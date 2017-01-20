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Россия-Запад 0
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Трамп 0
voenkorr Сегодня 01:14 2828 29.81

Александр Жучковский: по итогам последних боев в ДНР

Что можно сказать по итогам суточных ожесточенных боев в ДНР, в частности под Донецком.  Хотя интенсивность боевых действий серьезно возросла еще в середине недели, пик БД и наибольшие потери пришлись на последние сутки. Тяжелая артиллерия с обеих сторон работает и в эти минуты. В отличие от предыдущих недель и месяцев стала применяться реактивная артиллер...
Читать полностью 5
ПРОМО
Rediska Вчера 13:28 14382 67.99

Превращение зрады в перемогу

Авиастроительная перемога, о которой ранее уже писали на складе, продолжает набирать обороты. Уже и "эксперты" подтянулись. Из сока мозга Леусенки - прямиком в СМИ: перемоги ...
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Алексей Зотьев Сегодня 00:16 6235 70.35

Абсурдные новости. 29 января 2017 года

Добрый вечер! Вот и еще один день подошел к концу. Впереди новая, очередная, рабочая неделя. Давайте поговорим о том, чем нам уходящий день запомнился. Коротко. Начнем? Первое место. Британских врачей попросили не называть беременных женщин будущими мамами, так как это может обидеть трансгендеров, а вместо этого использовать термин "беременные люди". Вро...
Читать полностью 18
matveychev Сегодня 00:03 7301 58.11

Американец спас девушку от украинских солдат и перешел на сторону ополченцев

Речь идет о спецназовце, которого отправили воевать в Донбасс в качестве инструктора Американский спецназовец Рассел Мозен, которого отправили воевать в Донбасс в качестве инструктора, перешел на сторону ополченцев. Молодой человек признался, что не смог спокойно смотреть, как украинские солдаты издеваются над местным населением. - 27 мая Рассел убил офицера...
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arguendi Сегодня 00:03 3165 22.14

Спокойной ночи, украинцы!

Европейский союз должен заблокировать проект строительства газопровода Северный поток-2, который даст Кремлю геополитические и финансовые рычаги влияния на Германию, Польшу и Словакию. Об этом в интервью Reuters заявил глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев. "Мы призываем наших европейских партнеров попытаться посмотреть не на непосредственные последст...
Читать полностью 15
Colonel Cassad Сегодня 00:02 996 6.00

Над идолопоклонники не нужны

Выдержки из очерков профессора Мочалова, которые он храни в личном архиве. Записи представляют из себя впечатления Мочалова о встрече Сталина с идеологами, где обсуждался выпуск различных книг и различные аспекты идеологической работы. О беседе товарища Сталина с идеологами. Прошло немного времени, и всех нас позвали в кабинет тов. Сталина. Он встречает нас...
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Сергей Филатов Сегодня 00:01 1018 5.51

Путин – Трамп. Есть контакт

Фото «Вести» Выдержав МХАТовскую паузу после инаугурации нового президента США, Владимир Путин и Дональд Трамп – два лидера мировых держав – созвонились и проговорили 45 минут.   Мы не ставим в заголовке после слов «Есть контакт» восклицательного знака. Мы даже пока не знаем, придет ли время для этого восклицательног...
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Andreas Сегодня 00:00 1624 10.63

Сенатор предложил литовскому сейму вернуть России Вильнюсский край

 Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров выступил с предложением литовскому депутату вернуть России Виленский край, прежде чем говорить о "возвращении" Калининградской области. Ранее литовский парламентарий Линас Бальсис в ходе конференции "Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса" заяви...
Читать полностью 24
Andreas Вчера 23:58 443 1.00

Бенуа Амон победил на праймериз социалистов во Франции

Бывший премьер-министр Мануэль Вальс терпит поражение на праймериз правящей Социалистической партии во Франции, серьезно уступая экс-министру образования Бенуа Амону, сообщил глава верховного органа по проведению праймериз Тома Кле. "Результаты следующие: Бенуа Амон — 58,65%, Мануэль Вальс — 41,35%", — о...
Читать полностью 1
Михаил Вчера 23:57 5317 17.74

ДаЗдраСперма!

Статья на итальянском сайте опубликована 20.01.2017. Оригинал на итальянском Перевод (вкратце): Дело было так: В июле в городе Милан , католическая церковь (монастырь) приютила у себя 5 беженцев, выходцев из Африки. Они жили в монастыре вместе с молодыми монашками, монашки очень были рады такому соседству. А через 6 месяцев обнаружилось что 9 мо...
Читать полностью 12
Su-47 Вчера 23:43 2750 10.46

Всадник без головы. В соцсетях заметили еще одну проблему F-35

В сети появилось видео, на котором американские истребители F-35C один за другим взлетают с авианосца. На записи видно, как пилоты бьются головой о верхнюю часть кабины при взлете, при этом у некоторых из них спадают шлемы. На ролик обратил внимание пользователь из Бразилии. Он выложил отрывок из видео в&nb...
Читать полностью 12
ПРОМО
SkyLine Вчера 16:25 987 0.00

