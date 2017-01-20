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Что можно сказать по итогам суточных ожесточенных боев в ДНР, в частности под Донецком.
Хотя интенсивность боевых действий серьезно возросла еще в середине недели, пик БД и наибольшие потери пришлись на последние сутки. Тяжелая артиллерия с обеих сторон работает и в эти минуты. В отличие от предыдущих недель и месяцев стала применяться реактивная артиллер...
Добрый вечер! Вот и еще один день подошел к концу. Впереди новая, очередная, рабочая неделя. Давайте поговорим о том, чем нам уходящий день запомнился. Коротко. Начнем?
Первое место. Британских врачей попросили не называть беременных женщин будущими мамами, так как это может обидеть трансгендеров, а вместо этого использовать термин "беременные люди". Вро...
Речь идет о спецназовце, которого отправили воевать в Донбасс в качестве инструктора
Американский спецназовец Рассел Мозен, которого отправили воевать в Донбасс в качестве инструктора, перешел на сторону ополченцев. Молодой человек признался, что не смог спокойно смотреть, как украинские солдаты издеваются над местным населением.
- 27 мая Рассел убил офицера...
Европейский союз должен заблокировать проект строительства газопровода Северный поток-2, который даст Кремлю геополитические и финансовые рычаги влияния на Германию, Польшу и Словакию. Об этом в интервью Reuters заявил глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев. "Мы призываем наших европейских партнеров попытаться посмотреть не на непосредственные последст...
Выдержки из очерков профессора Мочалова, которые он храни в личном архиве.
Записи представляют из себя впечатления Мочалова о встрече Сталина с идеологами, где обсуждался выпуск различных книг и различные аспекты идеологической работы.
О беседе товарища Сталина с идеологами.
Прошло немного времени, и всех нас позвали в кабинет тов. Сталина. Он встречает нас...
Фото «Вести»
Выдержав МХАТовскую паузу после инаугурации нового президента США, Владимир Путин и Дональд Трамп – два лидера мировых держав – созвонились и проговорили 45 минут.
Мы не ставим в заголовке после слов «Есть контакт» восклицательного знака. Мы даже пока не знаем, придет ли время для этого восклицательног...
Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров выступил с предложением литовскому депутату вернуть России Виленский край, прежде чем говорить о "возвращении" Калининградской области.
Ранее литовский парламентарий Линас Бальсис в ходе конференции "Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса" заяви...
Бывший премьер-министр Мануэль Вальс терпит поражение на праймериз правящей Социалистической партии во Франции, серьезно уступая экс-министру образования Бенуа Амону, сообщил глава верховного органа по проведению праймериз Тома Кле.
"Результаты следующие: Бенуа Амон — 58,65%, Мануэль Вальс — 41,35%", — о...
Статья на итальянском сайте опубликована 20.01.2017. Оригинал на итальянском Перевод (вкратце):
Дело было так:
В июле в городе Милан , католическая церковь (монастырь) приютила у себя 5 беженцев, выходцев из Африки. Они жили в монастыре вместе с молодыми монашками, монашки очень были рады такому соседству.
А через 6 месяцев обнаружилось что 9 мо...
В сети появилось видео, на котором американские истребители F-35C один за другим взлетают с авианосца. На записи видно, как пилоты бьются головой о верхнюю часть кабины при взлете, при этом у некоторых из них спадают шлемы.
На ролик обратил внимание пользователь из Бразилии. Он выложил отрывок из видео в&nb...
Продажи новых электромобилей Tesla на российском рынке в прошлом году упали на 33 процента. Как мы писали ранее, они составили 39 единиц.
По статистическим данным аналитического агентства «Автостат», реализация самой популярной марки электромобилей в мире в нашей стране сократилась сразу на треть. По стране разошлось лишь 20 экземпляров седана Tesla...
Интересно девки пляшут. Юлия Тимошенко - кандидат в президенты вместо (или после) Петра Порошенко? Никак иначе ее нынешний визит в США, который продлится аж до 4 февраля, и в ходе которого запланированы встречи с высокопоставленными представителями новой администрации, трактовать невозможно. По заявлениям самого Трампа, в списке важных задача Америки, Украина отсутств...
Находясь в убежище на территории посольства Эквадора в Лондоне, основатель "WikiLeaks" Джулиан Ассанж принял участие в онлайн-конференции своих сторонников из Германии, которые ожидали от него новых откровенных комментариев на тему американской внешней политики – об этом сообщает "AWDNews". Однако скандально известный разоблачитель сразу предупредил пок...
Прямо сейчас снова хорошо слышна тяжелая арта с направления ЯБП, промки. Бои там возобновились, остатки укропа лупят из оставшейся арты. Из Авдеевки говорят что скорые мотаются безостоновочно. И машины террористов, и гражданские скорые с области стянуты. По имеющимся данным – 35 боевиков дохлыми, более 70 – ранения различной степени, осколочные, отрывы конечностей и о...
Атомный крейсер Петр Великий Фото: mil.ruВопрос противостояния крупных надводных кораблей России и США не теряет своей актуальности, считает обозреватель издания The National Interest Кайл Мизоками.Самый современный корабль американского флота - новейший эсминец Zumwalt. Он создан с применением стелс-технологий, цель которых - сделать судно незаметным ...
