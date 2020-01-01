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Конфликт Армении и Азербайджана

Геополитика

Мировые новости и геополитические процессы. Войны и оружие - сопутствующие части геополитики, поэтому военной тематики тут немало. Если вы являетесь автором в этих направлениях, свяжитесь с нами!
Алексей Геополитика
Вчера 20:35 3139 76.50

Пощёчины султану

После отправки сирийских боевиков в Карабах в Идлибе начался поиск лагерей бандгрупп. Недавно разведка за вознаграждение получила подробные сведения от боевиков о большом тренировочном лагере террористов в 2 км южнее Кафер-Диббин. За объектами начала наблюдать авиаразведка, фиксировались переговоры. В лагере велась подготовка нескольких сотен боевиков. ...
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Алексей Геополитика
15 октября 20:41 348 21.24

Немного о беспилотниках в Нагорном Карабахе

Начавшийся 27 сентября новый конфликт в Нагорном Карабахе отличается активным использованием азербайджанской стороной ударных беспилотников. СМИ непрестанно публикуют всё новые кадры ударов, а военные рапортуют о десятках уничтоженных танков, бронемашин, орудий, ЗРК, сотнях убитых солдат. Ударные БЛА становятся королями в небе, карая каждого, кто посмее...
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NewSoldat Геополитика
13 октября 14:36 1530 15.93

Есть ли армия без дедовщины?

Все выходцы из России, когда-нибудь служившие в иностранной армии по контракту, отмечают одно общее сходство: в них нет дедовщины. В американских вооруженных силах любое насилие над личностью карается тюрьмой, в Израиле не позволяет религия, а во Французском легионе ты рискуешь остаться без работы, даже если просто косо посмотришь на коллегу по оружию. А привилегии по...
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Павел Шумило Геополитика
9 октября 17:29 563 61.91

Всем адептам "Пили бы сейчас баварское" и "Сталин = Гитлер" посвящается

Великая Отечественная война оставила в истории нашей страны глубочайшие шрамы. Проходят годы и десятилетия, мы уже отметили 75-ю годовщину Победы, но то, что вытворяли на оккупированных территориях «цивилизованные» немцы и их евросоюзники до сих пор ужасает. И это – невзирая на ту жестокость, что потоком льётся на нас с экранов. Кстати, вы знаете, какие ...
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Алексей Геополитика
9 октября 13:36 209 12.00

Армения: помочь или бросить?

После начала нового вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе в Рунете и непосредственно в нашей группе разгораются жаркие споры о том, на чьей стороне должна быть Россия и должна ли вмешиваться вообще. Больше всего достаётся "прозападной" Армении, которая "предала" Россию. И поэтому помогать Армении нельзя ни в коем случае. И вообще у России там нет н...
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NewSoldat Геополитика
8 октября 14:28 155 17.14

Летающие блин и яйцо: юмор от инженеров самолетостроения

Человек способен воплотить в жизнь любую фантазию, особенно, если он имеет полномочия продавать армии новое и современное снаряжение. Но к самолетам особый подход. В них ценят не форму, а содержание и надежность. Тем не менее, эксперименты никто не отменял. Благодаря им появились летающие яйцо и летающий блин.За странную конструкцию летчики-испытатели прозвали этот са...
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ЛёрЫчЪ-РУС (Валерий ЮрЬевич) Геополитика
7 октября 16:36 2096 198.02

Время вернуть долги....

Западной цивилизации никогда не было:...было Средневековье, Инквизиция, Феодализм, Колониализм, Работорговля, Империализм, Фашизм, Геноцид...  Мир Воды...и т.д. и т.п.... Для того, чтобы выжить Западному Миру пора вернуть долги: восстановить колонии, создать условия для жизни людей в Африке... Построить там  города с условиями лучше чем в Лондо...
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ЛёрЫчЪ-РУС (Валерий ЮрЬевич) Геополитика
7 октября 09:00 380 97.29

Только Россия поможет навсегда покончить с войной в Нагорном Карабахе....

Политический деятель, писатель и публицист Николай Стариков поделился своим мнением о конфликте в нагорном Карабахе и видением того, как его можно прекратить навсегда. Он уверен, что без участия России стороны воевать не прекратят. «Идеальный вариант решения карабахского конфликта» специалист озвучил на своем YouTube-канале. Согласно его мнению, раз...
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NewSoldat Геополитика
29 сентября 14:01 612 22.55

Форум «Армия-2020»: дорогу роботам

Прошедший в конце августа военно-технический форум «Армия-2020» как нельзя лучше представил прогноз оружия будущего. Все развитые государства стремятся минимизировать человеческие потери и людям на смену приходят роботы. Именно поэтому на выставке большим успехом пользовались беспилотник «Гром», циклолёт для десанта, тоже в виде 60-десятикилограммового беспилотника. К...
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Алексей Геополитика
25 сентября 11:56 279 15.00

Из окна дует всё сильнее

В популярном датском телешоу Ultra Strips Down, выходящем на детском телеканале, взрослые обсудили интимные части тела и разделись перед маленькими зрителями. Продюсеры передачи утверждают, что сняли ее "в образовательных целях" для создания атмосферы бодипозитива и борьбы со стыдом перед физическими недостатками.Главная героиня сериала Netflix «Милашки...
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Алексей Геополитика
21 сентября 14:28 1218 25.73

Нужна ли России Белоруссия?

