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ПРОМО arguendi Сегодня 11:48 23640 309.07 23640309.07 Лайфхак по общению с украинцами Я уже настоящий специалист в общении с небратьями нашими меньшими. Занимаюсь этим последние три года и вполне набил руку. Хочу вот поделиться с вами маленьким профессиональным секретом. Берем одного украинца, можно даже крайне упоротого. Например, такого: И начинаем беседу ("Стабильность" - это укроволонтер, гоняющий как раз в авдеевскую пром... Читать полностью 139

schulz Сегодня 22:50 553 29.42 55329.42 Международный уголовный суд в Гааге заканчивается Би-Би-Си сообщает, что Африканский Союз призывает все страны, в него входящие (34 страны), выйти из членства в Международном уголовном суде (ICC) в Гааге. ЮАР и Бурунди уже решили покинуть эту организацию, обвиняя оную в нарушении их суверенитета и несправедливом отношении к неграм африканцам.Моё мнение: Ну и хорошо, ну и правильно. Судилище надо ликвид... Читать полностью 10

Ехидный Douglas Сегодня 23:03 682 21.98 68221.98 От Авдеевки и до импичмента Трампа. Ситуация на Юго-Востоке Украины, сильно обострившаяся в последние несколько дней, имеет под собой чрезвычайно простое объяснение. Нет совершенно ничего удивительного в том, что случилось. Причина этого обострения - Дональд Трамп. Конечно, не он отдал приказ об обстреле Донецка. Но Донецк обстреливают именно из-за того, что Трамп стал президентом США. Чтобы было ещё бо... Читать полностью 11

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pavel_shipilin Сегодня 22:25 5035 54.83 503554.83 Интриган Порошенко Петр Порошенко придумал, как заставить Запад продлить санкции. Во время визита в Германию ему должны были позвонить по мобильнику с сообщением об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. А он, чтобы подчеркнуть серьезность момента, прерывает переговоры и возвращается в Киев. Хороший был план. И в другое время он бы наверняка сработал. Главнок... Читать полностью 17

bezuhoff Южнорусский Фронт

Сегодня 19:44 1891 26.44 189126.44 Чудеса на виражах Сегодня Украина обвинила Россию в обстреле самолета над Черным морем.В Минобороны Украины утверждают, что транспортный самолет ВМС Ан-26 обстреляли из стрелкового оружия с российских буровых вышек."Об этом президенту доложил министр обороны Степан Полторак… Экипаж не пострадал. Подробности сообщит министерство обороны", — написал Цеголко на страниц... Читать полностью 31

Contrpost blog Сегодня 20:09 2994 32.97 299432.97 Диалог в стиле «выйдем и поговорим»? Автор: Майкл Овергрин. Генсек НАТО продолжает жонглировать словами, которые уже практически ничего не значат и только одним этим он уже дискредитирует свою организацию. Как известно, господин Столтенберг заявил, что США и НАТО готовы вести диалог с Россией, но с позиции силы. В оригинале это звучало так: «The message of the new administration is that the... Читать полностью 9

Политпазл ПолитПазл

Сегодня 20:42 1905 25.17 190525.17 Российские либералы завыли об Авдеевке В нашем либеральном болоте никак не перестанут квакать. Пройти мимо свежей громкой новости выше их сил. Ведь у них есть очень «независимое» и очень «экспертное» мнение. И им нужно поделиться с темным народом. Естественно, наступательную операцию АТОшников под Авдеевкой либерасты стороной тоже не обошли.По какой-то неведомой причине российские либерасты предпочитают ве... Читать полностью 25

Честно Сегодня 21:07 1395 1.28 13951.28 Вечер с Владимиром Соловьевым 01.02.2017 Украина и Донбасс снова в центре внимания всего мира и вновь один из главных факторов в международной политике, но акценты явно смещаются. Теперь ни ОБСЕ, ни Совбез ООН, ни Госдеп не обвиняют в эскалации только одну из сторон. Некоторые европейские СМИ открыто говорят о вине Киева, который и сам не скрывает, что ведёт наступательные операции на Донбассе. Вечер с Влади... Читать полностью 0

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