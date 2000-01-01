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Вышедший в 2000 годах разгрузочный жилет «Град» до сих пор остается актуальным видом снаряжения военных формирований и спортсменов.В последнее время в нашей стране активно развивается спортивная игра под названием «страйкбол», где участники должны победить команду противника путём попадания пулькой из специально-предназначенного для этого оружия, внешний вид которого ...
От коллеги Яблокова :))Депутат Бублик вышел из фракции «Блок Петра Порошенко» и спровоцировал мощный парламентский кризис в Украине. Никто не знал, кто такой Бублик, пока он не вышел. А тут сразу же стали причитать, истерить и даже посылать чела с хлебной фамилией в характерном направлении. Заговорили о развале мощной, единой и фактически нерушимой коалиции с название...
К массовому исходу готовятся владельцы высокотехнологичных компаний из Калифорнии и финансисты Нью-Йорка на случай техногенных катастроф или гражданской войны, в результате которой страна погрузится в хаос, сообщает журнал The New Yorker.Согласно данным опроса, богатые люди боятся революции в связи с возросшим за последние годы неравенством среди населе...
В Канаде военные эксперты по акустике заинтересовались природой необъяснимых зловещих звуков, доносящихся со дна арктического пролива. Жители эскимосского села Иглулика с осени прошлого года жалуются властям, что из воды слышен таинственный гул. При этом в этой местности стали пропадать животные, на которых здесь традиционно охотятся.
Коренные севе...
Отличный пример, емко объясняющий причины утраты Америкой былого величия. Для слишком многих американцев выпендриться стало многократно важнее любой реальной сути.======Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила, что готова принять ислам в ответ на действия Дональда Трампа, который собирается прекратить прием беженцев из Сирии и выдачу американских виз выходцам из...
Международное положение.1.Государство было разделено так, как редко делится по результатам с треском проигранной войны.2.Государство полностью лишилось союзников. Многих союзников сделали нашими врагами, и даже с теми, кто готов был с нами сотрудничать, нас заставили разорвать отношения. Результат аналогичен большой проигранной войне.3.Государство полно...
Информация о том, что УАЗ разрабатывает первый в своей истории кроссовер, появилась уже давно и постепенно обрастала подробностями. Теперь же в сети появились и первые патентные изображения, которые, возможно, дают представление о внешности новейшего "УАЗа".
В сети опубликованы патентные изображения промышленного образца нового кроссовера, которы...
Официально преподаваемая в школах и ВУЗах таблица химических элементов Менделеева- фальсификат.Сам Менделеев в работе под названием «Попытка химического понимания мирового эфира» привёл несколько иную таблицу (Политехнический музей, Москва)
Последний раз в неискажённом виде настоящая Таблица Менделеева увидела свет в 1906 го...
У Киева нет оснований требовать права голоса на будущих переговорах между Россией и США, касающихся урегулирования ситуации в Донбассе. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» в четверг, 26 января.
«Украина все эти встречи использует в основном для нападок п...
Гибридный хэтчбек Toyota Pruis четвертого поколения появится в России в марте 2017 года.
Напомним, первый в мире серийный гибрид продавался у нас в стране с 2009 года, но в 2016-м его поставки прекратились. В июле прошлого года в компании заявили, что намерены привезти в Россию следующее поколение Pruis, но тогда о точных сроках не сообщалось. Сейчас, как ...
Часть 2. Разложение сословно-олигархической феодальной лестницы Украины – из средневековья в темные времена. В части 1. мы пришли к обоснованному выводу, что украинская избирательная система является олигархической и феодально-сословной системой, а, следовательно, формирует закрытую недемократическую государственную систему, с иллюзией демократии – псев...
Киев должен иметь право голоса на любых переговорах между Россией и США, которые касаются прекращения боевых действий в Донбассе. Об этом в четверг, 26 января, в интервью Reuters заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
«Мы говорим о будущем нашей страны, мы не хотим быть исключены из переговоров. Мы не хотим быть разм...
Именно эти ребята, в свое время, публиковали переписку Кристины Потупчик с чиновником курирующим внутреннюю политику в Администрации Президента. Тогда еще знаковое фото Кристины, укладывающей в сумку пачки пятитысячных, основательно взбудоражило сеть.Но предположить, что в этом замешан начальник оперативного управления ФСБ ... Москва, вы как так прогнит...
Капитан ВМС США Юджин Сернан, последний астронавт, побывавший на Луне, умер 16 января 2017 года в возрасте 82-х лет, сообщила пресс-служба NASA.«Мы опечалены кончиной … последнего человека, ходившего по лунной поверхности»,— отмечает космическое ведомство.Сернан трижды побывал в космосе, два раза на Луне. Кроме того, он был вторым астронавтом,...
Обсуждение предыдущего материала Малый бизнес - зло выявило проблему, которую многие не замечают, хотя она находится перед глазами. Некоторые комментаторы, как это принято :) проигнорировали основной смысл и вцепились во второстепенные детали. А именно – придрались к определению малого бизнеса. Я такого определения благоразумно не давал, а лишь сослался на явно дурац...
Прибалтийские республики позже других вошли в состав СССР и раньше других отвалились. Но как европейские политики не зря боялись «Брекзита» - и после выхода Британии из Евросоюза конец этого Четвертого рейха не за горами, так же и выход Прибалтики из СССР должен был неизбежно привести к распаду СССР – и это случилось.Одним из самых ярких эпизодов тогда стал так называ...
