован снимок нарушающей законы физики черной дыры

Космический телескоп «Хаббл» (Hubble) сделал фотографии черной дыры в созвездии Девы, которая нарушает представления ученых о подобных космических объектах. Об этом сообщается на сайте орбитальной обсерватории. Черная дыра в спиральной галактике RX J1140.1+0307 имеет относительно малый вес и является одной из самых легких сверхмассивных черных дыр. ...
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Conrat Вчера 22:41 2234 8.18

Греческие СМИ сообщили о смерти российского консула в Афинах

В Афинах скончался заведующий консульским отделом посольства России в Греции Андрей Маланин, сообщили греческие СМИ. По информации местных изданий, дипломат был найден мёртвым в своей квартире в центре греческой столицы. Маланин не пришёл утром на работу и не отвечал на звонки. Коллеги россиянина забеспокоились и вместе с полицией приехали к нему домой. ...
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ПРОМО
Илья из Мурома 8 января 17:49 4108 51.44

Как спасти Америку и не превратить её в Украину

С недавними обвинениями в адрес России от спецслужб США в том что Россия повлияла на выборы президента США и у спецслужб есть “неоспоримые доказательства” мы увидели как Штаты вплотную приблизились к состоянию Украины, где во всем виновата Россия потому что она есть.Наши псевдопатриоты хлопают в ладоши - “Ура! Америка скатилась на дно, там мы ее и затопчем”, но нужно ...
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Zimin Вчера 22:38 1017 6.54

Разгневанная толпа белых американцев протестует против концерта черного певца Поля Робсона, 1949 год

...
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Zimin Вчера 22:31 2630 7.83

Дневник Никиты Михалкова: Удивительный народ. Великий. Рабский

В 1972 году старший матрос, будущий режиссёр Никита Михалков в составе агитбригады совершает путешествие по Камчатке. Увиденное он фиксирует в дневнике: «Отсталость малых народов. Бедность и отсталость. Труд энтузиастов «длинного рубля» на лесоповале, среди которых и зэки». Михалков резюмирует, что народу не надо открывать глаза на существо...
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Beria Вчера 22:15 802 7.99

Строительство жилья в сравнении СССР — капстраны

В 1987 году в СССР на 10 000 чел. населения было построено 80 квартир. Примерно 88% из них передано жильцам бесплатно. В том же году аналогичный показатель по крупнейшим странам Запада составил: Австрия — 51. Великобритания — 40. Испания — 52. Италия — 30. Канада — 88. США — 68. ФРГ — 37. Франция &md...
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JeDi Вчера 22:15 589 8.78

Новосибирские физики готовятся к постройке собственного коллайдера

Работа над коллайдером NICA в Дубне идёт полным ходом, но российские физики не планируют ограничиться только этим. РИА «Новости» со ссылкой на Евгения Левичева, заместителя директора сибирского института, сообщает, что специалисты из различных российских НИИ собираются объединиться для того, чтобы воплотить свой новый проект на базе Института ядерной ф...
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Александр Ребрушев Вчера 22:12 1134 6.00

Kia показала свою мощнейшую модель

Компания Kia официально представила фастбек Stinger. Автопроизводитель называет новинку, которая дебютировала на автосалоне в Детройте, мощнейшей моделью в своей истории. Для Kia Stinger предлагаются два бензиновых двигателя рабочим объемом 2,0 (четырехцилиндровый, турбированный) и 3,3 (шестицилиндровый V-образный, твин-турбо) литра. Отдача перв...
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Drozd Вчера 22:11 919 2.00

Как вирус гриппа может спровоцировать развитие аутоиммунных заболеваний?

Как известно, аутоиммунные заболевания связаны с ошибкой нашей иммунной системы, при которой происходит неверное распознавание клетками иммунной системы собственных тканей организма, в результате чего часть нашего же организма для иммунитета становится «чужой». Заболевания с такими проявлениями могут быть как врожденными, так и приобретенными, причем в...
Читать полностью 0
pavel_shipilin Вчера 22:03 5579 50.15

Новая украинская идея

Все мы понимаем, что на Украине живут не только бандеровцы. По крайней мере, сегодня голос тех, не примкнувших, стал звучать громче и чаще. Потому что нацисты все отчетливее демонстрируют свой звериный оскал. Мы предупреждали: не заигрывайте с радикалами, относитесь серьезно не только к их делам, но и к словам. Разумеется, предупреждения были проигнорированы ...
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Политпазл ПолитПазл
Вчера 20:57 1351 6.33

Эксперт о танках США в Европе: американцы усиливают вражду России и Запада

Политический активист Дэвид Суонсон считает, что США увеличивают масштаб военных учений в Европе и перебрасывают танки в Германию, чтобы усилить вражду между Россией и Западом.«В ближайшее время США постараются сделать всё возможное, чтобы усилить вражду между Россией и Западом, последствия которой не сможет устранить ни (избранный президент США. — RT) Дональд Трамп, ...
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Grand Фитиль
Вчера 21:05 1784 22.62

Из искры получился хакер: как в поджоге церкви в Германии обвинили Россию

В понедельник немецкие СМИ сообщили, что новость о поджоге мигрантами церкви в Дортмунде в новогоднюю ночь является «информационным вбросом русских». Таким образом с помощью хакеров Россия якобы пытается повлиять на итоги парламентских выборов в Германии, которые пройдут в ноябре 2017 года. При этом ранее местные немецкие газеты со ссылкой на городскую полицию утвержд...
Читать полностью 13
Jivoy Вчера 21:03 302 2.00

