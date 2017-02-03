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Визит Владимира Путина в Будапешт взбудоражил европейские и украинские СМИ. Во-первых, всем обидно, что президент России не только спокойно прилетел в страну, входящую в Евросоюз и НАТО, но и нашел там понимание и всяческую поддержку. А во-вторых, выясняется, что Россия оказывается может предложить странам Евросоюза очень привлекательные условия сотрудничества, которы...
Никогда не был сторонником репостов в своём блоге. Что-то похожее, для меня, на выгуливание чужой жены в обществе. Но не могу не поделиться этой, действительно фантастической для нас, эпистолярных патриотов, историей. Намного фантастичней "российского блокбастера" "Притяжение". Жаль, о такой фантастике фильмов не делают - реальность, хоть и фантастическая,...
ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. США пересматривают политику в отношении Кубы, сообщил журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
"Мы сейчас занимаемся полным пересмотром всей политики США в отношении Кубы", — сказал Спайсер.
По его словам, "на первом плане" новой политики будет вопрос о права...
18 октября 1963 года сотрудники французского Национального центра космических исследований планировали отправить в космос маленького кота по кличке Феликс. Франция отставала от своих советских и американских соперников, однако не собиралась сходить с дистанции в этой космической гонке.
Тем не менее, в запланированный день запуска озорное животное пропало &ndash...
Тема древних карьеров не оставляет многие умы интересующихся и искателей частей истины. К их числу принадлежит и автор этих страниц. Уже трудно закрыть глаза на те признаки и факты, говорящие, что в когда-то в прошлом наша планета была практически сплошным карьером. Да, это шокирует и шокирует особенно тех, кто впервые читает о подобной версии. С момента выхода здесь ...
- Это у нас анаконда. Кусачая, зараза, - Жора ткнул пальцем в спящую здоровенную змеюку. Та подняла голову и зашипела. - Опа, охотится. Может и допрыгнуть досюда. У контрабандистов отобрали. А этот — добрый, удавчик. Хороший парень. А тут у нас питон, девочка.
Командир роты бригады «Восток» с позывным Жора заходит в вольер с «девочкой&ra...
"Капитализм - земной ад. Социализм - спасение человечества"Когда Будду спросили: "Во что нужно верить?" Он ответил: "Только в то, что знаешь". Была у нас вера в коммунизм, который партия торжественно провозглашала, и пик этой веры пришёлся на начало шестидесятых годов. Но вера обязательно должна быть подкреплена делами.Сталин сказал, что мы построим социализм? П...
3 февраля 1565 г. Иван Грозный учредил опричнину3 февраля 1565 г. Иван Грозный учредил опричнину. Так назвали особый период в истории Российского государства (с 1565 по 1572 год), когда государственная борьба с изменниками Родины вышла на первый план. Это был целый комплекс мероприятий, который характеризовался созданием особого опричного войска («опри...
Михаил Саакашвили неделю провел в Штатах. Если из Украины он вылетал едва ли не изгоем, то вернулся уважаемым очень человеком. По крайней мере, он сам так считает.За семь дней он успел не только спрятаться в кустах на инаугурации президента США, но и «очень интенсивно» с ним пообщаться, а также дать интервью ведущим американским телеканалам.
«Я не знаю з...
Если бы города писали друг другу письма. Не знаю, как их правильно назвать. Письма чести. Родственные письма. Письма, в которые можно было бы вложить часть сердца. Я хотел бы, чтобы наш город сейчас отправил такое Донецку. Старшему брату, которому мы всегда завидовали за его благоустроенность, возможности, силу и статусность. Нашему шахтерскому Вавилону...
Очередной прикол - вчера пранкер Лексус от имени пьяного Порошенко поговорил по телефону с генсеком НАТО Столтенбергом. Ну, разговор реально вышел ржачным - было прикольно наблюдать, как Столтенберг, поставленный в тупик вопросом "Порошенко" ("Мне вчера позвонили из США и сказали, что через 2 года украина будет включена в состав НАТО, как вы прокомменти...
Как сообщает in-space.ru, протопланетная туманность «Тухлое яйцо» (также известная как туманность Тыквы или Calabash Nebula), имеющая техническое название OH 231.8+04.2, – это яркий пример смерти звезды, подобной Солнцу. Свое необычное название она получила из-за высокого содержания серы, которая в сочетании с другими элементами пахнет как протухшее яйцо, но к счастью...
Леонид Волков – правая рука Навального и просто занимательный персонаж уже попадался на глаза группе хакеров Felix. Тогда мы взломали его почту и поделились с миром деловой перепиской этого занимательного индивида. Но нам стало интересно – чем дышит Леонид Волков, что он вообще за человек и почему лицам женского пола крайне не рекомендуют оставаться с ним наедине. В д...
Любая мировая империя имеет в своем шкафу скелеты, которые всячески старается скрывать. Великобритания относится к той же категории, при этом не брезгует выводить на передний план недостатки остальных, имевших место в истории или же надуманные, но хорошо отредактированные и подготовленные для распространения в массы через медиа-ресурсы. К одной из наиболее непопулярны...
