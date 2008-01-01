Фриц Морген Сегодня 17:57 Колумбия уплывает от США, Макрон потерпел неудачу и надвигающийся электоральный шторм 1. Проамериканский лагерь в Латинской Америке разваливается. Там поднимается новая волна так называемого розового прилива: вместо проамериканских правых к власти приходят антиамериканские левые политики. Накануне произошло, казалось бы невероятное – левые победили даже в Колумбии, главном союзнике США в Южной Америке : Кандидат Петро, бывший герильеро из... 8 554

Фриц Морген Сегодня 14:06 Стабильные доходы россиян, крепкий рубль и памятник Эльвире Набиуллиной 1. Блогер genby разбирает фейк о том, что доходы населения России якобы катастрофически упали по итогам первого квартала этого года. Как всегда, всепропальщики ошибаются и манипулируют статистикой: … вместо того чтобы сравнивать показатели к предыдущему периоду, они решили сравнить уровень бедности 1 квартала (с самыми низкими доходами) с 4 квартал... 44 2 929

Фриц Морген Сегодня 12:03 Почему провозглашение независимости законно всегда В 2008 году США сломали международное право. Они поддержали косовских сепаратистов, которые провозгласили независимость от Сербии. Фактически это была аннексия, так как Сербия не могла подавить сепаратистов силой — после уничтожения американцами Югославии местность была под контролем оккупационных войск НАТО. Тогда Сербия обратилась в ООН. Генеральная Асса... 52 1552

Фриц Морген Вчера 17:36 Санкции слабее ковида, санкции против русского народа и санкции Запада против Запада 1. На дворе вроде как экономический кризис, но большинство россиян его даже не заметили. За исключением ряда пострадавших от санкций отраслей, вроде автопрома и авиапрома, российская экономика работает как ни в чём ни бывало. Нам есть с чем сравнивать (ссылка): Экономика России демонстрирует поразительную устойчивость в условиях беспрецедентной тотальной войн... 38 0 912

Фриц Морген Вчера 13:58 Договор между буржуем и государством Винтовка рождает власть. У меня нет винтовки, так что я вынужден подчиняться государству. Даже если я винтовку куплю, это ничего не изменит, так как у государства винтовок больше, и стреляют государевы люди лучше. Будучи капиталистом, я мог бы выделить деньги на подготовку личного отряда головорезов, но тут всё закончится совсем быстро — государство за после... 36 0 773

Фриц Морген 19 июня 17:19 Борьба с латиницей на вывесках, убытки от канцелярита и польза постоянных клиентов 1. В Госдуме предложили ограничить использование латиницы на вывесках и рекламе магазинов, ресторанов и прочей сферы услуг. Негоже, когда в центре Москвы, столицы России, более половины всех надписей вывесок – на латинице, в том числе и на языке условного противника (ссылка). Впрочем, пока предлагаемый депутатами законопроект не запретительный, а до... 42 1 1278

Фриц Морген 19 июня 15:39 Блокада Калининграда, эстонская нефть и 20 тысяч коммуналки за однушку 1. Литва под предлогом соблюдения санкций начала перекрывать сухопутный транзит товаров в Калининград. Под запрет уже попали 40-50% грузов, идущих по железной дороге через литовскую территорию (ссылка): Как мы ранее с вами уже обсуждали, полностью заблокировать Калининградскую область странам НАТО не получится. Хотя Польша и Литва могут установить полную ... 165 2 7513

Фриц Морген 19 июня 12:10 Лучший политический блог Рунета После победы над Гитлером наша планета долгое время жила по правилам, решая возникающие конфликты путём переговоров, при помощи международных организаций. К сожалению, в 1992 мир изменился. США остались единственной сверхдержавой и пошли вразнос, как выпивший две банки пива школьник. Население США — 330 млн человек, это всего лишь 4% от планетарного. Поня... 60 1 1240

Фриц Морген 18 июня 18:17 Кризис официально начался, американцы устали, Запад разваливается 1. Похоже, избежать экономической рецессии Западу в этом году уже не удастся. Надежды на то, что восстановительный рост после ковида перекроет падение экономики из-за энергокризиса, вызванного антироссийскими санкциями и крахом зелёной политики, не оправдались. В США уже второй квартал подряд не растёт ВВП. Genby пишет (ссылка): С сегодняшнего дня мож... 95 1 3065

Фриц Морген 18 июня 14:16 Великая молочная держава, экспорт пшеницы и импортозамещение пищепрома 1. Россия входит в топ-5 производителей молока в мире, следовательно, входит в число больших молочных держав. Хотя ностальгирующие по временам СССР и жалуются в комментариях, что с молоком у нас всё плохо: дескать, поголовье коров рухнуло в 1990-е и с тех пор не растёт, а молоко капиталисты разбавляют пальмовым маслом и химией. Но всё же удои с советских времён ре... 59 1 1258

