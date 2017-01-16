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Биологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Сан-Франциско нашли доказательства того, что сложные живые организмы, включая человека, появились из-за вирусов. Ученые выяснили, что смертоносные для бактерий бактериофаги, попав внутрь микробов, создают структуры, аналогичные клеточному ядру в эукариотах. Статья исследователей опубликована в журнале Science....
К ночи 16 января ситуация в районе Дейр-эз-Зора продолжила обостряться.
Противник фактически прорвал оборону на участке между армейской базой "Панорама" и авиабазой Дейр-эз-Зор и начал продвижение вглубь обороны САА, стремясь полностью отрезась авиабазу от города, что приведет к тому, что гарнизон анклава фактически будет разделен, а сам анклав будет ра...
Некогда популярную среди россиян "Сонату" вывели с нашего авторынка, заместив ее другой общеевропейской моделью. Правда, интерес покупателей к этому автомобилю оказался слабеньким, и Hyundai пришлось все возвращать на старые места.
Продажи популярного корейского седана Hyundai Sonata должны стартовать в России ориентировочно в сентябре 2017 года, сооб...
Политолог Ростислав Ищенко – о том, зачем уходящий вице-президент США приезжал в Киев
Вице-президента США Джозефа Байдена в Вашингтоне практически проводили из политики. Двадцатого января состоится инаугурация избранного президента Дональда Трампа. Пятнадцатого января уходящий президент Барак Обама вручил Байдену президентскую медаль Свободы – высшу...
Руководитель британской спецслужбы MI6 Алекс Янгер в декабре 2016 года процитировал материалы о предполагаемых связях Дональда Трампа с российскими спецслужбами, передает The Independent.
Фрагменты из доклада Кристофера Стила прозвучали во время первого публичного выступления главы разведслужбы. В частности, Янгер утверждал, что Россия вмешалась в пре...
" ... государство Украина появилось на свет только потому, что десяток старых коммунистических алкашей собрались в белорусском лесу, чтобы раздать друг другу титулы президентов вместо старых партийных.А так как главный алкаш плохо учился в школе, то он поделил СССР по республиканским границам, вместо того, чтобы оставить как можно больше ништячков в своем владе...
Пропагандистское информационное агентство Amaq объявило о том, что боевики террористической группировки ИГИЛ* успешно прорвали оборону Дейр-эз-Зора, расколов контролируемую правительственными силами зону на две части. Таким образом, экстремисты теперь заключили в котел авиабазу Дейр-эз-Зора. Сам военный объект является отделенным от города. Кроме того, ...
Конвейер завода концерна Volkswagen в Калуге покинули два седана марки Audi – А6 и А8. Тем не менее, несмотря на снятие с производства и запланированное прекращение продаж, флагманский седан Audi еще доступен российским покупателям.
Решение о прекращении российской сборки сразу двух моделей продиктовано адаптацией производства к текущим потребностям рынка...
Чем ближе инаугурация Трампа, тем больше нагнетается обстановка. Дело не только в оружии, которое нашли в здании Капитолия, где должно пройти само мероприятие. Многие демократы бойкотировали инаугурацию. К ним присоединились звезды первой величины, которые отказываются выступать на церемонии. Ходят слухи, что это будет самая короткая инаугурация за всю историю США.Бол...
Сегодня печальный день для страны, начали прощаться с погибшими в самолёте над Чёрным морем. 47 человек были похоронены в Мытищах, доктор Лиза на Новодевичьем, дирижёры ансамбля Александрова во Владимире. Да и сообщения приходят невесёлые. Когда-то давно выстрел в Сараево начал Первую Мировую войну. Всё, что было после Второй Мировой, казалось подчинённым единств...
Очень часто люди не понимают глубинных смыслов слов, а следовательно и событий которые их окружают. Сегодня я хотел бы поговорить о таком понятие как Целомудрие. И вот что нам говорит Википедия : Целомудрие (по-видимому, калька с греч. σωφροσύνη + σώφρων[1]) — моральная добродетель, означающая контроль сексуальных желаний.Определение к сожалению довольно расплывчатое ...
Обзор самых важных и интересных новостей за прошедшую неделюТемы:✔ Экономика – это то главное, чем мы должны заниматься✔ Белорусско-российские отношения – есть проблемы, но есть и решения✔ Многовекторность – действительно многовекторность! Экономика – это то главное, чем мы должны заниматься
Посещение Свято-Духова кафедрального собора в М...
Вместо вступления. Вы думаете это невозможно? Сегодня действительно это может вызвать улыбку, точно так же как и в 1985 году никто не мог предполагать чем может окончиться перестройка в СССР. Ниже моя новая статья посвященная американской "перестройке"...К середине 1980-х советская элита раскололась. Все понимали, что Советскому Союзу требуются перемены...
Технически предстоящие в Германии парламентские выборы защищены от «любых попыток манипуляции», уверен федеральный уполномоченный по проведению выборов Дитер Заррайтер. Несмотря на «улучшенное» программное обеспечение, у правительства ФРГ, однако, едва ли есть шансы на успех в противостоянии с «высококлассными киберведомствами» из России и США. Такое мнение высказал о...
Правозащитная организация Human Rights Watch в своём докладе назвала Дональда Трампа «угрозой правам человека». Как сообщает The Daily Beast, правозащитники сочли, что предвыборная кампания миллиардера стала «яркой иллюстрацией политики нетерпимости».