На этот раз мы займёмся именно тем, для чего и был создан наш журнал. Расскажем, как же объявить о собственных писательских (или копировальных) талантах миру и привлечь внимание читателей на Конте, чтобы получить тысячи просмотров своей статьи, а не несколько сотен.Честно говоря, это совсем нетрудное занятие. И добиться положительного результата не составит труда, есл...
Истоки и корни «пятой колонны», мутация элит. Предатели.Теория государства и права говорит о так называемых "двух путях" их развития — "восточном" и "западном". В первом случае власть первична по отношению к собственности, во втором — наоборот. Россия, в конечном счёте, развивалась по "восточному" пути, определённому особенностями "месторазвития" — сочетания гео...
Преемник Ferrari F12berlinetta будет оснащаться 6,5-литровым атмосферным двигателем V12 мощностью 800 лошадиных сил (718 Нм). Об этом сообщил один из участников форума FerrariChat, заявивший, что побывал на закрытом показе новинки на треке Фьорано.
По информации источника, новинка разгоняется до первой «сотни»...
Гид с увлечением рассказывает обступившим его туристам о кельтах, населявших в древности Британские острова, о магических обрядах друидов, о мастерстве древних строителей, построивших это святилище для своих жрецов. Туристы слушают, раскрыв рты и лишь один мужчина, опустив голову, пытается спрятать улыбку. Его просто разбирает смех. Уж он-то точно знает, что за «древн...
Новый проект Президентского указа, который, в случае его принятия, вызовет еще больший гневный протест противников Трампа, чем его иммиграционный указ, циркулирует в президентской Администрации. Согласно этому проекту, граждане, организации и работодатели получат гораздо большую защиту в сфере религиозных убеждений, и, как пише...
Автор: Майкл Овергрин. Трамп, конечно, человек эмоциональный и его, временами, заносит, но его команда при этом выглядит довольно разбалансировано.
Если вспомнить буквально вчерашнее заявление нынешнего Президента США, который заявил, что «Настало время бросить свежий взгляд на внешнюю политику, на события вокруг», а сегодня мы вдруг слышим, что новый п...
Вчера опять Совбез ООН собрался на заседание в связи с эскалацией конфликта на Донбассе. Вновь отметились британский и американский представители с заявлениями про «аннексированный» Крым. Да и постпред Украины Владимир Ельченко ударился в истерику, размахивая портретом якобы невинно убиенного «героя» АТО.Ну, что тут скажешь: отличился! Ельченко во время заседания реши...
Летчики палубной авиации Северного флота совершили перелет с тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов», находящегося в Баренцевом море, на аэродром базирования в Мурманской области после успешного выполнения поставленных задач в Сирии
За два месяца летчики морской авиации выполнили 420 боевых вылетов, из них &mdas...
Ответственность за ситуацию на Юго-Востоке Украины лежит на президенте этой страны Петре Порошенко, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, местных и зарубежных СМИ.«Ответственность прежде всего ложится на президента той страны, на территории которой идет война», – приводит его слова ТАСС.Лукашенко до...
Все знают высказывание Иосифа Сталина о том, что тот путь, который преодолели ведущие страны за 100 лет, нам нужно пробежать за 10, иначе нас сомнут. Сказаны эти слова были были 4 февраля 1931 г. на первой всесоюзной конференции работников социалистической промышленности.Ровно через 10 лет и несколько месяцев «ведущие капиталистические страны» попыталис...
Новый прогноз на 2017 год от НБУ по поводу ожидаемого поступления денег из внешних источников претерпел несколько значимых изменений. Во-первых, сумма ожидаемых от МВФ кредитов уменьшилась с 5,4 до 4.6 млрд. долларов, а во-вторых из него исчез пункт об 1 млрд. долларов под гарантии США. В опубликованном графике официального финансирования Украины в этом...
Ирина Алкснис .Тыщу лет не писала колонки для Взгляда. А тут такой повод как свежие высказывания Александра Григорьевича. В общем, вот.Рассчитываю на масштабный холивар.Последние комментарии президента Белоруссии вызвали бурную общественную реакцию в России. Однако не стоит быть слишком строгим к Александру Григорьевичу – «взросление» всегда болезненно и сопровождаетс...
Сегодня Киевский район Донецка подвергся массированному обстрелу из РСЗО «Град». По словам местных жителей, огонь велся из оккупированной украинскими силовиками Авдеевки. Наш репортаж.Группа отряда «Суть времени»...
Life опубликовал аудиозапись и расшифровку разговора пранкера Алексея Столярова ("Лексуса") с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Сам факт разговора Столярова с главой альянса под видом президента Украины Петра Порошенко уже успели опровергнуть. Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила РИА Новости о поступлении фальшивого пис...
Обострение конфликта в Донбассе было вызвано действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в разведке.
Согласно изложенной разведчиком версии, украинские военнослужащие пошли в атаку после того, как натолкнулись на разведывательную группу ополченцев. «Чтобы спасти бо...