Фриц Морген 18 июня 11:54 Запас карман не тянет Экспорт свинца встал. Коммерсантъ пишет, что проблемы бюрократического толка — нужны разрешения на экспорт в Азию, а министерство медлит с их выдачей. Российские заводы страдают: склады переполнены, приходится останавливать производство (ссылка). Лично я читаю такие новости с большой грустью и с большой надеждой. Свинец — весьма важный металл, у ... 252 1 9248

Фриц Морген 17 июня 20:27 Грозит ли голод Британии, Япония осталась без курильской рыбы и новое название Макдоналдса 1. В Британии заявили о риске возникновения «глобального дефицита продуктов» в отдельных регионах страны. Возможно, дефицит удастся компенсировать импортом . Цитирую комментарий блогера Павла Шипилина: Британии грозит голод. Как ни крути, а у нас такая новость воспринимается со скепсисом. Даже мной, умеренно злорадным борцом за всемирную справед... 47 1 1642

Фриц Морген 17 июня 14:20 13 триллионов на дороги, деревянные подшипники и отечественные роботизированные склады 1. Развитие экономики России продолжается своим чередом – у нас по-прежнему открываются новые заводы, строятся крупные инфраструктурные проекты. Деньги у России есть. Вот, например, на строительство и ремонт дорог в ближайшие 5 лет выделят рекордную сумму. Цитирую блогера crusandr (ссылка): На удивление малозамеченной и без подробностей 2 и... 58 1 2295

Фриц Морген 17 июня 12:19 Зачем Россия придушила вывоз капитала Читатели пишут, что эмигрантам сейчас квартиру в России не продать. Точнее, продать, но денег не получить. Или, ещё точнее, получить, но только на счета типа «С», откуда их за рубеж не вывести. Народ недоволен — это выглядит большой несправедливостью. Цитирую из письма: Меня тут попросили помочь — знакомый уехал в Австралию лет 15 назад. И в... 66 2 2797

Фриц Морген 16 июня 18:33 Нефтегазовые «чёрные лебеди», удвоение перевозок нефти и рекорд инфляции в США 1. У меня слёзы на глаза наворачиваются от смеха, когда я читаю про нефтегазовую политику США и ЕС. Они как будто специально делают всё так, чтобы создать на рынке ещё больший дефицит углеводородов (ссылка): Германская Siemens вчера признала, что сокращение подачи газа из России по «Северному потоку» на 40%, о котором заявил «Газпром», п... 234 4 12018

Фриц Морген 16 июня 14:18 Польский валежник, польские русофобы и «русская культурная неполноценность» 1. Наша оппозиция, как левая так и либеральная, несколько лет назад дружно смеялась над тем, что в России официально разрешили гражданам собирать валежник. Мол, вот расщедрились власти, вот облагодетельствовали народ. Но вот похожее разрешение вышло в «демократической» Польше, а смешков от российской оппозиционной публики что-то не слышно. При этом пол... 187 1 6613

Фриц Морген 16 июня 12:20 Боязливая Европа, или время работает на нас Гардиан пишет, что европейцы передумали наказывать Россию. Они честно пытались, но эти подлые русские почему-то не захотели подставлять спину под кнут белого человека. Мало того, у русских орков уже руки чешутся хлопнуть ядерной бомбой по Хельсинки, по Копенгагену или даже по Лондону, где расположена редакция вот этого самого Гардиан. Презирая в душе не-западны... 175 6 9007

Фриц Морген 15 июня 17:19 Почему Тесла не подходит для России, обвал американского рынка и право на ремонт 1. Наш соотечественник решил проехаться на новомодной электрической Тесле из Парижа на юг Франции (расстояние примерно как от Москвы до Казани). Несмотря на наличие инфраструктуры для зарядки и обслуживания электромобилей, поездка выдалась долгая и полная трудностей. Процитирую здесь те выводы, которые россиянин сделал насчёт Теслы и применимости её в России (ссыл... 235 0 12833

Фриц Морген 15 июня 15:24 США хотят «деколонизировать» Россию, новая «Большая восьмёрка» и стратегия технологического острова 1. США проигрывают, так как их разведка совершенно беспомощна. Власти США не знают о России практически ничего. Вот на днях американский конгрессмен призвал в своём твите «деколонизировать» Россию, подписав на карте большинство территорий за пределами ЦФО словами «не Россия». К сведению уважаемого конгрессмена: у России была только одна кол... 175 3 12018

Фриц Морген 15 июня 13:23 Скрытые коммуналки в СССР Только что наблюдал очень характерный диалог с обсуждением советской пиццы, советских телефонов и советских компьютеров. Пересказываю своими словами, только суть: — Да, в СССР не было буржуазных излишеств типа доставки пицц и домашних компьютеров. Но зато были бесплатные квартиры. Как насчёт получить бесплатную двушку в 1964? — В 1964 в СССР на чел... 45 3 1213