Правозащитная организация Human Rights Watch, проанализировав президентскую кампанию Дональда Трампа, со...
Сегодня в "Известиях" опубликован мой материал "Сирийский кризис: «Остановиться, оглянуться»".
Газета предпослала тексту вот какое короткое вступление: "Обозреватель Сергей Филатов — о том, что ждало Ближний Восток и другие страны, если бы в 2015 году Россия не сделала решительный шаг".
Да, разговор именно ...
Не знаю, грузили ли на Пастве этот канадский фотоархив.
Там есть немало интересных снимков СССР, в основном архитектурных, относящихся к довоенному периоду.
В массовом сознании понятие "сталинская архитектура" ассоциируется с внушительными зданиями по индивидуальным проектам, однако на самом деле большинство построенных при Сталине зданий были типов...
Так как как предыдущим "спискам Савченко", в которых указаны лица предназначенные для обмена военнопленными и заключенными, возникли вопросы, то последовало появление уточненных списков.
Цветом отмечены граждане РФ или бывшие граждане Украины выехавшие в РФ, которые либо попали в плен на Донбассе, либо же были задержаны на территории Украины и удержив...
Учёные из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, МГУ, МИФИ, Российского онкологического научного центра имени Н.Н. Блохина создали наночастицы, которые борются с раком и могут быть альтернативой химиотерапии. Об этом Лайфу сообщила пресс-служба Института теоретической и экспериментальной биофизики.
— Известно,...
Санкции в обмен на ядерное оружие — это блеск, конечно. Теперь понятно, почему Обама так спешил их умножить. Злой полицейский нагадил побольше, а добрый пришел и говорит: дружище, ты же понимаешь, какой это гад, забудь о нем, только подпиши вот эту бумажку. Всё же американцы прелестны в постоянстве своих методов. Если не шантаж, то блеф, не блеф, так шантаж....
Это фото уже отметили более 3 млн человек и поделились им более 30 тысяч раз.
Картинка с 12 лимонами, наглядно показывающих признаки рака молочной железы, стала «вирусной» после того, как ею поделилась пережившая болезнь американка. Ведь ей именно подобная подсказка помогла вовремя обратиться к врачу.
Эрин Смит Чиз из Сан-Диего смутил ф...
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что НАТО является важной, но устаревшей организацией, сообщает Associated Press.
Она подчеркнула, что позиция Трампа по данному вопросу «давно известна».
«Я думаю, что наша — европейцев — судьба находится в наших собственных...
Роман, Новосибирск:«Пишет вам студент философского факультета Новосибирского Государственного Университета, что находится в знаменитом Академгородке, основанным столь же известным советским математиком, Михаилом Алексеевичем Лаврентьевым. Мой отец, ученый-физик, работает тут же - в одном из институтов. В детстве, побывав у отца в лаборатории, я проникся благоговением...
В ходе выступления глава российского Сбербанка Герман Греф заявил, что финансовая организация не может продать солнечную электростанцию в Крыму.Греф рассказал, что у банка есть большая электростанция, полностью профинансированная Сбербанком, в Крыму. Она является самой крупной электростанцией и ведущим проектом Сбербанка в сфере альтернативной энергетик...
Последние участники многодневки Africa Eco Race пришли к финишу на Розовом озере близ столицы Сенегала Дакара. Праздновала успех, как и год назад, команда «КАМАЗ-Мастер», ее пилот Андрей Каргинов опередил всех соперников в классе грузовиков. Вторым и третьим стали чехи Ярослав Валтр, почти на час отставший от россиянина, и Томаш Томечек (плюс 2 часа 14...
За последние два месяца президент Украины Петр Порошенко стал реже появляться на публике и резко сократил число международных контактов, сообщает газета "Вести".
В сентябре на сайте главы государства появилось 125 новостных сообщений о его деятельности, отмечает издание. Наиболее примечательными событиями стали посещение...
В Москве прокомментировали идею избранного президента США Дональда Трампа о снятии санкций с России в обмен на двустороннее соглашение о сокращении ядерного оружия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться вступления Трампа в должность, но в то же время отметил, что Россия в настоящее время не...
Герои этой подборки еще раз доказали, что прогресс не стоит на месте. "Армия" ученых и изобретателей, в ежедневном режиме, старается улучшить нашу с вами жизнь. В этом посте представлены не только разработки государственных НИИ, но и вещи, которые созданы "кулибинами" из народа.
1. Компьютерная мышь для безруких людей
Источник: p...
Не особо люблю Пилюлькина, хотя его книги перечитываю иногда и могу сказать что в области фентези - он лучший.Особенностью существования сверхдержав является то, что соседние с ними страны не могут быть "просто странами". Рано или поздно, но они принимают одну из пяти возможных ролей, причем часть этих ролей - неустойчива и временна.Рассмотрим на примере США.1. Младши...
29 декабря 2016 года исполнилось 110 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза генерал-полковника танковых войск Василия Архипова. О его храбрости и отваге ещё в сороковом году, а затем на фронтах Великой Отечественной войны слагались легенды. Говорили, что он «в воде не тонет и в огне не горит».Детство и юность будущего генерала были очень нелё...
14:11. 16 января 2017 brahman
Д. Трамп предложил ослабить санкции в обмен на программу по ядерному разоружению.https://ria.ru/world/20170116/1485746306.htmlВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье дал свое первое интервью в новом качестве британской газете Times и немецкой Bild, рассказав о приоритетах во...