Геополитика

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После отправки сирийских боевиков в Карабах в Идлибе начался поиск лагерей бандгрупп. Недавно разведка за вознаграждение получила подробные сведения от боевиков о большом тренировочном лагере террористов в 2 км южнее Кафер-Диббин. За объектами начала наблюдать авиаразведка, фиксировались переговоры. В лагере велась подготовка нескольких сотен боевиков. ...
Начавшийся 27 сентября новый конфликт в Нагорном Карабахе отличается активным использованием азербайджанской стороной ударных беспилотников. СМИ непрестанно публикуют всё новые кадры ударов, а военные рапортуют о десятках уничтоженных танков, бронемашин, орудий, ЗРК, сотнях убитых солдат. Ударные БЛА становятся королями в небе, карая каждого, кто посмее...
Все выходцы из России, когда-нибудь служившие в иностранной армии по контракту, отмечают одно общее сходство: в них нет дедовщины. В американских вооруженных силах любое насилие над личностью карается тюрьмой, в Израиле не позволяет религия, а во Французском легионе ты рискуешь остаться без работы, даже если просто косо посмотришь на коллегу по оружию. А привилегии по...
Великая Отечественная война оставила в истории нашей страны глубочайшие шрамы. Проходят годы и десятилетия, мы уже отметили 75-ю годовщину Победы, но то, что вытворяли на оккупированных территориях «цивилизованные» немцы и их евросоюзники до сих пор ужасает. И это – невзирая на ту жестокость, что потоком льётся на нас с экранов.
Кстати, вы знаете, какие ...
После начала нового вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе в Рунете и непосредственно в нашей группе разгораются жаркие споры о том, на чьей стороне должна быть Россия и должна ли вмешиваться вообще. Больше всего достаётся "прозападной" Армении, которая "предала" Россию. И поэтому помогать Армении нельзя ни в коем случае. И вообще у России там нет н...
Человек способен воплотить в жизнь любую фантазию, особенно, если он имеет полномочия продавать армии новое и современное снаряжение. Но к самолетам особый подход. В них ценят не форму, а содержание и надежность. Тем не менее, эксперименты никто не отменял. Благодаря им появились летающие яйцо и летающий блин.За странную конструкцию летчики-испытатели прозвали этот са...
Западной цивилизации никогда не было:...было Средневековье, Инквизиция, Феодализм, Колониализм, Работорговля, Империализм, Фашизм, Геноцид... Мир Воды...и т.д. и т.п....
Для того, чтобы выжить Западному Миру пора вернуть долги: восстановить колонии, создать условия для жизни людей в Африке... Построить там города с условиями лучше чем в Лондо...
Политический деятель, писатель и публицист Николай Стариков поделился своим мнением о конфликте в нагорном Карабахе и видением того, как его можно прекратить навсегда. Он уверен, что без участия России стороны воевать не прекратят.
«Идеальный вариант решения карабахского конфликта» специалист озвучил на своем YouTube-канале. Согласно его мнению, раз...
Прошедший в конце августа военно-технический форум «Армия-2020» как нельзя лучше представил прогноз оружия будущего. Все развитые государства стремятся минимизировать человеческие потери и людям на смену приходят роботы. Именно поэтому на выставке большим успехом пользовались беспилотник «Гром», циклолёт для десанта, тоже в виде 60-десятикилограммового беспилотника. К...
В популярном датском телешоу Ultra Strips Down, выходящем на детском телеканале, взрослые обсудили интимные части тела и разделись перед маленькими зрителями. Продюсеры передачи утверждают, что сняли ее "в образовательных целях" для создания атмосферы бодипозитива и борьбы со стыдом перед физическими недостатками.Главная героиня сериала Netflix «Милашки...
С 9 августа сего года в Белоруссии не прекращаются инспирированные западными и польскими спецслужбами волнения с целью повторения украинского сценария. Но тема явно стухла, "картофельная революция" выродилась в "протесты выходного дня". Ну а раз не справились боевые хомячки, в дело вступили их хозяева. И вот со стороны ЕС, Великобритании, США посыпались...
Этот процесс идёт небыстро, не все его замечают, но сейчас можно уже с уверенностью сказать: противовоздушный и противоракетный щит России стоит на пороге масштабного обновления на всех уровнях. Системам, которые ещё вчера казались сверхсовременными, уже подготовлена замена. Появляются новые угрозы, новые методы противодействия, а потому ПВО и ПРО всегд...
Давайте оценим самые крупные армии мира, сравнив только их численность. У вас есть три попытки, чтобы угадать четвертое место из пяти в рейтинге стран. Жаль, что до сих пор никто не рассматривает эту страну как мирового военного лидера. А предпосылки для этого созданы. Достаточно сказать, что армия Индии совсем немного уступает лидеру по численности вооруженных с...
Как только в войнах стали участвовать танки, судьбу сражений уже заранее определить стало невозможно. Каждый расскажет историю, как с одним танком можно воевать против дивизии. Ну, или против нескольких рот пехоты.
В танке самое главное прочность брони, маневренность и скорость. По совокупности этих трех качеств определяют самые лучшие танки. А какие их ...
