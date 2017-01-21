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Внесу, пожалуй, и я свои «пять копеек» по поводу последних событий, произошедших в мире. Говорю я, конечно же, об американском президенте (с инаугурацией, Дональд, хорошо, что все прошло без особых инцидентов) и его планах на будущее. Долго размусоливать тему не стану, ибо знаю, как уже надоели эти новости о Трампе (ленты так и пестрят ими, в каждом заголовке звучит з...
Власти итальянского городка Фариндола, в котором находится отель Rigopiano, погребенный в среду под снегом в результате схода с гор мощной лавины, подают судебный иск против французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo, опубликовавшего карикатуру в связи с этим трагическим событием.
На рисунке изображена смерть, съе...
Обстановка на прифронтовых территориях Донецкой Народной Республики относительно спокойная. Жители Горловки сообщают, что сегодня северные и западные окрестности города были обстреляны ВСУ из минометов, АГС и стрелкового оружия. Донецкая фильтровальная станция была обстреляна украинскими силовиками из крупнокалиберных пулеметов и 82-мм минометов. В это ...
Приход в Белый Дом Дональда Трампа будет означать изменение отношений Вашингтона к Киеву. Такие прогнозы встречаются очень часто. Но в чем может заключаться это изменение? Что будет означать оно для Донбасса?
В настоящее время в СМИ опубликовано 4 концепции решения украинского кризиса, принадлежащие известным авторам, которые в той или иной степени симпа...
Лично я мало верил в то, что Дональда отправят к папам-основателям в день церемонии, но уж больно всякие CNN-ы раскудахтались. Да и не секрет, что гасить президентов -- национальная забава Штатов.В общем, все прошло штатно: молитва, присяга, речь, закуски. Ну и ладушки, теперь Трампу придется побыть в шкуре потенциального козла отпущения. Восемь лет наз...
1. Телеканал CNN окончательно пошёл вразнос — начал подробно разбирать, что будет, если Дональда Трампа и всю его команду перестреляют. Вывод журналистов — ничего страшного не случится, можно убивать... Чудовищно, верно? А разгадка проста: глобалисты в панике, международные элиты пошли вразнос. Цитирую из статьи Русла...
В процессе урегулирования карабахского конфликта Армения желает закрепить окончательный статус Нагорного Карабаха, заявил президент Армении Серж Саргсян.
"Наша цель - определение окончательного статуса Нагорного Карабаха посредством жителей Нагорного Карабаха. Никто не имеет право навязывать карабахцам свои условия жизни", - сказал Саргсян на встрече с де...
Одним из последствий наступающего кризиса будет распад международной кооперации и технологических цепочек производства промышленной продукции. Причем, только из-за разрушения современной техносферы почти неизбежно погибнет от 80 до 90% населения Земли (в России и некоторых других странах, возможно, намного меньше, особенно, если удастся вовремя избавить...
В Вашингтоне прошел марш и митинг женщин против Трампа собравший по разным оценкам от 150 до 300 тыс. человек. Помимо этого акции в поддержку марша прошли в десятках стран мира.
Протестующие выступали против Трампа, за гендерное равенство, против абортов и за доступную медицину.
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После успеха в Сирии геополитические амбиции России сильно выросли, пишет Neue Zürcher Zeitung. Российский президент Владимир Путин хочет и дальше расширять сферу своего влияния в Средиземноморье, и самой подходящей для этого территорией выглядит Ливия, считает автор статьи Ульрих Шмид. При этом главе Кремля стоит быть готовым к тому, что борьба за власть в регио...
Мы граждане России сегодня едины в большом деле по восстановлению нашей страны. Вместе мы определим ход истории России и мира на многие годы. У нас будут непростые времена, но мы выполним все задачи.Каждые 4 года мы собираемся тут, чтобы наблюдать мирную передачу власти. Сегодняшняя церемония имеет особое значение, мы не только обеспечиваем передачу власти от одной ад...
Вот такое фото:
Где:
- 3-е и 5-е - грамоты от еврейских организаций
- 1-е, 2-е, 9-е и 10-е - лит-ра и СМИ
- 4-е от яхт-клуба
- 6-е - фото отца (тоже магнат по недвиге был)
- 7-е сувернирно-памятный мушкет
- 8-е предвыборная наклейка на бампер
Продолжение стены:
- 11-е, 14-е и 15-е - облодки и стр. из СМИ
- 12-е - награда за выжива...
Россияне верят, что при Трампе в их стране перестанут видеть лишь региональную силу и начнут относиться к ней, как к влиятельной мировой державе, полагает обозреватель CNN Джилл Догерти. В России с большим интересом смотрели церемонию инаугурации 45-го президента США, и на эпоху Трампа возлагают большие надежды.
У меня к вам вопрос. Инаугурация прошла. С...
Вашингтон, 21 января. Акция протеста «Марш женщин», прошедшая в ряде городов по всему миру, состоялась и в Антарктиде. Об этом сообщают организаторы мероприятия на своей официальной странице. В своем официальном Twitter-аккаунте, организаторы опубликовали фотографию группы мужчин и женщин на исследовательском судне возле побережья Антарктиды. В руках о...
Догма Кота Леопольда."Ребята, давайте жить дружно!" - призыв героя любимого мультфильма, который мог бы стать крылатым выражением российского Президента. И это понятно - каждый Президент настроен на консолидацию нации, а не на раскол. На сглаживание конфликта, а не на эскалацию. Но в жизни так не получается. В 2014 году именно Владимир Путин в Кры...
