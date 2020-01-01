Мировые новости и геополитические процессы. Войны и оружие - сопутствующие части геополитики, поэтому военной тематики тут немало. Если вы являетесь автором в этих направлениях, свяжитесь с нами!

Мировые новости и геополитические процессы. Войны и оружие - сопутствующие части геополитики, поэтому военной тематики тут немало. Если вы являетесь автором в этих направлениях, свяжитесь с нами!

Алексей Геополитика

Вчера 20:35 3139 76.50 313976.50 Пощёчины султану После отправки сирийских боевиков в Карабах в Идлибе начался поиск лагерей бандгрупп. Недавно разведка за вознаграждение получила подробные сведения от боевиков о большом тренировочном лагере террористов в 2 км южнее Кафер-Диббин. За объектами начала наблюдать авиаразведка, фиксировались переговоры. В лагере велась подготовка нескольких сотен боевиков. ... Читать полностью 12

NewSoldat Геополитика

13 октября 14:36 1530 15.93 153015.93 Есть ли армия без дедовщины? Все выходцы из России, когда-нибудь служившие в иностранной армии по контракту, отмечают одно общее сходство: в них нет дедовщины. В американских вооруженных силах любое насилие над личностью карается тюрьмой, в Израиле не позволяет религия, а во Французском легионе ты рискуешь остаться без работы, даже если просто косо посмотришь на коллегу по оружию. А привилегии по... Читать полностью 42

Алексей Геополитика

9 октября 13:36 209 12.00 20912.00 Армения: помочь или бросить? После начала нового вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе в Рунете и непосредственно в нашей группе разгораются жаркие споры о том, на чьей стороне должна быть Россия и должна ли вмешиваться вообще. Больше всего достаётся "прозападной" Армении, которая "предала" Россию. И поэтому помогать Армении нельзя ни в коем случае. И вообще у России там нет н... Читать полностью 1

NewSoldat Геополитика

29 сентября 14:01 612 22.55 61222.55 Форум «Армия-2020»: дорогу роботам Прошедший в конце августа военно-технический форум «Армия-2020» как нельзя лучше представил прогноз оружия будущего. Все развитые государства стремятся минимизировать человеческие потери и людям на смену приходят роботы. Именно поэтому на выставке большим успехом пользовались беспилотник «Гром», циклолёт для десанта, тоже в виде 60-десятикилограммового беспилотника. К... Читать полностью 1

Алексей Геополитика

25 сентября 11:56 279 15.00 27915.00 Из окна дует всё сильнее В популярном датском телешоу Ultra Strips Down, выходящем на детском телеканале, взрослые обсудили интимные части тела и разделись перед маленькими зрителями. Продюсеры передачи утверждают, что сняли ее "в образовательных целях" для создания атмосферы бодипозитива и борьбы со стыдом перед физическими недостатками.Главная героиня сериала Netflix «Милашки... Читать полностью 0

Алексей Геополитика

21 сентября 14:28 1218 25.73 121825.73 Нужна ли России Белоруссия? С 9 августа сего года в Белоруссии не прекращаются инспирированные западными и польскими спецслужбами волнения с целью повторения украинского сценария. Но тема явно стухла, "картофельная революция" выродилась в "протесты выходного дня". Ну а раз не справились боевые хомячки, в дело вступили их хозяева. И вот со стороны ЕС, Великобритании, США посыпались... Читать полностью 8

Павел Шумило Геополитика

16 сентября 10:16 4128 71.96 412871.96 Порог грандиозного шухера «Раб не желает свободы, раб желает иметь своего раба»© ЦицеронА чё там у пендосов? А там всё плохо. Нет, не прям уж так всё подряд, но… Построенное на расизме общество, как ты его не прикрывай всяким толерантным бредом, в итоге всё равно останется расистским. Разве что угнетаемые с угнетателями поменяться местами могут. Что мы и наблюдаем. И два свежих с... Читать полностью 15

NewSoldat Геополитика

8 сентября 12:46 186 10.89 18610.89 Лидер без пьедестала Давайте оценим самые крупные армии мира, сравнив только их численность. У вас есть три попытки, чтобы угадать четвертое место из пяти в рейтинге стран. Жаль, что до сих пор никто не рассматривает эту страну как мирового военного лидера. А предпосылки для этого созданы. Достаточно сказать, что армия Индии совсем немного уступает лидеру по численности вооруженных с... Читать полностью 1

NewSoldat Геополитика

1 сентября 15:56 214 14.10 21414.10 Квасной патриотизм или мировое признание? Как только в войнах стали участвовать танки, судьбу сражений уже заранее определить стало невозможно. Каждый расскажет историю, как с одним танком можно воевать против дивизии. Ну, или против нескольких рот пехоты. В танке самое главное прочность брони, маневренность и скорость. По совокупности этих трех качеств определяют самые лучшие танки. А какие их ... Читать полностью 0

NewSoldat Геополитика

13 августа 17:18 198 11.87 19811.87 ППК-20: В лучших традициях оружейников Пока мы с вами мирно сидели дома, ожидая перемены участи и послаблений в карантине, российские оружейники не дремали и выдали на гора новинку вооружения — пистолет пулемет Калашникова ППК -20. И сразу начались разногласия. Одни эксперты считают, что не нужно изобретать аналог «Витязю-СН», взятому на вооружение российскими силовиками в 200... Читать полностью 1

Алексей Геополитика

9 августа 19:20 383 15.73 38315.73 Противовоздушный "зонтик" ВМФ России. Часть 1 У всех, кто интересуется военной тематикой, на слуху названия российских зенитно-ракетных комплексов. Тут и там мелькают новости и статьи об С-300, С-400, «Панцирях», «Буках» и прочих ЗРК. Однако защита от воздушных атак нужна не только сухопутным войскам. Ни один корабль в бою так же не выживет без противовоздушной обороны, но морские российские ЗРК не... Читать полностью 0

NewSoldat Геополитика

9 июля 12:07 922 12.77 92212.77 О войне в лучших фильмах десятилетия Война, какая бы она ни была, всегда будет вызывать интерес у историков, исследователей, биографов. Режиссеры могут с помощью кино сделать этот интерес неподдельным и истинным. Последние несколько лет фильмы о войне начали снимать российские режиссеры и преуспели в этом. Для воспитания патриотизма достаточно посмотреть «Собибор» или «Т-34». Оба фильма све... Читать полностью 3