С 9 августа сего года в Белоруссии не прекращаются инспирированные западными и польскими спецслужбами волнения с целью повторения украинского сценария. Но тема явно стухла, "картофельная революция" выродилась в "протесты выходного дня". Ну а раз не справились боевые хомячки, в дело вступили их хозяева. И вот со стороны ЕС, Великобритании, США посыпались...
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Павел Шумило Геополитика
16 сентября 10:16 4128 71.96

Порог грандиозного шухера

«Раб не желает свободы, раб желает иметь своего раба»© ЦицеронА чё там у пендосов? А там всё плохо. Нет, не прям уж так всё подряд, но… Построенное на расизме общество, как ты его не прикрывай всяким толерантным бредом, в итоге всё равно останется расистским. Разве что угнетаемые с угнетателями поменяться местами могут. Что мы и наблюдаем. И два свежих с...
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Алексей Геополитика
8 сентября 19:51 785 68.52

Больше, дальше, умнее: чем концерн «Алмаз-Антей» готов озадачить противника

Этот процесс идёт небыстро, не все его замечают, но сейчас можно уже с уверенностью сказать: противовоздушный и противоракетный щит России стоит на пороге масштабного обновления на всех уровнях. Системам, которые ещё вчера казались сверхсовременными, уже подготовлена замена. Появляются новые угрозы, новые методы противодействия, а потому ПВО и ПРО всегд...
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NewSoldat Геополитика
8 сентября 12:46 186 10.89

Лидер без пьедестала

Давайте оценим самые крупные армии мира, сравнив только их численность. У вас есть три попытки, чтобы угадать четвертое место из пяти в рейтинге стран. Жаль, что до сих пор никто не рассматривает эту страну как мирового военного лидера. А предпосылки для этого созданы. Достаточно сказать, что армия Индии совсем немного уступает лидеру по численности вооруженных с...
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NewSoldat Геополитика
1 сентября 15:56 214 14.10

Квасной патриотизм или мировое признание?

Как только в войнах стали участвовать танки, судьбу сражений уже заранее определить стало невозможно. Каждый расскажет историю, как с одним танком можно воевать против дивизии. Ну, или против нескольких рот пехоты. В танке самое главное прочность брони, маневренность и скорость. По совокупности этих трех качеств определяют самые лучшие танки. А какие их ...
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Алексей Геополитика
24 августа 17:44 3302 79.81

Шквал огня и стали: российские морские ЗРК малой дальности

Вышедшая не так давно обзорная статья о ЗРК российского флота затронула комплексы большой и средней дальности. Во второй же части речь пойдёт о комплексах малой дальности. Из-за специфики работы обеспечить ими надёжное поражение типовых целей намного сложнее, чем сухопутным собратьям: очень малая высота полёта ракеты, качка корабля-носителя, необходимос...
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NewSoldat Геополитика
20 августа 16:30 267 10.87

M1 Abrams: можно ли быть лучшим 40 лет?

Танк М1 Abrams изготовители позиционировали как противотанковое средство, способное встать горой на пути советов, мечтающих помыть сапоги не только в Индийском океане,но и проложить дорогу танками к Ла-Маншу. Задача непростая, поэтому решали ее всем миром: Немецкие инженеры фонтанировали идеями, вооружив танк пушкой М-256. Бронированием танков занимались...
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NewSoldat Геополитика
18 августа 12:07 7092 56.91

Эксперты не ошибаются: рейтинг самых сильных армий мира на 2020 год

Армии мира развиваются. Наращивают военную мощь, кадровый потенциал. За этим пристально следят аналитики и учитывают каждый параметр в своем экспертном исследовании. Компания Global Firepower ежегодно делится рейтингом сильнейших армий мира, и этот год не стал исключением, невзирая ни на что. Все страны мира распределены в рейтинге по инде...
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NewSoldat Геополитика
13 августа 17:18 198 11.87

ППК-20: В лучших традициях оружейников

Пока мы с вами мирно сидели дома, ожидая перемены участи и послаблений в карантине, российские оружейники не дремали и выдали на гора новинку вооружения — пистолет пулемет Калашникова ППК -20. И сразу начались разногласия. Одни эксперты считают, что не нужно изобретать аналог «Витязю-СН», взятому на вооружение российскими силовиками в 200...
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Алексей Геополитика
13 августа 13:12 454 24.68

Отлетался «Улан» удалой: что случилось с главной надеждой стратегической авиации США

ВВС США планируют в текущем году списать 17 бомбардировщиков B-1B Lancer, а к 2025 году – списать парк самолётов этой модели полностью. Об этом 2 июля сообщил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфин. А ведь по бомбардировочным меркам «Улан» (именно так переводится Lancer) достаточно молод и приходится практически ровесником российских Ту-95МС и Ту...
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Алексей Геополитика
9 августа 19:20 383 15.73

Противовоздушный "зонтик" ВМФ России. Часть 1

У всех, кто интересуется военной тематикой, на слуху названия российских зенитно-ракетных комплексов. Тут и там мелькают новости и статьи об С-300, С-400, «Панцирях», «Буках» и прочих ЗРК. Однако защита от воздушных атак нужна не только сухопутным войскам. Ни один корабль в бою так же не выживет без противовоздушной обороны, но морские российские ЗРК не...
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NewSoldat Геополитика
30 июля 12:08 343 16.86

Броня или «Штора»: в чем больше защиты?