Фриц Морген 14 июня 17:31 Три удавки для экономики США: урановая, удобрениевая и контейнерная 1. Запад стенает от энергетического кризиса: в США объявили чрезвычайную ситуацию в связи с нехваткой мощностей для электрогенерации. Джо Байден обвиняет во всём Россию, что лестно для нас, но фактически неверно: мы просто сидим в стороне и наблюдаем за экономическим самоубийством западных стран. Ведь это не мы сделали ошибочную ставку на зелёную энергетику, а они... 64 1 2172

Фриц Морген 14 июня 14:10 Дотационные регионы, проблема спекулянтов и 4 резона экономить 1. Если почитать оппозиционные блоги, можно решить, будто все деньги Россия тратит на Крым и Чечню. Но нет, больше всего денег из бюджета получают жители Чукотки — по 255 тысяч на человека в год. Дальше идут Камчатка, Тыва, Саха, Алтай и так далее. Чечня только на девятом месте, по 22 тысячи на жителя в год. Крым — ближе к середине списка, 11 тысяч в г... 38 4 1442

Фриц Морген 14 июня 11:55 Роботы-спамеры, или готовая «палка» для ФАС Мне сейчас показали славную технорекламу — пиццерия наняла робота, чтобы тот обзванивал горожан, предлагая им пиццу. Не всех подряд, только тех, кто заказал у них пиццу один раз, а потом перестал заказывать. Гордый маркетолог хвастается: «Всего за два месяца [робот] Таня обзвонила более 150 000 пропавших клиентов». Звучит здорово. «Всего... 35 1 1278

Фриц Морген 13 июня 17:36 Почему Китаю не нужна Сибирь, 8700 рублей за проезд по мосту и КНДР за Россию 1. Российский эксперт по Китаю объясняет, почему китайцы вовсе не стремятся захватить Сибирь, а наоборот, всячески поддерживают Россию в её отражении агрессии Запада, любят нашего президента Владимира Путина и восхищаются главой Чечни Рамзаном Кадыровым (ссылка): Как человек, живущий в Китае достаточно долго, темы «Китай нам не друг!», «Ки... 85 2 3010

Фриц Морген 13 июня 14:08 Слабая Америка, превосходство российской артиллерии и утечка оружия в даркнет 1. США раз за разом обманывают и кидают своих союзников, заставляя их воевать вместо американцев. Проблема не только в коварстве и циничности американских властей — американцы были сволочами и раньше, но воевать в Корее и Вьетнаме, например, им это не мешало. Проблема в том, что современная американская молодёжь не готова к войне ни физически, ни морально : &... 212 1 8943

Фриц Морген 13 июня 12:22 Главная проблема Юрия Лозы В ЖЖ обсуждают Юрия Лозу — знаменитого барда, верящего в плоскую Землю и прочие удивительные феномены типа трёхметровых людей. В самом деле, посмотрите на двери в Кремле и сравните их с дверьми в своей квартире. Обратите внимание на высоту дверных ручек. Ну ясно же, что такие большие двери делали не для людей нашего размера, а для более крупных гуманоидов. Ре... 69 1 2142

Фриц Морген 12 июня 18:06 Конец свободы слова в Европе, травля русских в Польше и отмена ЕСПЧ в России 1. Блогер zebra1 пишет, что свобода слова в Европе умерла. Во всяком случае, для русских там её больше нет, для российских СМИ – её нет, и для тех европейцев, кто высказывается в нашу пользу или хотя бы просто выражает сомнения в антироссийском курсе Запада и в том, что Россия является абсолютным злом, – свободы слова больше нет : У меня горе,... 65 1 1816

Фриц Морген 12 июня 14:26 Народный портфель акций, конец эпохи низких ставок и заработок на спекуляциях 1. На заглавной картинке показано распределение акций в инвестиционном портфеле среднего россиянина, торгующего на бирже. Лично я бы к некоторым акциям из списка и длинной палкой не притронулся, однако всё же портфель не так плох, как я мог предполагать : Как выглядит народный портфель на начало мая 2022 года по данным Мосбиржи. Реклама Самыми популярными акц... 34 3 971

Фриц Морген 11 июня 17:08 Советские концепт-кары, советские электродрели и блатные на автобусе 1. В СССР было много талантливых изобретателей не только в оборонке и космосе, но и в гражданских отраслях, в том числе и в автопроме. Некоторые проекты советских инженеров были для своего времени передовыми и прорывными. Но вот с их внедрением, как и с реализацией большинства других продуктов для массового потребителя, для простого советского народа, что-то пошло... 39 1307