Tesla утратила треть спроса за год

Продажи новых электромобилей Tesla на российском рынке в прошлом году упали на 33 процента. Как мы писали ранее, они составили 39 единиц. По статистическим данным аналитического агентства «Автостат», реализация самой популярной марки электромобилей в мире в нашей стране сократилась сразу на треть. По стране разошлось лишь 20 экземпляров седана Tesla...
Читать полностью 26
nePsaki Вчера 21:28 7653 201.16

Соцсети жгут 103

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Читать полностью 35
Александр Запольскис Вчера 22:59 4251 59.46

Рокировка - Порошенко на Тимошенко - и три последующих хода

Интересно девки пляшут. Юлия Тимошенко - кандидат в президенты вместо (или после) Петра Порошенко? Никак иначе ее нынешний визит в США, который продлится аж до 4 февраля, и в ходе которого запланированы встречи с высокопоставленными представителями новой администрации, трактовать невозможно. По заявлениям самого Трампа, в списке важных задача Америки, Украина отсутств...
Читать полностью 36
Скарлетт О’Хара Вчера 23:14 1376 20.63

Ассанж: израильское лобби – главная угроза Америке

Находясь в убежище на территории посольства Эквадора в Лондоне, основатель "WikiLeaks" Джулиан Ассанж принял участие в онлайн-конференции своих сторонников из Германии, которые ожидали от него новых откровенных комментариев на тему американской внешней политики – об этом сообщает "AWDNews". Однако скандально известный разоблачитель сразу предупредил пок...
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Alexandrovsky-S Вчера 23:18 2250 27.37

Снова громкий вечер

Прямо сейчас снова хорошо слышна тяжелая арта с направления ЯБП, промки. Бои там возобновились, остатки укропа лупят из оставшейся арты. Из Авдеевки говорят что скорые мотаются безостоновочно. И машины террористов, и гражданские скорые с области стянуты. По имеющимся данным – 35 боевиков дохлыми, более 70 – ранения различной степени, осколочные, отрывы конечностей и о...
Читать полностью 4
Михаил Дмитриев Вчера 23:34 1288 7.82

National Interest выяснил: Потопит ли Zumwalt крейсер "Петр Великий"?

Атомный крейсер Петр Великий Фото: mil.ruВопрос противостояния крупных надводных кораблей России и США не теряет своей актуальности, считает обозреватель издания The National Interest Кайл Мизоками.Самый современный корабль американского флота - новейший эсминец Zumwalt. Он создан с применением стелс-технологий, цель которых - сделать судно незаметным ...
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Conrat Вчера 21:12 2405 10.55

Фийон: Франция никогда не будет вассалом ни одной страны, включая США

Бывший премьер-министр Франции и кандидат в президенты от республиканской партии Франсуа Фийон выступил за проведение Парижем самостоятельного курса. «Сейчас возникла Америка господина (президента США Дональда. — RT) Трампа, который, похоже, намерен заставить подчиниться любого, кто не захочет следовать его интересам. Американцы — наши д...
Читать полностью 43
ATRcons Вчера 21:10 1299 2.25

Маккейн раскритиковал включение националиста Бэннона в совет нацбезопасности США

Сенатор от Аризоны Джон Маккейн раскритиковал решение включить Стивена Бэннона, старшего советника президента США Дональда Трампа, в совет национальной безопасности США, сообщает Politico. «Я обеспокоен ситуацией с советом нацбезопасности. Кто его члены и кто его постоянные члены? Назначение Бэннона — это что-то, что является радикальным уходом...
Читать полностью 11
Tay Вчера 21:09 2503 2.00

Трамп заявил, что не допустит уничтожения христиан на Ближнем Востоке

“Христиане на Ближнем Востоке (в западной политологической традиции звучит как “средний Восток” – прим. “Русской Весны”) были казнены в большом количестве. Мы не можем допустить продолжение этого ужаса!”, – сообщил Трамп на своей официальной страничке в “твиттер”. После своего избрания 45-ый Пре...
Читать полностью 0
Conrat Вчера 20:57 703 4.00

Горбачёв призвал Совбез ООН принять резолюцию о недопустимости ядерной войны

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв призвал членов Совета Безопасности ООН принять на уровне глав государств резолюцию о недопустимости ядерной войны. «Призываю членов Совета Безопасности ООН, органа, несущего главную ответственность за поддержание мира и безопасности, сделать первый шаг. Моё конкретное предложение: на заседании Совета Безопасности на уровн...
Читать полностью 19
Александр Халдей Вчера 19:23 6210 49.22

Почему Путин не виноват в нашем экономическом дерьме.

