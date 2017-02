Джон Герц, бывший председатель попечительского совета расположенного в США института SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), занимающегося поиском сигналов гипотетического внеземного разума, обеспокоился участием Китая в одноименном проекте, а также программе METI (Messaging to Extra-Terrestrial Intelligence), предполагающей отправку сигналов возможным ин...

Хотите формировать свою ленту статей на Конте?

Просто зарегистрируйтесь →

Да, я хочу

Разрыв в рейтинге поддержки партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Мартина Шульца стремительно сокращается. По результатам опроса, проведенного социологическим институтом Emnid по заказу еженедельника Bild am Sonntag, в период с 26 января по второе февраля рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Шульца поднялся на 6% и достиг отметки в 29%, а у...

bmpd Сегодня 00:42 249 5.97 2495.97

Комитет по обороны британского парламента в ноябре 2016 года подготовил довольно интересный доклад о состоянии и перспективах надводной компоненты британских ВМС под заголовком «Restoring the Fleet: Naval Procurement and the National Shipbuilding Strategy». В докладе следует отметить следующие положения. Так, министерство обороны Великобрита...