Су-35 – это многофункциональный истребитель поколения 4++. Он представляет собой «начинку», в которой использованы разработки для российского самолета 5-го поколения Т-50, заключенную в «оболочку» Су-27, лучшего в мире истребителя 4-го поколения.Су-35 – это компромисс между прошлым и будущим отечественной авиапромышленности. Подобный подход позволил добиться главного:...
Так какая связь между нефтью и Айфонами? Самая прямая! Бум покупательской способности, любых более-менее технически сложных товаров, для личного и корпоративного использования, всегда следует нога в ногу с бумом в добыче и переработке, в сырьевых отраслях. Так было, так есть и так будет всегда! Вспомните хотя бы, как начиналась добыча нефти в США.В 1859 году Эдвин Дре...
Хотелось бы поговорить о образовании, и о том куда ведут, в конечном итоге, все эти "реформы" и "преобразования" школы, да и не только ее.
Для начала обратимся к опыту Советского образования. Данная картинка прекрасно иллюстрирует отношение основателя Советского государства Ленина к учителям. А отношение это, в высшей мере, уважительное. Есть понимание р...
Генри Киссинджера не смущает мужская дружба Дональда Трампа и Владимира Путина. Более того, по его словам, он надеется, что эти два лидера сумеют еще больше сблизиться.
В пятницу, 20 января, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, непосредственно перед инаугурацией Трампа, Киссинджер отметил, что он согласен с ...
Ещё какие-то четыре года назад Россия была «райским рынком сбыта», а сами россияне охотно покупали всё «качественное и дорогое», пишет австрийская газета Kurier. Санкции ЕС, однако, изменили их менталитет: люди стали разборчивее и теперь лучше ориентируются в ценах, убеждён бывший торговый советник посольства Австрии в России Дитмар Фелльнер.
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Тбилиси присоединился к "Маршу женщин на Вашингтон" (Women's March on Washington) против новоизбранного президента США Дональда Трампа – несколько десятков человек прошлись с транспарантами по центральному проспекту столицы до здания парламента Грузии.
Участницы акции в Тбилиси держали в руках яркие плакаты...
США не станут направлять делегацию на переговоры по Сирии, которые пройдут в столице Казахстана Астане 23 января.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря Государственного департамента Марка Тонера. Отмечается, что представлять страну на переговорах будет посол США в Казахстане Джордж Крол.
«В связи с президентск...
Коротко о ситуации в Дейр-эз-Зоре к исходу 21 января 2017 года.
Ситуация в анклаве можно сказать стабилизировалась, САА смогла остановить продвижение "черных", но с другой стороны попытки соединить город с авиабазой закончились неудачей и они по-прежнему отрезаны друг от друга.
Авиаудары ВВС Сирии и ВКС РФ (которые дополнились ударами самолетов дальн...
В субботу, 14 января, боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) начали наступление на Дейр-эз-Зор (административный центр одноименной провинции на северо-востоке Сирии), с девяти направлений атаковав позиции Сирийской арабской армии (САА). Согласно сообщению агентства SANA атакам подверглись ряд кварталов на запа...
Избранный президент Америки Дональд Трамп ведёт себя полнохарактерно и уверенно высказывает свою точку зрения обо всём, что происходит в мире. Американский лидер поддержал выход Великобритании из ЕС, раскритиковал миграционную политику Ангелы Меркель, а Североатлантический альянс охарактеризовал как важную, но устаревшую организацию.После заявлений Дональда Трампа Фр...
Наши оружейные и инженерные концерны славятся своей фантазией на названия любой техники: «Гиацинт», «Град», «Буратино», «Оса» — и прочие именные изыски теперь пополнятся «Черепашкой»Новая разгрузочная система для пехотинцев «Черепашка» предполагает под собой двусторонний жилет, где спереди располагаются 4 кармана для 8 магазинов АК, прикреплённые к двум пластинам, сое...
Инаугурация Дональда Трампа состоялась. Пост президента Соединенных Штатов Америки занял очень богатый и очень яркий человек, которого трудно пока назвать политиком. Трамп – миллиардер, Трамп – бизнесмен, Трамп – представитель и голос американского капитала. В этих ипостасях он был всю жизнь вполне успешен, преодолевая кризисы и наращивая свои деньги и популярность. С...
К десяткам тысяч человек, принимающим участие в женском марше против президента США Дональда Трампа в центре Лондона, присоединился мэр города Садик Хан.
Демонстранты прошли от посольства Соединённых Штатов в Лондоне до Трафальгарской площади, в руках некоторые из них держат плакаты с надписями «Остановите Трампа» и «Нет расизму, нет Трампу&ra...
И все-таки деревня - это русское национальное богатство! Это такой курорт, который даже за одни проведенные там выходные способен оздоровить русскую душу по максимуму. Это настоящий отдых, возвращение к истокам, возможность насладиться природой в любое время года. Это жизненный ключ, который заставляет сердце биться чаще, а душу - очиститься от всего накопленного за б...
В самом могущественном государстве насыпали огромную кучу золота и объяснили:— Пусть всякий придет и возьмет себе столько золота, сколько ему надо. Но только в том случае, ежели сможет объяснить для чего. Кто же не сможет, пусть более не приходит, ибо стража помнит всякого.И всякий приходящий был поражён и потрясён количеством золота. И потому все тут ...