В нашей продвинутой патриотической тусовке стало общим штампом хвалить Путина за Сирию и Крым и критиковать за либеральный курс Правительства, за Набиуллину, Кудрина, Грефа, ВШЭ, плохих финансистов, подмявших под себя хороших производственников, подконтрольный МВФ ЦБ и как следствие - за затянувшийся экономический кризис в российской экономике со всеми ...
Читать полностью 147
Awgust Вчера 19:28 3782 49.15

Миноборнауки подготовит новые стандарты ФГОС уже в конце 2017 года

Ольга Васильева, новый министр образования РФ, со своим приходом начала невероятную реорганизацию всего процесса, предлагая как отличные законопроекты, так и проводя повсеместный контроль за действиями подконтрольных ей органов.Тем не менее, наше с вами отечественное образование, которое принято хаять, ждут серьёзные изменения уже к концу этого года: Федеральный госуд...
Читать полностью 26
Политпазл ПолитПазл
Вчера 19:47 9790 24.44

5 ужасающих развлечений наших предков

Люди, жившие еще буквально два-три века назад, развлекались совсем не так, как мы. Для нас развлечение — это что-то веселое, помогающее расслабиться и не думать о плохом. Сейчас нам очень трудно принять те вещи, которые наши предки считали веселыми. Как бы мы ни пытались, настолько же странные развлечения в нашем веке придумать будет невозможно!Итак, мы подготовили дл...
Читать полностью 29
Политпазл ПолитПазл
Вчера 20:05 1923 19.38

Уникальный пограничный корабль «Полярная звезда» прибыл в Мурманск

Не имеющий аналогов в мире пограничный сторожевой корабль «Полярная звезда» завершил свой первый дальний межрегиональный переход к месту постоянного базирования в порт Мурманска, сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ РФ по арктическому району.Пограничный сторожевой корабль 1 ранга проекта 22100 «Полярная Звезда» прибыл из Санкт-Петербурга в пункт постоянного бази...
Читать полностью 6
Малюта Вчера 20:32 1528 11.25

Ограничения на въезд от Трампа оскорбительно, но шейхи будут приноравливаться

Президент США Дональд Трамп крепко зацепил Пакистан и Саудовскую Аравию за самое больное — затруднив их элитам поездки в Америку или получение грин-карты — постановив подвергать претендентов на получение визы «полномасштабной проверке на благонадёжность». Выступающие против указа президента Дональда Трампа о запрете въезда в США мусульманского населения...
Читать полностью 4
Cергей Овчинников Вчера 20:42 9694 77.83

Безобидные русские слова, которые за границей будут приняты за ругательства

Безобидные русские слова, которые за границей будут приняты за ругательстваПеред путешествием за границу каждому русскому туристу не мешало бы изучить традиции страны, в которую он держит путь, ведь, оказывается, многие из часто употребляемых нами слов в других странах являются ругательствами, способными оскорбить чувства жителей зарубежных стран. Чтобы не произо...
Читать полностью 45
Каждый раз, когда кто-то регистрируется на Конте,
Обама съедает бургер →
Политпазл ПолитПазл
Вчера 20:46 1833 22.11

Невидимая рука Трампа встряхнула рынки: российские акции бьют рекорды

Пока европейские политики осуждают Трампа за его одобрение Brexit, строительство стены с Мексикой и запрет на въезд мусульман, фондовые рынки растут. Не в пользу США…Рост акций российских компаний специалисты связывают с возможностью скорого снятия санкций с России, о которой новоиспечённый президент США Дональд Трамп говорил уже неоднократно.Таким образом, внезапный ...
Читать полностью 4
Василий Лычковский Вчера 15:11 9625 94.38

33 исторических фото-факта, которые заставляют задуматься

Кольцо викинга с надписью "Во имя Аллаха", первые лосины из кожи лося, оружие полиции Нью-Йорка в 1864 году, дороги "Древнего Рима", гигантские волжские осетры и много других удивительных фото фактов.01. Знаменитые тени Хиросимы. Человека нет, а тень осталась... 02. Иллюстрация журнала 1924 года. Скайп глазами фантастов того времени. ...
Читать полностью 25
Andreas Вчера 20:39 1449 7.25

Макфол: в обмен на хорошие отношения Путин попросит у Трампа признать Крым

В интервью американскому телеканалу MSNBC бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что Владимир Путин преследует конкретные цели в налаживании отношений с Вашингтоном. Главная задача российского лидера — снятие санкций, а предел его мечтаний, считает дипломат, — признание Трампом Крыма частью России. Ранее вы говорили — причём я использо...
Читать полностью 21
Rediska Вчера 20:35 4283 19.03

Украинские военные заняли стратегически важный пост в районе Авдеевки

Ситуация в районе проведения спецоперации в Донбассе остается сложной, при этом в ходе боев в районе авдеевской промзоны украинским подразделениям удалось занять стратегически важный пост, заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время общения с ранеными военнослужащими во львовском военном госпитале. "Сегодня есть серьезное обострение в районе Авдеев...
Читать полностью 19
Александр Роджерс Вчера 20:34 2223 60.12

Обама и пустота

Нет, мы не строим относительно Трампа никаких ожиданий и иллюзий. Но нужно признать, что всего несколько дней прошло после инаугурации Трампа, а «всё, что нажито непосильным трудом» Обамы уже пошло прахом. Сенаторы и конгрессмены в Вашингтоне спешат отменить слишком затратную и коррумпированную систему медицинского страхования «Obamacare»....
Читать полностью 12
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