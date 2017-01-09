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Да, я хочу

Tyrion Вчера 23:05 607 3.77 6073.77 Как на самом деле ускоряется и замедляется Время. Многие из того, что мы привыкли считать, как часть реальности в действительности возникло от ума. Для того, что бы измерять размеры мы придумали метры и сантиметры, которых в природе не существуют. Это от ума. Уму необходимо как то измерять длины, вот и родилась в уме условная единица: метр, составные которого сантиметр и миллиметр. Так удобно. Но самог... Читать полностью 5

fkmrf123 Вчера 22:08 2056 2.00 20562.00 Афера из девяностых: «Кремлёвская таблетка» C распадом СССР медицина стала коммерческой и этим воспользовались всякие аферисты, готовые покупать эфирное время на ТВ и площадки в СМИ для продвижения сомнительных медикаментов. По мнению редакции примером такого рода обмана является так называемая «Кремлёвская таблетка», широко разрекламированная в СМИ. При этом мало кто знает что главный кремлёвски... Читать полностью 2

fkmrf123 Вчера 22:23 1059 2.49 10592.49 Как Рентген открыл свои лучи В ноябре 1895 года немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген проводил эксперимент по изучению люминесценции, которая вызывалась катодными лучами. Для увеличения эффекта он поместил электронно-лучевую трубку и люминесцирующее вещество в черный картонный ящик и наглухо зашторил окна в лаборатории. Включив электронно-лучевую трубку, Рентген неожиданно увидел... Читать полностью 4

Александр Ребрушев Вчера 23:04 278 0.00 2780.00 КАМАЗ ушёл в корпоративный отпуск Ежегодный оплачиваемый двухнедельный отпуск для сотрудников КАМАЗа продлится до 22 января 2017 года. Новогодние праздники продолжаются у персонала основного производства ПАО «КАМАЗ»: сотрудники челнинского автогиганта ушли в ежегодный оплачиваемый корпоративный отпуск на две недели – с 9 по 22 января 2017 года. Об этом сообщают «РИА Новости&... Читать полностью 2

Gagarin Вчера 22:58 1292 7.20 12927.20 Опубликован снимок нарушающей законы физики черной дыры Космический телескоп «Хаббл» (Hubble) сделал фотографии черной дыры в созвездии Девы, которая нарушает представления ученых о подобных космических объектах. Об этом сообщается на сайте орбитальной обсерватории. Черная дыра в спиральной галактике RX J1140.1+0307 имеет относительно малый вес и является одной из самых легких сверхмассивных черных дыр. ... Читать полностью 9

Conrat Вчера 22:41 2234 8.18 22348.18 Греческие СМИ сообщили о смерти российского консула в Афинах В Афинах скончался заведующий консульским отделом посольства России в Греции Андрей Маланин, сообщили греческие СМИ. По информации местных изданий, дипломат был найден мёртвым в своей квартире в центре греческой столицы. Маланин не пришёл утром на работу и не отвечал на звонки. Коллеги россиянина забеспокоились и вместе с полицией приехали к нему домой. ... Читать полностью 4

Beria Вчера 22:15 802 7.99 8027.99 Строительство жилья в сравнении СССР — капстраны В 1987 году в СССР на 10 000 чел. населения было построено 80 квартир. Примерно 88% из них передано жильцам бесплатно. В том же году аналогичный показатель по крупнейшим странам Запада составил: Австрия — 51. Великобритания — 40. Испания — 52. Италия — 30. Канада — 88. США — 68. ФРГ — 37. Франция &md... Читать полностью 3

JeDi Вчера 22:15 589 8.78 5898.78 Новосибирские физики готовятся к постройке собственного коллайдера Работа над коллайдером NICA в Дубне идёт полным ходом, но российские физики не планируют ограничиться только этим. РИА «Новости» со ссылкой на Евгения Левичева, заместителя директора сибирского института, сообщает, что специалисты из различных российских НИИ собираются объединиться для того, чтобы воплотить свой новый проект на базе Института ядерной ф... Читать полностью 5

pavel_shipilin Вчера 22:03 5579 50.15 557950.15 Новая украинская идея Все мы понимаем, что на Украине живут не только бандеровцы. По крайней мере, сегодня голос тех, не примкнувших, стал звучать громче и чаще. Потому что нацисты все отчетливее демонстрируют свой звериный оскал. Мы предупреждали: не заигрывайте с радикалами, относитесь серьезно не только к их делам, но и к словам. Разумеется, предупреждения были проигнорированы ... Читать полностью 51

Jivoy Вчера 21:03 302 2.00 3022.00 В Сингапуре появится система управления полетами дронов Andrew Turner / flickr.com Наньянский технологический университет Сингапура приступил к разработке системы управления полетами беспилотных летательных аппаратов. Как пишет Aviation Week, проект рассчитан на четыре года, по прошествии которых исследователи должны не только представить новую систему, но и выработать правила полетов дронов в едином ... Читать полностью 2

Александр Казакевич Вчера 16:50 2345 42.20 234542.20 ЕВГЕНИЙ ЧЕШИРКО. ДВА РАССКАЗА Обнаружил этого автора в интернете. Нашел, прочел и воодушевился. Очень, очень и еще раз очень талантливый молодой автор. Рекомендую и жалую! Планирую дать эти два рассказа в одном из ближайших номеров "Однако, жизнь!".ВКУС ПРАВДЫС самого детства нас учат тому, что врать — это плохо. Конечно же, это правильно… Поэтому наш герой решил провести хоть один день в году, ни... Читать полностью 21

Alexandrovsky-S Вчера 20:26 1639 16.00 163916.00 Коллега попал под обстрел на южном фронте ДНР Передовые позиции армии ДНР в районе Широкино — место постоянных боёв. На них и побывал корреспондент ФАН, чтобы лично посмотреть на «перемирие», которое на себе ощущают все бойцы ВСН. Добраться до позиции находящейся на самой передовой удалось далеко не сразу. Проехать туда на машине практически невозможно, так как она тут же станет мишенью для всех вид... Читать полностью 5

Каждый раз, когда кто-то регистрируется на Конте,

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alexman Вчера 20:11 2477 15.28 247715.28 Турция подверглась атакам со всех сторон Турция в последнее время находится в центре внимания. Атака на эту страну идет по всем фронтам. Что называется, и по земле, и по воздуху. Пока террористы расстреливают людей в ночных клубах, на финансовом рынке идет спекулятивная атака на финансовые инструменты. Турция, которая долгое время считалась союзником Запада, в последнее время изменила свою позицию и... Читать полностью 2