Бывший премьер-министр Франции и кандидат в президенты от республиканской партии Франсуа Фийон выступил за проведение Парижем самостоятельного курса.
«Сейчас возникла Америка господина (президента США Дональда. — RT) Трампа, который, похоже, намерен заставить подчиниться любого, кто не захочет следовать его интересам. Американцы — наши д...
Сенатор от Аризоны Джон Маккейн раскритиковал решение включить Стивена Бэннона, старшего советника президента США Дональда Трампа, в совет национальной безопасности США, сообщает Politico.
«Я обеспокоен ситуацией с советом нацбезопасности. Кто его члены и кто его постоянные члены? Назначение Бэннона — это что-то, что является радикальным уходом...
“Христиане на Ближнем Востоке (в западной политологической традиции звучит как “средний Восток” – прим. “Русской Весны”) были казнены в большом количестве. Мы не можем допустить продолжение этого ужаса!”, – сообщил Трамп на своей официальной страничке в “твиттер”.
После своего избрания 45-ый Пре...
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв призвал членов Совета Безопасности ООН принять на уровне глав государств резолюцию о недопустимости ядерной войны.
«Призываю членов Совета Безопасности ООН, органа, несущего главную ответственность за поддержание мира и безопасности, сделать первый шаг. Моё конкретное предложение: на заседании Совета Безопасности на уровн...
В нашей продвинутой патриотической тусовке стало общим штампом хвалить Путина за Сирию и Крым и критиковать за либеральный курс Правительства, за Набиуллину, Кудрина, Грефа, ВШЭ, плохих финансистов, подмявших под себя хороших производственников, подконтрольный МВФ ЦБ и как следствие - за затянувшийся экономический кризис в российской экономике со всеми ...
Ольга Васильева, новый министр образования РФ, со своим приходом начала невероятную реорганизацию всего процесса, предлагая как отличные законопроекты, так и проводя повсеместный контроль за действиями подконтрольных ей органов.Тем не менее, наше с вами отечественное образование, которое принято хаять, ждут серьёзные изменения уже к концу этого года: Федеральный госуд...
Люди, жившие еще буквально два-три века назад, развлекались совсем не так, как мы. Для нас развлечение — это что-то веселое, помогающее расслабиться и не думать о плохом. Сейчас нам очень трудно принять те вещи, которые наши предки считали веселыми. Как бы мы ни пытались, настолько же странные развлечения в нашем веке придумать будет невозможно!Итак, мы подготовили дл...
Не имеющий аналогов в мире пограничный сторожевой корабль «Полярная звезда» завершил свой первый дальний межрегиональный переход к месту постоянного базирования в порт Мурманска, сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ РФ по арктическому району.Пограничный сторожевой корабль 1 ранга проекта 22100 «Полярная Звезда» прибыл из Санкт-Петербурга в пункт постоянного бази...
Президент США Дональд Трамп крепко зацепил Пакистан и Саудовскую Аравию за самое больное — затруднив их элитам поездки в Америку или получение грин-карты — постановив подвергать претендентов на получение визы «полномасштабной проверке на благонадёжность».
Выступающие против указа президента Дональда Трампа о запрете въезда в США мусульманского населения...
Безобидные русские слова, которые за границей будут приняты за ругательстваПеред путешествием за границу каждому русскому туристу не мешало бы изучить традиции страны, в которую он держит путь, ведь, оказывается, многие из часто употребляемых нами слов в других странах являются ругательствами, способными оскорбить чувства жителей зарубежных стран. Чтобы не произо...
Пока европейские политики осуждают Трампа за его одобрение Brexit, строительство стены с Мексикой и запрет на въезд мусульман, фондовые рынки растут. Не в пользу США…Рост акций российских компаний специалисты связывают с возможностью скорого снятия санкций с России, о которой новоиспечённый президент США Дональд Трамп говорил уже неоднократно.Таким образом, внезапный ...
Кольцо викинга с надписью "Во имя Аллаха", первые лосины из кожи лося, оружие полиции Нью-Йорка в 1864 году, дороги "Древнего Рима", гигантские волжские осетры и много других удивительных фото фактов.01. Знаменитые тени Хиросимы. Человека нет, а тень осталась...
02. Иллюстрация журнала 1924 года. Скайп глазами фантастов того времени.
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В интервью американскому телеканалу MSNBC бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что Владимир Путин преследует конкретные цели в налаживании отношений с Вашингтоном. Главная задача российского лидера — снятие санкций, а предел его мечтаний, считает дипломат, — признание Трампом Крыма частью России.
Ранее вы говорили — причём я использо...
Ситуация в районе проведения спецоперации в Донбассе остается сложной, при этом в ходе боев в районе авдеевской промзоны украинским подразделениям удалось занять стратегически важный пост, заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время общения с ранеными военнослужащими во львовском военном госпитале.
"Сегодня есть серьезное обострение в районе Авдеев...
Нет, мы не строим относительно Трампа никаких ожиданий и иллюзий. Но нужно признать, что всего несколько дней прошло после инаугурации Трампа, а «всё, что нажито непосильным трудом» Обамы уже пошло прахом.
Сенаторы и конгрессмены в Вашингтоне спешат отменить слишком затратную и коррумпированную систему медицинского страхования «Obamacare»....