В 1966 году в кинотеатрах СССР впервые показали картину «Обыкновенный фашизм» — документальный фильм Михаила Ромма, в котором автор анализирует феномен фашизма, его истоки и влияние на будущие поколения. В Советском Союзе фильм Ромма посмотрели более 20 миллионов зрителей. Картина была представлена в одиннадцати странах мира, и одной из первых стран в этом списке стал...
Идея не моя, но мне понравилась. Почему нет? Это ведь изначально ХРАМ, верно? Вот пусть РПЦ им и управляет. А антураж какой - толпы суетящихся, бедно одетых старушек - отдающих последние деньги в сверкающем сталью и стеклом здании, построенном за государственный счет, над всем этом сверху слепящее золото, а через дорогу Законодательное собрание с шикарн...
Суд США принял к рассмотрению иск в отношении главы Сбербанка после того как он нанял лоббистов по борьбе с санкциямиОдин из «архитекторов» нынешней экономической модели России, глобалист и западник Герман Греф, внезапно для себя сам попал под пресс демократии — в американский суд подан иск к Грефу на сумму в $750 млн. Глава Сбербанка заметно разволновался: подобные п...
Корпорация "Ростех" поставила в войска первую партию "невидимого" для средств радиоэлектронной борьбы комплекса радиорелейной связи Р-430, сообщила пресс-служба корпорации.
- В 2016 году комплекс успешно прошел государственные испытания и принят на снабжение Вооруженными силами РФ. Техника обеспечивает защищенное построение сетей и линий свя...
Ну, вот легализовали
лёгкие наркотики в Германии, как ранее
это сделали в Уругвае, Голландии, в
некоторых штатах США и т. д. Постепенно
легализуется вся криминальная мишпуха. Уже становится заметно.
К чему ведёт такой
тренд?
Ну, формально — к росту
ВВП.
Смешно, не правда ли?
Смешно для того, кто мыслит не либеральными
шаблонами, а трезво и адекватно смотрит
на де...
Здравствуйте, уважаемые читатели. В прошлый раз я разсказывала о грунтах и фундаментах Венеции. С этой темы и продолжу повествование о городе с полутора-тысячелетней историей, превратившемся в музей технических находок и культуры.
Место, на котором стоит Венеция, имеет проблемное для основания города геологическое сложение. Слои ила, песка и глины с низк...
Кто эти люди, которые всеми силами стараются вычеркнуть И.В.Сталина из истории войны и Победы? Какими аргументами они пользуются, чего добиваются, чего сумели достичь?
Глубокий мировоззренческий раскол произошел в сознании населения нашей страны в связи с важнейшим историческим и, казалось бы, понятным и однозначным событием: победой советского народа в...
В Сети появилось видео сегодняшнего обыска, который проводили российские силовики у жителя Бахчисарая в рамках антитеррористической операции.
На ролике зафиксировано агрессивное поведение соплеменников бахчисарайца, которые, окружив дежуривших возле подъезда автоматчиков, провоцировали и задирали их выкриками.
Как известно, спецслужбы после воссоединения Крыма с...
Россия. Арктика. Вид на один из островов архипелага Земля Франца-Иосифа (Фото: Пресс-служба Геологического института/ТАСС)Министерство обороны РФ сообщило, что до конца нынешнего года на заполярном острове Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа) будет введен в строй самый северный в мире военный аэродром Нагурское. Уже завершено строительство в...
Инспекция киевской делегации не нашла нарушений Венской конвенции на военных объектах России, расположенных у границ с Украиной.
«Кому война, а кому мать родна». Здесь воюем, здесь не воюем, здесь кусочка указа не хватает, а в этом мы селедку заворачивали. Именно так сегодня выглядит война на Украине, которую третий год вроде бы ведут захватившие вл...
Ростовщическим кредитным организациям передают функции выдачи российских и заграничных паспортов, а также других значимых документов«За паспортом – в банк», «Документы и деньги в одном окне», – такие заголовки облетели новостные ленты в Крещенский сочельник – 18 января 2017 года. Правительство РФ сделало на Богоявление «неоценимый подарок» ростовщикам-лихоимцам. Стяжа...
Написал несколько дней назад:
Чтобы Германия создала вермахт, понадобилось ее версальское унижение. Теперь вот унижают массовым завозом мигрантов и лгбт-парадами. Осталось только привести к власти нужные "правые" силы, а уж наклепать первоклассных танков, самолетов и пушек немцы и остальные смогут очень быстро, поверьте.
А вчера Александр Рар ...
Маховик междоусобной войны в Идлибе между различными террористическими группировками продолжает набирать обороны.
За размежеванием http://colonelcassad.livejournal.com/3202167.html последовало укрупнение. Более 10 000 боевиков из различных группировок в Идлибе и к западу от Алеппо присоединились к "Ахрар-аш-Шам", которая таким образом станов...
Один молодой бизнесмен, создавший в России на рубеже тысячелетий огромную торговую империю, в 2008 году продал свою компанию и переехал жить в Великобританию, в Лондон. Сколько он увёз с собой денег, широкой публике неизвестно, однако финансовые аналитики сходятся на том, что это были сотни миллионов долларов.
Что от...