Вышедшая не так давно обзорная статья о ЗРК российского флота затронула комплексы большой и средней дальности. Во второй же части речь пойдёт о комплексах малой дальности. Из-за специфики работы обеспечить ими надёжное поражение типовых целей намного сложнее, чем сухопутным собратьям: очень малая высота полёта ракеты, качка корабля-носителя, необходимос...
Танк М1 Abrams изготовители позиционировали как противотанковое средство, способное встать горой на пути советов, мечтающих помыть сапоги не только в Индийском океане,но и проложить дорогу танками к Ла-Маншу.
Задача непростая, поэтому решали ее всем миром: Немецкие инженеры фонтанировали идеями, вооружив танк пушкой М-256. Бронированием танков занимались...
Армии мира развиваются. Наращивают военную мощь, кадровый потенциал. За этим пристально следят аналитики и учитывают каждый параметр в своем экспертном исследовании. Компания Global Firepower ежегодно делится рейтингом сильнейших армий мира, и этот год не стал исключением, невзирая ни на что.
Все страны мира распределены в рейтинге по инде...
Пока мы с вами мирно сидели дома, ожидая перемены участи и послаблений в карантине, российские оружейники не дремали и выдали на гора новинку вооружения — пистолет пулемет Калашникова ППК -20. И сразу начались разногласия. Одни эксперты считают, что не нужно изобретать аналог «Витязю-СН», взятому на вооружение российскими силовиками в 200...
ВВС США планируют в текущем году списать 17 бомбардировщиков B-1B Lancer, а к 2025 году – списать парк самолётов этой модели полностью. Об этом 2 июля сообщил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфин. А ведь по бомбардировочным меркам «Улан» (именно так переводится Lancer) достаточно молод и приходится практически ровесником российских Ту-95МС и Ту...
У всех, кто интересуется военной тематикой, на слуху названия российских зенитно-ракетных комплексов. Тут и там мелькают новости и статьи об С-300, С-400, «Панцирях», «Буках» и прочих ЗРК. Однако защита от воздушных атак нужна не только сухопутным войскам. Ни один корабль в бою так же не выживет без противовоздушной обороны, но морские российские ЗРК не...
Весь мир признает американский M1A2 Abrams лучшей боевой бронированной машиной. А русские тихой сапой совершенствуют свой Т-90S и сегодня ему нет равных по маневренности, способности воевать на суше и в воде, а кроме того, он оснащен комплексом защиты «Штора-1».
Это такой усовершенствованный парктроник, предупреждающий экипаж о возможном нападении, спосо...
1 июля в нашем блоге вышла статья «Длинная рука Кремля»: какой авианосец нужен России. В ней автор рассуждает о том, что для того, чтобы стать по-настоящему великой державой, России позарез нужен мощный океанский флот. И следом делится своими мыслями по поводу авианосцев, как одних из инструментов достижения военно-морского могущества. Однако далеко не ...
12 июля в группе Мировая Политика вышла статья Апокалипсис – выбираем подходящий. Она затрагивает тему возможного ядерного конфликта между Россией и США, но прямо-таки пестрит ошибками, неточностями и откровенными фантазиями. Поэтому Мировая Политика взяла на себя смелость сделать её разбор, чтобы у наших читателей было как можно меньше ложных представл...
В двух предыдущих статьях об актуальных проектах ВМФ России (первая и вторая) мы рассказали о боевых надводных кораблях. Сегодня же мы предлагаем спуститься на глубину и посмотреть, какие подлодки новых проектов поступают на вооружение российского подплава. Третья часть подзадержалась, но, надеемся, оно того стоит.А начать стоит, конечно, со скромных, н...
Война, какая бы она ни была, всегда будет вызывать интерес у историков, исследователей, биографов. Режиссеры могут с помощью кино сделать этот интерес неподдельным и истинным.
Последние несколько лет фильмы о войне начали снимать российские режиссеры и преуспели в этом. Для воспитания патриотизма достаточно посмотреть «Собибор» или «Т-34». Оба фильма све...
У Владимира Высоцкого есть малоизвестная песня «Жили были на море» о печальной участи кораблей, отслуживших верой и правдой срок службы и отправленных на пенсию. Но у кораблей, как и у людей – пенсия - это состояние души. Кто-то и через двадцать лет покроется ржавчиной, а кому то и восемь десятков лет нипочем.
Например, сербский штабной корабль «Козара» ...
Было время, когда люди не испытывали страх перед радиацией. Невидимого врага считали другом и пытались применить его исключительно в мирных целях. Ученые всех стран полагали, что термоядерная бомба сможет стать альтернативой ядерной. Но до сих пор этого не произошло, хотя опыт применения был наработан.Самый фантастический вариант применения - борьба с у...
В русскоязычном сегменте Интернета есть четыре вида бесконечных споров, которые, проходи они в реальности, могли бы приводить к массовым жертвам из-за непримиримости сторон. Перечислю их: первый — окрошка с квасом или на кефире, второй — в или на Украине, третий — были ли американцы на Луне и четвертый — нужны ли России авианосцы, и если да, то какие? В...
Хочется отметить большое количество положительных комментариев из Индии, Китая и Сербии, но это в целом понятно. Куда большее удивление вызывает то, что немало положительных комментариев из Нигерии, Филиппин, Индонезии и Вьетнама. Комментариев, в которых пишут о любви к России и испытывают радость от возрождения Великой державы - "России-матушки", и... ...