Весь мир признает американский M1A2 Abrams лучшей боевой бронированной машиной. А русские тихой сапой совершенствуют свой Т-90S и сегодня ему нет равных по маневренности, способности воевать на суше и в воде, а кроме того, он оснащен комплексом защиты «Штора-1». Это такой усовершенствованный парктроник, предупреждающий экипаж о возможном нападении, спосо...
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Алексей Геополитика
23 июля 14:52 1405 27.00

Какой флот нужен России? И немного про авианосцы

1 июля в нашем блоге вышла статья «Длинная рука Кремля»: какой авианосец нужен России. В ней автор рассуждает о том, что для того, чтобы стать по-настоящему великой державой, России позарез нужен мощный океанский флот. И следом делится своими мыслями по поводу авианосцев, как одних из инструментов достижения военно-морского могущества. Однако далеко не ...
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Алексей Геополитика
17 июля 18:12 6107 141.99

Ядерный апокалипсис – как на самом деле?

12 июля в группе Мировая Политика вышла статья Апокалипсис – выбираем подходящий. Она затрагивает тему возможного ядерного конфликта между Россией и США, но прямо-таки пестрит ошибками, неточностями и откровенными фантазиями. Поэтому Мировая Политика взяла на себя смелость сделать её разбор, чтобы у наших читателей было как можно меньше ложных представл...
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Алексей Геополитика
10 июля 17:49 4549 71.70

Кто есть кто в российском военном кораблестроении. Часть 3

В двух предыдущих статьях об актуальных проектах ВМФ России (первая и вторая) мы рассказали о боевых надводных кораблях. Сегодня же мы предлагаем спуститься на глубину и посмотреть, какие подлодки новых проектов поступают на вооружение российского подплава. Третья часть подзадержалась, но, надеемся, оно того стоит.А начать стоит, конечно, со скромных, н...
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NewSoldat Геополитика
9 июля 12:07 922 12.77

О войне в лучших фильмах десятилетия

Война, какая бы она ни была, всегда будет вызывать интерес у историков, исследователей, биографов. Режиссеры могут с помощью кино сделать этот интерес неподдельным и истинным. Последние несколько лет фильмы о войне начали снимать российские режиссеры и преуспели в этом. Для воспитания патриотизма достаточно посмотреть «Собибор» или «Т-34». Оба фильма све...
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NewSoldat Геополитика
7 июля 12:11 194 10.77

«Козара» и все, все, все: плавучие титаны

У Владимира Высоцкого есть малоизвестная песня «Жили были на море» о печальной участи кораблей, отслуживших верой и правдой срок службы и отправленных на пенсию. Но у кораблей, как и у людей – пенсия - это состояние души. Кто-то и через двадцать лет покроется ржавчиной, а кому то и восемь десятков лет нипочем. Например, сербский штабной корабль «Козара» ...
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NewSoldat Геополитика
3 июля 14:07 343 13.00

Термоядерная бомба: много ли правды в мифах

Было время, когда люди не испытывали страх перед радиацией. Невидимого врага считали другом и пытались применить его исключительно в мирных целях. Ученые всех стран полагали, что термоядерная бомба сможет стать альтернативой ядерной. Но до сих пор этого не произошло, хотя опыт применения был наработан.Самый фантастический вариант применения - борьба с у...
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Vitaly Sagaidark Геополитика
1 июля 13:50 4241 114.51

«Длинная рука Кремля»: какой авианосец нужен России

В русскоязычном сегменте Интернета есть четыре вида бесконечных споров, которые, проходи они в реальности, могли бы приводить к массовым жертвам из-за непримиримости сторон. Перечислю их: первый — окрошка с квасом или на кефире, второй — в или на Украине, третий — были ли американцы на Луне и четвертый — нужны ли России авианосцы, и если да, то какие? В...
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Vitaly Sagaidark Геополитика
25 июня 19:17 27279 686.25

Реакция иностранцев на Парад Победы-75

Хочется отметить большое количество положительных комментариев из Индии, Китая и Сербии, но это в целом понятно. Куда большее удивление вызывает то, что немало положительных комментариев из Нигерии, Филиппин, Индонезии и Вьетнама. Комментариев, в которых пишут о любви к России и испытывают радость от возрождения Великой державы - "России-матушки", и... ...
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