В Сингапуре появится система управления полетами дронов

  Andrew Turner / flickr.com Наньянский технологический университет Сингапура приступил к разработке системы управления полетами беспилотных летательных аппаратов. Как пишет Aviation Week, проект рассчитан на четыре года, по прошествии которых исследователи должны не только представить новую систему, но и выработать правила полетов дронов в едином ...
Читать полностью 2
Umbrella Вчера 20:58 929 3.00

Средство профилактики шрамов нашли в волосяных луковицах

  Wikimedia Commons Международная группа ученых обнаружила, что рубцовую ткань можно преобразовать в нормальную кожу с помощью фактора, который вырабатывают волосяные луковицы. Результаты работы опубликованы в журнале Science.   В процессе эволюции млекопитающие выработали механизм максимально быстрого закры...
Читать полностью 2
Политпазл ПолитПазл
Вчера 20:40 2145 8.24

Крах неолибералов и фактор Трампа: каким будет 2017 год в мировой политике

В 2017 году мировую политику продолжит лихорадить. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США стала потрясением для всего западного мира, и она уже влияет на динамику процессов не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и в Азии. О том, как будут развиваться события в условиях стремительного слома устоявшихся политических тенденций, — об этом рассказали эк...
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Политпазл ПолитПазл
Вчера 20:43 5419 28.04

В надежде, что будет тепло: газ на Украине стремительно заканчивается

Газ в украинских хранилищах стремительно пропадает, объемы отбора увеличились почти в два раза – с 48,1 миллиона кубометров в декабре до нынешних практически 100 миллионов кубометров. Уже в феврале запасы голубого топлива могут совсем иссякнуть.Аномальные морозы пришли на Украину и застали украинские власти в одних штанах – сейчас в хранилищах остается 11,6 миллиарда ...
Читать полностью 24
Александр Казакевич Вчера 16:50 2345 42.20

ЕВГЕНИЙ ЧЕШИРКО. ДВА РАССКАЗА

Обнаружил этого автора в интернете. Нашел, прочел и воодушевился. Очень, очень и еще раз очень талантливый молодой автор. Рекомендую и жалую! Планирую дать эти два рассказа в одном из ближайших номеров "Однако, жизнь!".ВКУС ПРАВДЫС самого детства нас учат тому, что врать — это плохо. Конечно же, это правильно… Поэтому наш герой решил провести хоть один день в году, ни...
Читать полностью 21
Alexandrovsky-S Вчера 20:26 1639 16.00

Коллега попал под обстрел на южном фронте ДНР

Передовые позиции армии ДНР в районе Широкино — место постоянных боёв. На них и побывал корреспондент ФАН, чтобы лично посмотреть на «перемирие», которое на себе ощущают все бойцы ВСН. Добраться до позиции находящейся на самой передовой удалось далеко не сразу. Проехать туда на машине практически невозможно, так как она тут же станет мишенью для всех вид...
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Каждый раз, когда кто-то регистрируется на Конте,
Обама съедает бургер →
Галина. Тувик Вчера 15:52 5617 36.32

Катасонов: действия Трампа не сойдутся с его словами, Третья мировая возможна

09.01.2017 15:02  В правительстве Штатов присутствует крупная олигархическая «тусовка», которая ожидаемо будет давить на Трампа. Сейчас Америка должна миру 20 трлн долларов. А самым простым и надежным способом избавления от проблем с суверенным долгом является уничтожение должника. И здесь встает вопрос о вероятности войны, отмечает доктор...
Читать полностью 35
ss69100 Вчера 17:51 5258 94.93

Проамериканская НГО „Вольное историческое общество” готовит мощную идеологичекую диверсию

Вот эта русофобская мразь, что поименована ниже, объединившись под сенью НГО „Комитет гражданских инициатив” (КГИ), готовит доклад „Какое прошлое нужно будущему России”. Всё бы ничего - бумага стерпит, да только этот доклад ляжет в основу рекомендации другой, не менее русофобской НГО „Вольное историческое общество” (ВИО), что черпает своё вдохновение в институтах Ваши...
Читать полностью 95
alexman Вчера 20:11 2477 15.28

Турция подверглась атакам со всех сторон

Турция в последнее время находится в центре внимания. Атака на эту страну идет по всем фронтам. Что называется, и по земле, и по воздуху. Пока террористы расстреливают людей в ночных клубах, на финансовом рынке идет спекулятивная атака на финансовые инструменты.  Турция, которая долгое время считалась союзником Запада, в последнее время изменила свою позицию и...
Читать полностью 2
Hook Вчера 19:26 4694 6.20

СМИ Украины: «Козыри» Путина и «красные линии» Украины

Обзор публикаций о России, 1 — 7 января Россия стремится максимально воспользоваться оставшимся до инаугурации Дональда Трампа временем, чтобы убедить будущую американскую администрацию в необходимости признать Украину сферой собственного исключительного влияния. Похоже, отмечает обозреватель УНИАН (07.01), в Москве трезво оценивают перспек...
Читать полностью 16
Ева Лисовская Вчера 13:16 5002 69.67

Проигрывать России? Стильно, модно, молодежно

Ненавидеть Россию стало модным уже достаточно давно. Да, в какой-то период тренд начал набирать обороты, серьезно обосновываясь в зарубежном мире, в головах иностранных политиков и экспертов. Но сейчас… сейчас, кажется, популярность набирает несколько другое течение – проигрыш России практически по всем фронтам.Вероятно, кто-то со мной не согласится, сказав, что наши ...
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